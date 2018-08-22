做好宣传思想工作，习近平提出要因势而谋应势而动顺势而为

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2013年8月19日，习近平在全国宣传思想工作会议上发表重要讲话。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视宣传思想工作。习近平总书记多次对宣传思想工作作出重要部署，鼓舞着广大新闻工作者不忘初心、继续前进。

如何做好宣传思想工作？在8·19重要讲话五周年之际，新时代学习工作室带您回顾习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述。

1、“两个巩固”

宣传思想工作就是要巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。

——2013年8月19日，在全国宣传思想工作会议上发表重要讲话

2、做到因势而谋、应势而动、顺势而为

宣传思想工作一定要把围绕中心、服务大局作为基本职责，胸怀大局、把握大势、着眼大事，找准工作切入点和着力点，做到因势而谋、应势而动、顺势而为。

——2013年8月19日，在全国宣传思想工作会议上发表重要讲话

3、意识形态工作是党的一项极端重要的工作

经济建设是党的中心工作，意识形态工作是党的一项极端重要的工作。党的十一届三中全会以来，我们党始终坚持以经济建设为中心，集中精力把经济建设搞上去、把人民生活搞上去。

——2013年8月19日，在全国宣传思想工作会议上发表重要讲话

4、把握好时、度、效，增强吸引力和感染力，让群众爱听爱看、产生共鸣

我们正在进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，面临的挑战和困难前所未有，必须坚持巩固壮大主流思想舆论，弘扬主旋律，传播正能量，激发全社会团结奋进的强大力量。关键是要提高质量和水平，把握好时、度、效，增强吸引力和感染力，让群众爱听爱看、产生共鸣，充分发挥正面宣传鼓舞人、激励人的作用。

——2013年8月19日，在全国宣传思想工作会议上发表重要讲话

5、明者因时而变，知者随事而制

“明者因时而变，知者随事而制。”宣传思想工作创新，重点要抓好理念创新、手段创新、基层工作创新，努力以思想认识新飞跃打开工作新局面，积极探索有利于破解工作难题的新举措新办法，把创新的重心放在基层一线。

——2013年8月19日，在全国宣传思想工作会议上发表重要讲话

6、必须守土有责、守土负责、守土尽责

宣传思想部门承担着十分重要的职责，必须守土有责、守土负责、守土尽责。宣传思想部门工作要强起来，首先是领导干部要强起来，班子要强起来。各级宣传部门领导同志要加强学习、加强实践，真正成为让人信服的行家里手。

——2013年8月19日，在全国宣传思想工作会议上发表重要讲话

7、党的新闻舆论工作是党的一项重要工作，是治国理政、定国安邦的大事

党的新闻舆论工作是党的一项重要工作，是治国理政、定国安邦的大事，要适应国内外形势发展，从党的工作全局出发把握定位，坚持党的领导，坚持正确政治方向，坚持以人民为中心的工作导向，尊重新闻传播规律，创新方法手段，切实提高党的新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

——2016年2月19日，在党的新闻舆论工作座谈会上发表重要讲话

8、党的新闻舆论工作的职责和使命是：高举旗帜、引领导向，围绕中心、服务大局，团结人民、鼓舞士气，成风化人、凝心聚力，澄清谬误、明辨是非，联接中外、沟通世界

在新的时代条件下，党的新闻舆论工作的职责和使命是：高举旗帜、引领导向，围绕中心、服务大局，团结人民、鼓舞士气，成风化人、凝心聚力，澄清谬误、明辨是非，联接中外、沟通世界。要承担起这个职责和使命，必须把政治方向摆在第一位，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主。

——2016年2月19日，在党的新闻舆论工作座谈会上发表重要讲话

9、做党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者

新闻观是新闻舆论工作的灵魂。要深入开展马克思主义新闻观教育，引导广大新闻舆论工作者做党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者。

——2016年2月19日，在党的新闻舆论工作座谈会上发表重要讲话

10、新闻媒体要直面工作中存在的问题，直面社会丑恶现象，激浊扬清、针砭时弊

舆论监督和正面宣传是统一的。新闻媒体要直面工作中存在的问题，直面社会丑恶现象，激浊扬清、针砭时弊，同时发表批评性报道要事实准确、分析客观。

——2016年2月19日，在党的新闻舆论工作座谈会上发表重要讲话

11、要转作风改文风，俯下身、沉下心，察实情、说实话、动真情，努力推出有思想、有温度、有品质的作品

新闻舆论工作者要增强政治家办报意识，在围绕中心、服务大局中找准坐标定位，牢记社会责任，不断解决好“为了谁、依靠谁、我是谁”这个根本问题。要提高业务能力，勤学习、多锻炼，努力成为全媒型、专家型人才。要转作风改文风，俯下身、沉下心，察实情、说实话、动真情，努力推出有思想、有温度、有品质的作品。

——2016年2月19日，在党的新闻舆论工作座谈会上发表重要讲话

12、新闻舆论战线与党和人民同呼吸、与时代共进步

在革命建设改革各个历史时期，新闻舆论战线与党和人民同呼吸、与时代共进步，积极宣传党的主张、深入反映群众呼声、主动开展决策调研，发挥了十分重要的作用。

——2016年11月7日，在会见中国记协第九届理事会全体代表和中国新闻奖、长江韬奋奖获奖者代表时强调

13、不断提升传播力、引导力、影响力、公信力

人民日报要深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，忠实履行党的新闻舆论工作职责使命，坚持正确政治方向，弘扬优良传统，深化改革创新，加强队伍建设，改进宣传报道，讲好中国故事，构建全媒体传播格局，不断提升传播力、引导力、影响力、公信力，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

——2018年6月15日，在致信祝贺人民日报创刊70周年时强调

（网站首页图：新华社资料图片）