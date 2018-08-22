文化|读懂传统读懂上海 读懂青春读懂亲情

十五年来读者观展需求向高品质演变





制图/潘文健

晨报记者 徐 颖 实习生 陈君燕

今年是上海书展创办15年，在读者持续高涨的热情中，其观展需求也发生着巨大改变，高品质的阅读生活正在成为市民新需求。

记者在书展现场看到了这样一幕：一个火爆的见面会，台上作者原定与读者交流互动20分钟，然后进行签售，可是他不忍心让读者排队等候太久，临时决定缩短互动时间，不料有读者不满意了，并表示，来书展不只是为了求个签名本，主要还是想进行交流。

越来越多的读者来到上海书展，参加高品质的阅读活动，聆听名家讲座，国学馆七天七堂国学课天天爆满就是一个最好的例证。有位读者甚至每天坐在固定座位，就如同在学校上课一样。

确实，上海书展就像一个巨大的城市课堂，读者们在这里，读懂传统、读懂上海、读懂青春、读懂亲情。

读懂 传统

今年书展上传统文化读本大热，多场与此相关的阅读活动人气爆棚，激活了读者对中国优秀传统文化的深度关注与喜爱。

由东方出版社带来的《给孩子的最美古诗词》选取部编本中小学语文教材中的120首古诗词曲，分为咏物篇、四季篇、节日篇等14个主题。除了对诗词进行详细解读，重在彰显蕴含其中的传统文化内涵，让中小学生从古典诗歌中更多地汲取传统文化的精华。

中国诗词大会评委、隋唐史学者蒙曼带来了《四时之诗：蒙曼品最美唐诗》。北京十月文艺出版社推出《梅边消息：潘向黎读古诗》收录了作家潘向黎近年来潜心研读中国古典诗词的散文新作。作者大量引用古今学者的评点文字，把古典诗词融入日常生活，书中诗意盎然的插画也带给小读者美的享受。新书首发式上读者反响热烈，互动踊跃。

在书展最后一天，陈磊（笔名“二混子”）带着新作《半小时漫画中国史3》亮相分享会，现场排起了长队，有不少90、00后的小读者。《半小时漫画中国史》自2017年上市以来，一直跻身各大购书网榜单前10，今年上半年，新书《半小时漫画世界史》和《半小时漫画中国史2》的相继上市，将这股“漫画读史”的风潮越刮越烈，一夜之间成为了中国中小学校园中最流行的课外书。

读懂 青春

青春写作，在书展上大放异彩。晚安故事开创者午歌携全新再版的《一生有你》而来，这不仅是一部追逐爱情和梦想的小说，更是一部交织着友情、亲情、热血的青春交响曲，音乐人李健看完书后评价：“在阅读时, 我常常有阅读日记般的错觉。”现场签售会上，在《一生有你》歌曲的背景音乐中，读者们排起了长龙，他们说，来到这里不仅仅是买一本书这么简单，而是想与更多人一起回忆那些年燃烧过的青春。

青春文学领军人物左瞳带来了新作《他逆光而来》，再续爱情主题，故事以交换人生、换身份

而带来的一系列故事为架构，在另一种人生中治愈自己，

他的分享让很多读者感同身受。

百万畅销作家大冰携2018最新作品《你坏》来到书展，读者见面会上，大冰没有站在台上而是与读者们站在一起“唠家常”，他分享了自己书中人物的现状、对拉萨的感悟和人生理念，现场读者仿佛都是他的老朋友。

青年演员葛钟琦携新作《爱，童话》亮相，她曾在《我家的春夏秋冬》等电视剧中饰演都市白领，著名编剧王丽萍评价她的文字“有着独特的青草气息，单纯的，天然的，含羞的，内敛的，充满了梦幻”。她的现场分享，吸引了很多年轻读者，对此，文汇出版社总编辑周伯军表示：“他们以多元身份加入写作，丰富了上海的写作主体。读书使人年轻，写作使生活精彩。”

读懂 上海

在本届书展上，一批与上海相关的图书重磅亮相，帮助读者更了解上海这座海纳百川的城市，了解自己生活的城市。

上海科技文献出版社带来了15卷《淞沪抗战史料丛书续编Ⅲ》，这是继2015年12卷《淞沪抗战史料丛书》和2017年包括12卷《淞沪抗战史料丛书续编Ⅰ》在内的“淞沪抗战史料汇编、研究丛书”后的第三度首发，今年年底还将推出上下两册的《淞沪抗战档案资料选编》。

上海人民美术出版社在书展首发的《黄浦江上的飞鸟：上海印度人的历史》以中英双语介绍了19世纪鸦片战争以来印度侨民在上海的历史。该书联合主编之一、复旦大学历史系副教授章可说，上海有悠久的外国人侨居历史，几个世纪以来，这些异乡人的活动融入了城市的文脉，进而塑造了上海独特的底蕴，为这个多样化的国际都市带来新的元素和视野。

由上海市文联、上海书画出版社联合策划的《海派代表篆刻家系列作品集》在上海书展首发。十六卷荟萃赵之谦、吴昌硕、赵叔孺、王福厂、马公愚、钱瘦铁、邓散木、方介堪等十六位顶尖海派纂刻家的艺术轨迹，宣告在《海派代表书法家系列作品集》《海派百年代表画家系列作品集》后，代表海派书画艺术最高成就的这一系统性出版工程阶段性完成。现场读者反响热烈，台上的艺术家们也深受鼓舞，他们表示，没有想到在书展上能找到这么多知音。

一些与上海主题相关的活动也备受欢迎。石库门到底要如何保留和保护？上海建筑学界三巨头中科院院士郑时龄、建设部同济大学国家历史文化名城研究中心主任阮仪三、同济大学常务副校长伍江齐聚书展，以“静安区文物建筑遗产的保护与利用”为主题展开，带领读者了解上海的文物保护相关政策，揭秘静安区文物建筑遗产保护新动向，在场读者倍感亲切。

读懂 亲情

在今年书展上，亲情写作呈现出一股强大的力量。

人气作家张嘉佳的《云边有个小卖部》写下了主人公刘十三和外婆之间的动人亲情。主持人敬一丹的《那年 那信》跨越 68年春秋，浓缩1700封家书，承载五代人的家庭记忆，这是一部“家书”式的成长记录。

《潇湘晨报》创办人龚曙光推出了散文集《日子疯长》，以文学视角回望20世纪，他与韩少功、苏童一起在书展上共同探讨文学与还乡。龚曙光表示，如果他的书能提醒每一位读者关注身边最熟悉的人，记下他们的历史，他写书的目的就达到了。

诗人、作家庞余亮在书展推出了自传体亲情散文集《半个父亲在疼》，是作家对父亲、母亲以及个人成长史的坦诚书写。在由广西师大出版社举办的新书分享会上，作家路内说：“一个作家一辈子只有一次机会写他父亲，这次写砸了，下次再写就没机会了。”他被庞余亮这种纯粹、诚实的写法打动。

分享会现场，场面感人。一位高一学生表示，非常喜欢这样的分享，很有触动。他特别喜爱这种和上海书展一起成长的感觉。（网站首页图：晨报图片）