财经|分时持续发出底背离信号

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市大幅上扬，盘中银行、保险、基建等权重股走势强劲，上证50涨幅超2%，午后，权重股走势强劲，带动市场人气回暖。最后沪市以上涨35点报收，涨幅达1.31%。成交量微微放大。

工业投资增速改善

下半年以来，地方工业投资普遍向好。据统计，1至7月，湖南、河北、上海、福建、云南等地工业投资增速均超过10%，且都高于当地整体投资增速。

工业投资成为拉动地方投资增长的主力。以湖南为例，据当地统计局数据，1-7月份，湖南省工业投资同比增长27%，增速较上半年提升4.1个百分点，工业投资对全部投资增长的贡献率达72.3%。与全国制造业投资回升趋势一致，不少地区制造业投资增长明显加快。比如，湖南、福建等地1-7月份制造业投资增速均超过20%。

从各地数据可见，高技术制造业、装备制造业等领域投资增速远远高于同期固定资产投资增速。

国产软硬件空间大

以云计算、人工智能为代表技术的新一轮科技浪潮已经来临，科技龙头有望凭借着业务带来的数据资源、巨量的资本积累、最优秀的人才储备，在以数据为核心的智能时代取得更突出的竞争优势。机构看好A股计算机板块各个细分领域龙头公司基于过往业务与技术的积累，通过产品与服务智能化升级，体现出超越行业的成长性。

机构分析师认为，当前我国芯片、操作系统、数据库等核心元件国产占有率相对较低，未来国产替代将为国产软硬件带来巨大发展空间。

场外资金也怕踏空

据统计：沪深两市破净公司达到241家，占上市公司总体的7%。在破净公司中，除以往较为常见的银行、地产等公司外，汽车、交运、公共事业等行业公司在此轮破净潮中明显增加。一般讲，破净公司数量达到一定规模时，通常距离市场底部为时不远，因为这里面不排除有错杀的品种。

不过近期大盘遭遇诸多不利因素干扰，使得投资者情绪屡次受挫，也使得筑底之路充满反复。但从估值水平、政策预期、安全边际较高及流动性环境来看，大盘处于底部区域是确定的。在8月20日的抄底行情中，主流保险机构参与其中，买入规模至少数十亿元。保险机构当然不是傻子，敢于抄底肯定是看到了小散没有发现的契机。

技术上，我反复强调的分时持续发出底背离信号的作用终于显现，昨日的反弹，有中短线共振的因素，但是放大的量能告诉我们，场外观望的资金也怕踏空，一见K线指标转强，也是会马上投入战斗的。（网站首页图：新华社资料图片）