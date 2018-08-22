上港队报|胡尔克：需要一直进步

上港队积极备战周末中超联赛

晨报记者 俞 炯

昨天，联赛取得三连胜的上港队安排了向媒体开放的公开训练。球队队长胡尔克和门将颜骏凌在训练前接受了媒体的采访，两人谈得最多的就是球队目前团结和谐的氛围。

最近的一波三连胜，让上港队在少赛一轮的情况下，又一次冲到了中超积分榜的最前列。对此，胡尔克说道：“前面的比赛，比如和大连队出了点状况，比赛踢得不流畅，我们失利了。有的比赛，我们想拿三分，结果平了，没有达到目标。所以从上一场和重庆斯威的比赛来看，接下来我们要做的就是，每场比赛都要坚持到最后，包括坚持到今年的最后一轮比赛。”

谈到球队最近的改变，胡尔克认为其实球队一直在努力提高自己，“任何一个队伍，不管在什么时候都需要一直进步。明天、未来一周，甚至未来一个月和一年，我们都要去总结之前的东西，包括每天的训练和日常工作，去及时纠正错误。”

随着埃尔克森最近多次出现在中锋的位置上，胡尔克在场上的位置相对靠后了，对此他表示，“关于我场上的位置，主教练认识我很久了，他熟悉我的个人能力和位置。我的位置取决于首发时候哪些球员在。不管我靠前，还是靠后，都希望能够帮助队伍。其实，包括我的队友也都是这么做的。”

武磊将缺席本周六主场和河南建业的联赛，胡尔克也对此有些惋惜，“武磊最近的状态不错，我和队友们都希望他能够保持状态。尽管他无法出场，但我们每个人都会根据主教练的安排，做好自己的本职工作。”

门将颜骏凌在接受采访时特提到了球队的氛围很好，“现在这样一个阶段，球队很团结、很和谐。我感受到了有点像赛季初的那种状态，希望这样的好状态一直延续下去。”

颜骏凌还表示，最近的连胜让球队在士气上和精神上都有很大的提高，“最近最大的变化还是心态上的，我们队不要想太多的时候会踢得更好，如果一心想要保住现在的位置，可能给自己的压力太大。所以全队还是要像之前那样，一场场去踢，每场比赛都争取拿下，到最后我们的成绩不会太差。”（网站首页图：晨报资料图片）