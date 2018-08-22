城事|大学生借鉴桔槔、辘轳设计停车位

“立体旋转升降停车位”获第八届全国大学生机械创新设计大赛一等奖，已进入专利申请期





“立体旋转升降停车位”示意图 制图/张继

晨报记者 杨青霞

为了解决老旧小区停车困难问题，东华大学机械学院本科生沈宬筱、王凯、陈佳炜、王玉君、倪庆等同学设计了一款“立体旋转升降停车位”，斩获第八届全国大学生机械创新设计大赛一等奖。这款设计究竟好在哪里？凭什么获奖？真的能解决老旧小区的停车难问题吗？记者昨天就此采访了相关设计学生。

该设计可更好利用空间

辘轳和桔槔是古人发明的农业灌溉用具，可以实现从深井取水，轻易把水提拉至所需的位置。作品的设计结构基于古代传统的杠杆，用最简单的结构，最低的成本，解决停车难的问题。

沈宬筱告诉记者：“这项设计主要针对的是老旧小区的停车困难问题。随着人民生活水平的提高，私家车已经相当普及。相对而言，上世纪城市建造的老旧小区内道路狭窄，虽然现在也出现了很多的立体停车场，但大多需要有大片集中的场地，而且建造成本高，因此老旧小区停车难问题，依然亟待解决。”

为了这项设计，团队成员跑遍了大大小小的停车场，如大卖场楼下停车库、老旧小区停车场、大宁周边立体停车库，市中心部分宝塔式立体停车库等。

“我们所设计的这款立体旋转升降停车装置，能够在单位停车面积上，更好地利用空间，包括路边绿化带上的大量空间，都可以有效利用。同时，公共场所的停车面积也能因此减少，解决因路边停车导致的交通堵塞问题。更为明显的优势是，此款停车装置，更能有效解决老旧小区停车位空间不足、难以进一步开发的问题，进而解决城市小区内家庭用车、停车难。”

模型采用3D打印制作

团队的组建，最初是在2016年下半年。当时团队成员都是大一新生，是在东华大学机械学院“幻想未来”机器人社团认识的。为了优化之前项目规划不足的问题，团队邀请了擅长项目管理的王玉君同学和大三的学姐倪庆。大家分工明确:沈宬筱负责模型制作，王凯负责机械结构设计，陈佳炜负责软件调试，王玉君负责项目管理，倪庆则负责文案的整理、收集与答辩宣传。

成熟的团队是项目成功的基石，在团队的共同努力下，新的方案有了很大的改进。“寒假那会儿，大家除了春节那段时间在家，其他时间基本都在学校讨论各种方案的可行性，不断推翻，再不断出新，期间差不多有5至6种完全不同的方案已经进入到细节处理阶段，但之后都被否决了。”参赛队员们说。

模型制作方面，因为考虑到加工方便以及后续零件的尺寸更改，团队整体采用了3D打印制作，配合木制的道路，舵机和单片机实现模型的预计运动。

将来会在老旧小区推广

参加全国决赛，也是状况百出。7月22日正是台风“安比”登陆的日子。上海开往杭州的很多火车都停运，之前买好的票，定好的时间，最后因为火车停运，计划都被打乱了，不停地改签、退票、买票……差点错过了报到时间。报到之后，大家又抓紧时间按照现场公布的第二天答辩要求，准备答辩PPT、商讨应对策略，一直弄到半夜两点。还有同学比赛前一天生病发烧住进了医院，点滴一打完拔掉针头就坐车赶到了比赛现场。这些意外，让同学们成长不少。

沈宬筱告诉记者：“参加比赛之后，看到许多优秀的作品，也有了更进一步的灵感，之后会对这项设计进行进一步的完善，特别是停车板的摇晃问题。”目前，“立体旋转升降停车位”进入申请专利期，将来会在老旧小区推广使用。

“立体旋转升降停车位”

停车装置：主要为金属框架结构，是旋转升降立体车库的一个模块单元，实物高 6m(3层)，长 6m，宽2.2m。

移动方法：装置采用旋转升降的方式，一个模块单元的上中下三层分别可停一辆车，机械结构由升降部分、旋转避障两大部分组成。升降部分主要是以主梁为支撑的两停车位上下移动，旋转避障部分主要是以一定角度及函数关系实现上两层停车板旋转过程中互不干扰。双重旋转实现车的避让式停车直角移动，可在单位停车面积上停放3辆中小型汽车，适用于道路狭窄的老旧街道及马路两侧，有效减少停车面积。

突出优势：与市场上已有的立体空间式停车系统相比，这一装置的停、取车时间大大缩短，原本很多车位需要倒车入库，而此款设计上面两层直接从道路上开上停车板即可，停车时间不到1分钟，市场上的普遍为3分钟左右。

预计价格：如在老旧小区内建造，一套包括3个车位的设置总成本为4万元，而市面上立体停车库成本建造为1个车位4万-5万元。