城事|地板没装，“力丰美家”关门跑路了

买地板10年返全款？

多名顾客被骗，“全额返”被指就是为了收集资金



位于徐虹中路17号的“力丰美家”门店店门紧闭，屋内物品已被搬空。 /晨报记者 张佳琪

晨报记者 李东华 实习生 朱敏英

买地板10年返还全额货款，冲着“力丰”这个品牌，加上如此吸引人的优惠条件，徐女士家装时选择了“力丰美家”。不料刚到了第一次返还期，“力丰美家”就左右推辞，工作人员最后玩起了失踪。还有一些顾客在支付全额款后，地板到现在都还没安装。

记者调查发现，目前“力丰美家”已停止营业，业务员直言“全额返”推出就是为了收集资金。律师提醒，类似返现活动，涉及长线回报的都不建议参与。

[客户投诉]

“每年返现直至返满”成空谈

徐女士家里从2017年3月份开始装修，在凯旋路3021号3座力丰地板（2017年7月搬迁至凯旋路2115号B座401）选地板的时候，销售人员推荐了正在搞“全额返”活动的高档地板。

“力丰美家”官网公告中的第五条显示：所有参加“买地板·全额返”活动的用户，自地板铺装完毕后，结清所有款项之日起的12个月后，即可得到“全额返”活动的第一笔“返还款”，剩余期数的“返还款”每间隔12个月返还10%，以此类推，直至返满10期”。

于是徐女士选择购买了参加“全额返”活动的地板，共付金额33901元，不久后工作人员上门安装了地板。

今年3月份。徐女士向当时的销售员杨某询问返还款情况，杨某让徐女士发朋友圈为“力丰地板”做宣传，再截图给“力丰美家全屋定制”公众号，徐女士按其要求照做了。4月份徐女士再问起返还款的事时，杨某说返还时间以安装完毕时间算，而徐女士家的地板安装时间是2017年5月份。直至7月，徐女士再次联系杨某，杨某的回复是：公司会统一安排。徐女士8月14日再次微信联系杨某，杨某又说让徐女士找售后登记一下。

之后徐女士得知许多参加“全额返”活动的客户都没有拿到公司承诺的返还款，这才感觉到自己被骗了。

徐女士说：“这么大的一个公司推出的活动，没想到会不履行，其实当初选中他们还是看中了这个返现活动，现在了解下来，还没人拿到过返现，这是欺诈行为。”

收完全款地板没装玩失踪

在维权过程中，徐女士了解到，有过类似遭遇的顾客不在少数，不少顾客甚至地板还没有安装，“力丰美家”就已全部失联。

郝先生也是受害者之一。去年10月，郝先生在朋友的推荐下，看中了“力丰美家”的“10年全额返”活动，于是在“力丰美家”徐虹中路门店，付全款购买了价值共64395元的地板和木门，其中地板参加了“全额返”活动。

“当时因各种原因，装修没有启动，直到今年5月才开始安装地板。”郝先生说，他联系上“力丰美家”后，销售员杨某给出的回复是，木门缺货，而且短时间内不会有货，建议郝先生选购其他产品。并表示会将款项退回到郝先生的银行账户并收走了木门的发票原单。

力丰公司告诉郝先生，地板是有货的，但却以仓库搬家、领导还没有安排、地板受潮等理由多次拒绝为郝先生安装地板。

7月10日，力丰销售人员再次告知郝先生，原先订购的那款地板没有货了，可以更换同等价位的地板。并收回了郝先生原先购买地板的发票原单，开了一张新的地板购买凭证，凭证上写明预计交货日期为7月20日。

虽然“力丰美家”一直在推迟，但郝先生考虑到“多一事不如少一事”，就一直等，但没想到一等又是一个月，至今地板也未装上。

“地板没有装好，其他装修工作就无法进行，已经耽误了很多时间。什么‘全额返’我也不想了。”郝先生无奈地称：“现在我只想‘力丰美家’能尽快帮我把地板装好。”

据介绍，5月份以来，郝先生多次去了当时购买地板的“力丰美家”徐虹中路门店，“店里我去了也有三四次了，我家就在那附近。有一次店里的销售人员给了我一个‘负责人刘总’的电话，我跟这个刘总联系，每次电话里都跟我说的好好的，也约定了装地板的时间，但是都没有兑现”。后来郝先生又打电话给刘某，提出想要去“力丰美家”面谈，但刘某拒绝后挂断了电话。

郝先生说：“我打过电话给12345求助，他们回复说‘力丰美家’已经准备安装了，类似的话我听得太多了，但事实上却一直也没有来装地板。像我这样的受害者，也有直接报警的，可警方表示这是经济纠纷，应该打官司。”

[记者调查]

“全额返”只是为了圈资金

8月20日，记者来到了徐虹中路17号的“力丰美家”门店。现场店门紧闭，店牌仍在，屋内的物品已被搬空，杂物乱堆。

据周围单位的岗亭工作人员介绍，“力丰美家”门店大约在10天前就已经关门了，而且最近几天有不少人过来问过，都是因为付了钱还没安装地板的顾客。

记者随后又拨打了“力丰美家”官网上的两个咨询电话，发现号码已暂停服务。在拨打销售负责人杨某的电话时，始终无人接听。

在采访过程中，记者还遇到了与“力丰美家”合作的装修公司老板顾先生。顾先生介绍，从去年开始，“力丰美家”的生意还是不错的，而且绝大多数顾客都是冲着“全额返”过来的，仅他接过来的单子就有几十个。

顾先生说：“我手头的客户购买‘全额返’活动地板的，没一个收到返还款，更有付了全款连地板都没给装的。‘力丰美家’的杨某亲口跟我说，‘力丰美家’搞‘全额返’活动是因为融资出现问题了，向银行贷款也要很多的利息，所以选择举办了这个活动。”

据不完全统计，目前已有20多名受害者向12315及徐汇区市场监督管理部门进行投诉。相关职能部门的回复是，因该公司目前已停止运营，现决定终止处理。目前已做好登记，有新公司注册完成后，将投诉件告知新公司。还有部分受害者已向警方报案。

[律师提醒]

“全额返”有风险存诈骗嫌疑

上海海华永泰律师事务所高级合伙人贺强律师介绍，消费返现是时下不少商家惯用的销售手段，不少消费者对此也都习以为常。很多网店为了攒好评，往往根据消费金额，设置部分返现额度，以奖励消费者。但需要警惕的是，有些无良商家利用返现销售模式，打着“免费购物”“全额返现”“无理由免费”等旗号，吸引消费者，并承诺全额甚至超额返现，其中绝大多数都是骗局。

贺强表示，首先“全额返现”的前提是消费者在签订合同时要一次性全额付款。实际上，一旦全额付款，消费者基本就丧失了主动权，何时开工、质量控制、材料好坏都难以把握。如果工程完工遥遥无期，带来的经济损失不在小数。其次，为了控制成本，短期内吸收更多资金，“全额返现”产品报价要远高于正常市场价格。有的公司打着“全额返现”的旗号，背地里干的却是非法集资的勾当，用新客户的钱对老客户返现。

“对于这类返现陷阱，消费者一定要注意提防。装修工程总价一般都不低，如果对方约定的返现期长，公司是否会倒闭、能否正常履约，都需要打个问号，此中风险，不可不防。”贺强表示，合同签订后当事方都会留有合同原件，作为合同关系的依据。本案中，涉事公司未将客户合同原件交给客户于法无据，客户可以依据法律要求其继续履行合同。从实际情况来看，根据本案中涉事公司的现状，客户很可能无法实现自身的权益，因此客户可以向法院起诉，追究涉事公司的违约责任。

“另外，涉事公司先前以返现的形式收取客户款项，却长期不履行合同，若有证据证明该公司不存在实际业务，则该公司及其单位主要负责人存在诈骗的嫌疑，受害人可向公安机关反映情况，追究嫌疑人的相关刑事责任。”贺强表示。