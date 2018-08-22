与党和人民同呼吸 与时代发展共进步——全国新闻舆论战线新作为新气象

来源：人民网-传媒频道



2013年8月19日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在全国宣传思想工作会议上发表重要讲话。新华社记者 鞠鹏摄

“中国特色社会主义进入了新时代”——在党的十九大上，习近平总书记郑重宣示。新时代催生新思想，新思想引领新作为。

全国宣传思想和新闻舆论战线以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠实履行职责使命，不断进行改革创新，各大媒体报网端微齐头并进、文图音视一体发展，广大新闻工作者俯下身、沉下心，用一个个有思想、有温度、有品质的作品，宣传新时代、记录新时代、讴歌新时代，反映人民心声、传播中国强音，弘扬主旋律、传播正能量。新时代全媒体传播的新格局、新图景，正徐徐展开。

人民网出品的大型系列微视频“56个民族儿女寄语十九大”

以网络空间为主阵地，让主旋律更响亮

新闻舆论工作是治国理政、定国安邦的大事。“读者在哪里，受众在哪里，宣传报道的触角就要伸向哪里，宣传思想工作的着力点和落脚点就要放在哪里”。当今世界，网民数已占到人口总数的一半，中国已成为世界上网民人数最多的国家，网上舆论工作成为宣传思想工作的重中之重。

2018年首次全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记系统阐述了网络强国战略思想，进一步强调要加强网上正面宣传，旗帜鲜明坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，用新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神团结、凝聚亿万网民。总书记一针见血地指出，谁掌握了互联网，谁就把握住了时代主动权。

——做好网上舆论工作，就要创新改进网上正面宣传，运用网络传播规律，弘扬主旋律，激发正能量。

巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，是宣传思想工作的根本任务。团结稳定鼓劲、正面宣传为主，是党的新闻舆论工作必须遵循的基本方针。网络时代，各大媒体坚持党性原则，坚持正确的政治方向,不断增强网上正面宣传的吸引力和感染力。十九大召开期间，各媒体在网上宣传理念、内容、形式、方法、手段等方面积极创新，推出的各类融媒体作品，多次引发“刷屏”之效。

人民日报中央厨房出品的首部闪卡H5产品《燃爆！史上最牛团队这样创业》，将中国共产党的“创业史”以酷炫的快闪形式进行呈现；人民网出品的系列微视频《56个民族儿女寄语十九大》，总访问量超5亿；新华社推出的“点赞十九大，中国强起来”系列活动，5亿人次接力，创造了史上首个“30亿级”国民互动产品。这些入脑走心的报道，不仅是时代风云的真实记录，也让主旋律在网络空间高高飘扬。

——做好网上舆论工作，就要加强互联网内容建设，把握好网上舆论引导的时、度、效。

总书记鲜明提出，新闻舆论工作各个方面、各个环节都要坚持正确舆论导向。时政新闻要讲导向，娱乐类、社会类新闻也要讲导向。新闻舆论工作要成风化人、凝心聚力，澄清谬误、明辨是非，必须增强主动性、掌握主动权、打好主动仗。

从2017年起，人民网力推“三评”系列网评，坚持理性发声，适时、有效引导舆论。今年2月，针对直播答题中存在的“垃圾信息”“僵尸用户”“弄虚作假”等乱象，推出“三评直播答题”，提醒人们警惕“资本游戏”对互联网领域的文化生态产生的不良影响。

对于一段时间以来，各类自媒体上“跪求体”“哭晕体”“吓尿体”等浮夸自大文风频现，人民网又推出“三评浮夸自大文风”，引发网友的强烈共鸣和外媒持续关注，认为文章刊发及时、切中时弊，有利于营造理性健康的舆论环境，培育向上向善的网络文化。

——做好网上舆论工作，就要依法加强网络空间治理，营造清朗的网络空间。

互联网不是法外之地。“净网”“剑网”“清源”“秋风”等一系列专项治理行动的开展，让网络谣言、网络色情、网络侵权盗版等乱象得到有效整治，网络空间日渐清朗。

今年的“净网2018”专项行动成效显著，仅1至4月，就处置淫秽色情等有害信息175万余条，取缔关闭淫秽色情网站2.2万余个。7月中旬启动的“剑网2018”专项行动，以网络侵权多发领域为重点目标，集中整治网络转载、短视频、动漫等领域侵权盗版行为，维护良好的网络空间秩序。

2016年2月19日，习近平通过人民网视频连线福建赤溪村村民。

以人民为中心，让百姓成为主角

“很高兴在人民日报人民网和你们视频连线，看到宁德的乡亲们，我感到很高兴，很亲切，我想念着你们.....党和国家一直会关心你们，幸福的生活会越来越好”。2016年2月19日，习近平总书记在人民网演播室，同两千多公里以外的赤溪村村民进行交谈。

赤溪村支书杜家住说，“我想象不到，竟然能通过网络视频的方式见到总书记，听到总书记对我们的肯定和关心，感觉很真实、很亲切。”

一年后的党的十九大报告中，“人民、群众”一词出现了249次， “坚持以人民为中心”，成为新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略之一。

早在2013年8月19日，习近平总书记在全国宣传思想工作会议上就明确提出“要树立以人民为中心的工作导向”，“党性和人民性从来都是一致的、统一的”。新闻媒体的所有工作，都要坚持党性和人民性相统一，“把党的理论和路线方针政策变成人民群众的自觉行动，及时把人民群众创造的经验和面临的实际情况反映出来，丰富人民精神世界，增强人民精神力量”。

正是秉持这样的人民观，新闻工作者深入基层、深入群众，以人民为主角，宣传群众，凝聚群众。2016年12月25日，人民日报头版头条刊发文章《老郭脱贫记》，讲述河南封丘县王村乡小城村农民郭祖彬的脱贫故事。“一位普通农民上了头版头条，人民日报‘接地气’！”不少读者为人民日报记者深入基层、书写群众的报道点赞。

“既要站在天安门上想问题，又要深入田间地头找感觉”。每年的“新春走基层”活动，人民日报社编委会成员都会带头参与，和记者一起深入乡村田间、社区厂矿、边关哨所。在2018年的“新春走基层”活动中，上百位编辑记者放弃春节与家人团聚的机会，把镜头对准基层，让群众成为主角，写出了一篇篇“沾泥土”“带露珠”“冒热气”的精品佳作。

以人民为中心，就要以人民群众的利益为重、以人民群众的期盼为念，想群众之所想、急群众之所急、谋群众之所需，真正为人民解决问题。

“我们一直求助的坑坑洼洼破道问题，如今修得宽敞亮堂，我们老百姓太开心了！” “我的失业金停止发放问题，在人民网上留言后第一时间得到解决！” “前几天在留言板上咨询筹建扶贫车间一事，政府工作人员已经打来电话详细介绍了相关政策规定，道一声感谢！”……

人民网《地方领导留言板》每天都会收到这样的留言，至今已经接收留言超145万项，解决网友诉求96万项，留言办理工作覆盖全国31个省份。越来越多的新闻媒体正以实际行动践行着以人民为中心的工作导向，反映群众呼声、表达群众意愿、回应社会关切、推动问题解决。

2018年6月11日，全国移动新媒体聚合平台“人民号”正式上线。

以技术为牵引，让融合激发能量

科技发展，是驱动媒体变革的先发要素，网络信息技术发展催生了媒体融合的世界潮流。

“坚持传统媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，坚持先进技术为支撑、内容建设为根本”、“强化互联网思维和一体化发展理念”、“主动借助新媒体传播优势”、“高度重视传播手段建设和创新”……

从2013年党的十八届三中全会、2014年中央全面深化改革领导小组第四次会议，到2015年视察解放军报，再到2016年党的新闻舆论工作座谈会、2017年党的十九大，习近平总书记作为我国媒体融合发展的总设计师，将“融合发展”从媒体谋略上升为国家战略，多次就推动媒体融合发展做出深刻阐述，为我国媒体融合发展指明了方向、提供了遵循。

融合，让主流声音深入人心。

坚持内容建设为根本，不断创新理念、体裁、形式、方法、手段，主流媒体实现优质产能“井喷”，涌现出一批传播广、影响大的“现象级”产品。人民日报客户端推出的H5产品《快看呐！这是我的军装照》，上线不到10天浏览量破10亿，创下单个H5访问量新高。央视微视频《初心》总阅读量达12.36亿，创下时政微视频传播新纪录。

今年6月13日发布的新华社媒体大脑2.0——“MAGIC”智能生产平台，首次应用在俄罗斯世界杯报道中，31天内生产37581条短视频新闻，在全网实现超1.16亿次播放。

融合，让生产要素和资源汇聚。

以人民日报为代表的“国家队”率先建设“中央厨房”，通过创新体制机制，再造策采编发流程，实现了“一次采集、多种生成、多元传播”，并使之常态化运行。

在全国各地，一朵朵融合云腾空而起—— “津云”，构建针对不同媒体融合生产发布的全媒体调度体系，推动天津日报、今晚报、天津广播电视台资源重构，汇聚来自报纸、电视、广播、网站、新闻客户端以及优质自媒体的内容，努力走出一条报网声屏一体发展的新路 ；“广西云”聚合全区政务网群、端群、微群和县级融媒体中心； “长江云”升级为“新闻+政务+服务”的综合云，提供包括“源、云、管、端”的全流程服务。此外还有“赣鄱云”“黄河云”“芒果云”“长城媒体云”……

融合，让媒体走向更广阔天地。

顺应移动化、社交化、视频化传播趋势，加快新兴网络平台布局已成共识。目前，人民日报客户端、新华社客户端、“央视影音”客户端这三大央媒客户端下载量已超过11.3亿；作为中国媒体微博第一的人民日报微博，总粉丝数超1.04亿；人民日报微信公众号关注人数超1900万，影响力居各类微信公号之首；今年5月4日，人民网官方抖音账号推出，开通两个多月粉丝数突破210万，“高考加油！我等你来”播放21.15亿次，转评赞9532万。

今年6月11日，人民日报上线全国移动新媒体聚合平台“人民号”，目前，已有超过3万家主流媒体、党政机关、各类机构、优质自媒体和名人申请入驻。

单丝不成线，独木不成林。媒体融合发展呈现出千帆竞发、百舸争流的喜人态势，以中央级媒体为引领、省级媒体为骨干，立体多样、融合发展的现代传播体系呼之欲出。



这是2018年4月11日在英国伦敦举行的《习近平谈治国理政》第二卷多语种图书首发式上拍摄的图书。新华社发（伊莎贝尔·因方特摄影）

以世界为舞台，让中国故事传唱

进入新时代，我们迎来了从站起来、富起来到强起来的新征程。随着中国成为全球第二大经济体，国际社会的关注前所未有。但“西强我弱”的国际舆论格局仍未改变，面对外部世界对中国的猜疑、误读甚至误导，如何展现真实、立体、全面的中国，提高国家文化软实力，成为摆在中国媒体面前的时代命题。

“我们有本事做好中国的事情，还没有本事讲好中国的故事？我们应该有这个信心！”作为中国故事“第一讲解人”，总书记的一席话，激励着媒体人。

让外国民众听得到、听得懂、听得进，是讲好中国故事的必要条件。

以人民日报社、新华社、央视等为代表的中央主要媒体积极发力平台构建，中国国际电视台（中国环球电视网CGTN）、人民日报英文客户端、新华社英文客户端等先后开播和上线。

借助海外社交平台，中国媒体把中国故事原汁原味地讲给外国人听。人民日报、人民网在中央媒体中率先开通海外社交媒体账号，目前粉丝总数已近1亿，读者遍布全球120多个国家和地区。

满足海外读者的信息需求是讲好中国故事的必然要求。

人民日报首创定制推送方式，与近80个国家的400多家主流媒体建立了内容合作关系，仅2017年就实现外媒落地1.26万次。2018年全国两会报道，外媒推送篇目与落地次数再创新高，各语种版本合计超1000篇，总落地数破6000次。

海外受众不仅想知道中国发生了什么，还想了解中国对国际事务的真实看法。表达鲜明的中国观点，成为提升话语权的有效途径。中国网英文短视频评论节目“中国三分钟”，聚焦时事热点，回应国际关切，表达中国立场，创办两年来已经制作播出117期，在海外社交媒体上的总阅读量超过2.27亿，视频总播放量超过1700万次，总互动量超过130万。

而只有客观、真实、生动、自信地讲好中国特色社会主义的故事，讲好中国共产党的故事，讲好中国人民的故事，讲好中华优秀文化的故事，才能引导人们更加全面客观地认识当代中国。

中国外文局编辑出版的《习近平谈治国理政》多语种图书，2014年9月出版至今，已在全球发行了21个语种24个版本、超过625万册。通过这本书，“海外读者既能了解到中国的发展理念和发展道路，也能看到世界问题的中国观点和中国方案，还能听到中国与国际社会共同发展、共享繁荣的美好愿望和心声”。总书记治国理政的故事，已经成为世界读懂中国、读懂中国特色社会主义的一把金钥匙。

中国共产党成立97年来，带领中国人民取得举世瞩目的成就。中国共产党为什么能？世界上越来越多的人正在通过了解中国共产党来了解中国。去年报名采访党的十九大的记者共计3068人，其中境外记者1818人，记者总数及境外记者人数均突破党代会历史纪录。

微视频《大道之行》，运用图片、视频、3D动漫等元素，带人们走进“一带一路”倡议的多彩空间，真切感受到中国所倡导的人类命运共同体理念，可以带来共享共赢。系列宣传片《中国一分钟》，上线一天全网浏览量突破1.58亿，是因为引发了海内外普通民众的强烈共鸣。

在全国两会、博鳌亚洲论坛年会、上海合作组织峰会期间，越来越多的中国媒体外籍员工主持直播、担纲访谈，以海外受众对中国的兴趣点为切入口，用他们易于理解的语言，增信释疑、凝心聚力，成为一道亮丽的风景。

今年发布的一项对全球22个国家受访者的调查显示，海外对中国整体形象好感度稳中有升,中国内政外交表现受到好评，超六成受访者认同中国对全球治理的贡献。

“大道之行也，天下为公”。以丰富的信息资讯、鲜明的中国视角、广阔的世界眼光，讲好新征程上的中国故事,传播好新时代的中国声音，媒体人不断前行。

千秋基业，人才为本。做好党的新闻舆论工作，关键在人。在建设社会主义现代化强国的伟大征程中，广大新闻工作者只有不忘初心、引领导向，真正成为运用现代传媒新手段新方法的行家里手，不断提升新闻舆论工作的传播力、引导力、影响力、公信力，才能不负党的重托，不负人民厚望，凝聚起实现中华民族伟大复兴中国梦的强大力量。