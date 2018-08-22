赵博生：我死国生 我死犹荣 【为了民族复兴·英雄烈士谱】

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赵博生像 新华社发

【为了民族复兴·英雄烈士谱】

新华社石家庄8月21日电（记者王民）河北省黄骅市慈庄村一座院落，简朴中透着庄重，这就是宁都起义主要领导人赵博生烈士故居。2014年经重新修缮后，与赵博生烈士纪念馆一同被作为爱国主义教育基地对外开放。故居内陈列着赵博生烈士的部分遗物和生平事迹展览，一幅赵博生烈士戎装照被放置在堂屋北墙的正中央，透过照片上烈士坚毅的眼神，一段烽火硝烟的革命历史徐徐展开。

赵博生，1897年出生于河北沧县东慈庄（今属黄骅市）一个农民家庭。1917年毕业于保定陆军军官学校第6期，先后在皖系、直系、奉系军队中任职。1924年冬转入冯玉祥的西北军，任旅参谋长、特种兵旅旅长、军参谋长，参加过国共合作的北伐战争。期间受共产党人刘伯坚等的影响，倾向革命。他曾亲自创作《革命精神之歌》在部队教唱：“侧耳倾听，宇宙充满饥饿声。警醒先锋，个人自由全牺牲。我死国生，我死犹荣。身虽死精神长生……”

1931年赵博生任国民党军第26路军参谋长时，被调至江西“剿共”战争前线。“九一八”事变后，他坚决反对蒋介石“攘外必先安内”的政策。同时，与在第26路军中的中共特别支部取得联系，他表示：“我要求加入中国共产党，叫我干什么就干什么，即使赴汤蹈火亦在所不辞！”同年10月，中共中央批准赵博生为中国共产党党员。12月14日，在蒋介石准备清除26路军中的共产党员的危急时刻，赵博生和季振同、董振堂等率所部1.7万多名官兵在宁都起义。起义部队改编为中国工农红军第5军团。他先后任红5军团14军、13军军长，军团参谋长、副总指挥，率部参加赣州、漳州和南雄水口、建（宁）黎（川）泰（宁）等战役战斗。每战他都亲临前线，部署周密，指挥果断，屡建战功，曾获中华苏维埃共和国临时中央政府授予的一级红旗勋章。

1933年初，国民党军集中4个师的兵力分两路向江西资溪、金溪、南城苏区进犯，赵博生奉命率领红5军团3个团据守长源庙一带山脉，配合主力在黄狮渡一带消灭敌人。他指挥部队连续打退数倍于己之敌的疯狂进攻，坚守住了阵地，出色地完成了钳制任务。1月8日与敌人展开激烈的肉搏战，赵博生在与敌人相距只有百余米的地方指挥，不幸壮烈牺牲，时年36岁。随后，中华苏维埃共和国中央政府将宁都县改名为博生县，并在瑞金叶坪广场上建立“博生堡”，以志纪念。

“革命先烈们过的日子充满了枪林弹雨、血雨腥风，今天的幸福生活正是他们抛头颅洒热血换来的，太应该好好珍惜了！我们一定要把烈士的遗迹保护好，把革命的精神传承好，把英雄的家乡建设好！”赵博生烈士族弟、慈庄村党支部副书记赵恩恒说。

《光明日报》（ 2018年08月22日 03版）