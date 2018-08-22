文化|书展最美的风景永远是读者

七天上海书展昨晚落幕，开启下一个十五年书香之旅

走出书展主会场的最后一位读者张峰瑞（前左） 制图/潘文健

晨报记者 徐 颖

昨晚9点，随着最后一位读者张峰瑞步出书展主会场，2018上海书展暨“书香中国”上海周画上圆满句号，但书香之约仍在继续，不会落幕。书展组委会工作人员向这位荣誉读者鞠躬致意，并邀请他2019年再赴阅读盛宴。

历时7天的上海书展，15万余种图书、500多种首发新书、100个分会场、1150余场阅读文化活动，让市民读者在今夏共享了一场精彩的文化盛会。

上海市新闻出版局局长徐炯表示，上海书展最美的一道风景线依然是热情的读者，无论是在主会场耐心排队入场、有序观展购书，还是在100家分会场的书店或农家书屋聆听名家讲座，上海市民对家门口的书展可以说是情有独钟。上海书展已成为打响“上海文化”品牌的一张闪亮且独具魅力的金字招牌。

上海首发，构筑书展品牌高地

今年上海书展以更大力度推进“上海首发”，首发新书超过往届，成为上海书展最具核心竞争力的品牌效应。7天展期内，上海书展共集结呈现全国各地新鲜出版的500余种图书，举办276场新书首发活动（含新书分享和签售活动）。

全国各大出版社的一批重磅好书在此首发，主题类图书，有《读懂新时代》、“读懂中国”丛书、《钟扬文选》、《钟扬纪念文选》、《钟扬小传》、《淞沪抗战史料丛书续编Ⅲ》等；人文社科类图书，有《宋书（点校本二十四史修订本）》、《二十五史简明读本》全十五册、五卷本《中国美学全史》、“寰宇文献·西方博物学大系”、“中华现代学术名著丛书”120年纪念版分科本等。不少新书紧扣时代主题、热点话题和读者需求，如李明春的长篇小说《山盟》聚焦扶贫攻坚；《芯事——一本书读懂芯片产业》回应公众对芯片行业的关注，书展首发后短短一个多小时销售1000余本，成为今年书展的销售明星。

七天七堂课，相约未来每届书展

今年首创的“七天七堂课”系列国学讲座，在书展上大受欢迎，几乎场场爆满。如果说上海书展如同一条知识的河流，每天90分钟的“七天七堂课”，就像在河流上建一座岛屿。

该系列讲座还特别推出人性化举措，邀请了手语专家现场进行手语翻译。关注特殊人群，为特殊读者提供更好的服务，让今年上海书展服务读者的品质更提升了一步。每场“七天七堂课”还通过网络实时直播，读者可扫描二维码回顾活动内容。据悉，在未来的每届书展上，国学馆“七天七堂课”的形式将作为品牌一直延续下去。

100个分会场，真正的书香满城

今年上海书展利用16个区的图书馆、实体书店、社区文化中心和农家书屋等公共阅读空间，扩展书展分会场体系，数量由去年的40家增至100家，包括实体书店78家、区级图书馆16家、农家书屋6家，进一步提升“书香满城”的地域和人群覆盖面。其中，设立农家书屋分会场为今年首创。

走过了15年创新发展之路的上海书展，即将开启下一个15年的书香之旅。据悉，书展将继续坚持品质办展，坚持品牌塑造，坚持优化服务。未来的上海书展将更加注重提升读者体验度，更加注重营造良好的阅读环境和方便舒适的购书体验。