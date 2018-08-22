财经|偿债有回转，乐视股涨停

深交所发函问询增资事项明细

晨报记者 林劲榆

在退市边缘挣扎的乐视网突然柳暗花明，贾跃亭也似乎有了归还巨额债务的计划。

昨天午后，乐视网直线封涨停，封单超110万手。此前，乐视网与乐视控股达成40多亿偿债方案，贾跃亭表示兜底。

乐视网要收回巨额债

8月21日，乐视非上市体系（乐视控股）债务处理小组相关负责人表示，乐视控股已偿还了2.63亿元的债务，并与乐视网达成了40多亿元的偿债方案，剩余的十几亿元公司债务，由贾跃亭个人承担。乐视网发布告称，与乐视非上市体系达成认定债务规模约67亿元。

8月17日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司再度发布《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》称，公司预计2018年1-6月亏损范围 11亿-11.1亿元，将导致公司至2018年6月30日归属于上市公司股东的净资产为负。

乐视网称，目前公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决，公司经营未能得到全面好转，下半年存在持续亏损的可能性。如经审计后公司2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。

值得注意的是，融创近日一直都在为挽救乐视网而努力。近日，融创投资2000万元用于乐融致新新节目的制作费用，此外乐融致新拟向乐视商业保理申请借款1.1亿元，用于自身流动资金的周转，包括偿还金融机构款项及其他经营业务。种种迹象显示，在退市的边缘，乐视网还有一线生机。

受该利好消息的提振，昨天，乐视网强势涨停，报收2.29元，走出了近日暴跌的阴霾。值得注意的是，近一个月来，乐视网一直被退市阴影笼罩，股价跌幅超过30%，并险些跌破2元。

深交所问询债务明细

在乐视网发布好消息的同时，深交所向乐视网下发问询函，要求说明目前乐融致新增资事项进展，并补充说明公司与非上市体系达成认定债务规模约67亿元的明细情况。

由于乐融致新已与林芝利创、京东邦能、世嘉控股、金锐显、江苏设计谷、TCL新技术等签署增资协议。深交所提出，要求补充说明目前乐融致新增资事项的具体进展情况，协议各方是否已按约定履行相关义务，增资预计完成时间。

要求结合乐融致新已签订增资协议的交割条款和具体约定等核实说明乐融致新可能无法于9月30日前完成增资交割条款的具体原因，及乐视网可能承诺的违约责任。

要求核实说明目前乐融致新股权被质押与司法冻结的情况，乐融致新股权被质押与司法冻结对乐融致新完成增资的影响以及乐视网拟采取的应对措施。

要求核实说明如乐融致新无法获得增资对乐融致新和乐视网持续经营的影响，并作充分的风险提示。

要求补充说明乐视网与非上市体系达成认定债务规模约67亿元的明细情况，并核实说明本次认定的债权债务情况与乐视网前次披露的相关公告、问询函回复以及定期报告中涉及非上市体系债务的差异情况和差异原因。

此前4月24日，乐视网曾披露引入27.4亿元新的融资，与林芝利创、京东邦能签署了《新乐视智家电子科技（天津）有限公司之增资协议》，目前来看，这项增资或许很难在9月底前完成，乐视网甚至面临违约责任。（网站首页图：晨报资料制图）