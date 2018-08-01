携手构建更加紧密的中非命运共同体——非洲各界热切期待中非合作论坛北京峰会

来源：人民日报客户端

中非合作论坛北京峰会将在9月举行，回顾近年来中非合作发展历程，接受本报记者采访的非洲各界人士表示，中非合作硕果累累，中非合作论坛北京峰会将进一步推动中非团结合作，携手构建更加紧密的中非命运共同体。

“为非中深化互利合作、实现共同发展增添新的动力”

提出真实亲诚的对非政策理念和正确义利观，将中非新型战略伙伴关系提升为全面战略合作伙伴关系，做强和夯实“五大支柱”，出台“十大合作计划”……5年多来，习近平主席4次踏上非洲大陆，以元首外交引领中非合作大方向。非洲国家元首或政府首脑等60多人次来华访问或出席国际会议。

“今年将是非中关系发展的丰收年。”阿尔及利亚中国友好协会主席德贝什认为，今年7月，习近平主席刚刚结束对非洲四国的访问，签署了一系列合作协议，包含多个大型惠民项目。如今中非合作论坛北京峰会即将召开，无疑将进一步深化非中务实合作，让更多非洲人民感受到双方合作的成果。

德贝什对习近平主席在金砖国家工商论坛上的重要讲话印象深刻。他说，习近平主席的讲话描绘了与包括非洲国家在内的广大发展中国家互利合作的宏伟蓝图。“中非合作论坛北京峰会是实现习近平主席所描绘合作蓝图的重要契机，将为非中深化互利合作、实现共同发展增添新的动力。”

苏丹战略与安全研究高等学院教授阿迪尔·哈桑认为，中非合作论坛是发展非中关系的重要平台。论坛创立18年来，非中各领域友好合作取得了显著发展，非中贸易额从2000年时的100多亿美元增长至2017年的1700多亿美元，中国给予包括苏丹在内的非洲国家大量投资和援助，极大助力非洲国家自身发展，同时推动非中合作实现互利双赢。

南非非国大全国执行委员会委员大卫·马桑多认为，中非合作论坛约翰内斯堡峰会以来，非中在政治领域的合作大大加强，这些合作也有利于非洲各国的和平与发展。他相信中非合作论坛北京峰会将取得更多成果，非中各领域的合作与交流将进一步得到加强。

“这是非洲发展的速度，也展现了非中合作的热度”

今年7月，南部非洲六姊妹党联合建设的尼雷尔领导力学院在坦桑尼亚奠基，该学院通过招标方式由中方公司承建，未来，这一学院的建设必将对非洲政党建设发挥十分重要的作用，有助于南部非洲各国形成政治共识，也为非中政党交流合作提供了新的平台。

安哥拉奎托，一座功能设施齐全的现代化机场即将建成，成为当地最亮眼的标志性建筑，而过去这里只有一座小小的航站楼。奎托机场经理埃尔莎·帕塔卡告诉记者，一个又一个的标志性建筑拔地而起，“这是非洲发展的速度，也展现了非中合作的热度”。她对中非合作论坛北京峰会充满期待，希望未来非中合作能够继续向教育、医疗卫生、人力资源培训、环境保护等领域拓展，“这将是朋友之间亲切、真诚的交流，对非洲发展至关重要”。

安哥拉比耶省副省长何塞·费尔南多·查图维拉表示，3年前，中非合作论坛约翰内斯堡峰会上中国提出中非“十大合作计划”。3年来，我们看到非中合作更加密切，“这样的发展局面让人感到由衷高兴”。让查图维拉印象最深的，还是中国与安哥拉合作建设的本格拉铁路。这条铁路全长1300多公里，将安哥拉内陆城市连接起来，带动了沿线城市经济的发展。更重要的是，这条铁路与安赞、坦赞铁路及周边国家铁路网接轨，实现了南部非洲铁路的互联互通，形成大西洋与印度洋之间的国际铁路大通道，极大促进了区域发展。“百姓的生活水平得到了很大提高，这得益于非中合作。”查图维拉期待中国与非洲继续加强合作，尤其是加强在工业领域的合作，帮助非洲提高制造业水平，进一步推动非洲经济发展，让非洲百姓过上更好的生活。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·穆施认为，即将举行的中非合作论坛北京峰会将进一步促进非洲国家同中国的紧密合作。“国际形势瞬息万变，愈演愈烈的单边主义、保护主义令包括非洲国家在内的发展中国家感到不安，在这种情况下举办中非合作论坛北京峰会，彰显了合作共赢的理念。中非合作论坛是非洲国家发展战略和‘一带一路’倡议对接的良好平台，借此机会，非洲国家应加强与中国的合作。”

苏丹前驻华大使阿里·尤素夫表示，中国是苏丹最重要的合作伙伴，双方在各领域合作卓有成效，苏丹政府积极响应中方“一带一路”倡议，愿以此次峰会为契机，更好地与中国伙伴加强战略对接，利用独特的区位优势，加强境内和与邻国的互联互通基础设施建设，争取成为中国发展对非合作的门户。

“中非合作论坛已成为促进非洲发展繁荣的重要平台”

7月在约翰内斯堡举行的“金砖+”领导人对话会上，乌干达总统穆塞韦尼讲述了中国公司投资乌干达、带动当地发展的故事。许多非洲国家领导人都在谈论即将举行的中非合作论坛北京峰会，都对这场盛会充满期待。他们道出了共同的感受：非洲正在集中精力致力于自身发展振兴，中非合作论坛北京峰会正当其时。

“我们走在正确的道路上。”南非国际妇女论坛主席达妮萨·巴洛伊表示，非洲需要与中国展开全面合作，寻找帮助非洲发展的最佳路径。“发展中国家团结一致，通过加强合作让世界更美好。非中合作是南南合作的样板，中非合作论坛是南南合作迈出的重要一步。”巴洛伊说。

埃及班尼苏韦夫大学东亚南亚研究中心主任娜迪亚·埃尔米认为，当前，非洲实现自主发展，急需“授人以渔”的国际产能合作，这与中国全面深化改革释放的能量形成优势互补。

卢旺达政策分析研究所执行主任尤金尼亚·卡伊特希表示，近年来，非盟和中国在非洲基础设施建设、减贫、疾病防治等多个领域加强合作，取得了良好效果。中非合作论坛积极支持非盟在非洲和平与发展事务中发挥重要作用。中非“十大合作计划”就包括中非和平与安全合作计划。她相信此次中非合作论坛北京峰会将为维护非洲地区的和平与稳定作出重要贡献。

哈桑认为，近年来，中国不仅向非洲派遣大批维和人员，加强非中安全合作，支持非洲国家增强维护自身安全的能力，还积极斡旋南苏丹等热点问题，这些都表明非中之间的战略合作是全方面、多领域的，相信中非合作论坛北京峰会必能进一步凝聚非中友好的战略共识，推进中非全面战略合作伙伴关系，构建更加紧密的中非命运共同体。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱认为，非中合作使非洲发生了巨大变化，基础设施建设将帮助非洲实现包容性和可持续的增长。习近平主席在中非合作论坛北京峰会前访问非洲，表明中国领导人致力于非中合作，表明非洲在中国对外关系中的重要地位。“认真读一读非盟《2063年议程》，就会发现这与中非合作论坛的目标完美契合。中非合作论坛已成为促进非洲发展繁荣的重要平台，非洲有了一个值得信赖的国际伙伴。非洲国家对中非合作论坛北京峰会充满期待。”

正如中非合作论坛会徽上的“合抱之手”，中非团结合作，定将在更高质量、更高水平上推动中非共同发展，共塑人类社会的美好未来。（网站首页图：晨报微信制图）

（本报北京、约翰内斯堡、阿尔及尔、喀土穆、开罗、阿布贾8月21日电 记者王新萍、肖新新、李志伟、万宇、吕强、尤铭、李逸达、曲翔宇、姜宣）