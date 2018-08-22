【老外的中国映像】巴基斯坦人瑞汉：我读《习近平谈治国理政》

来源：经济日报-中国经济网

中国三峡集团南亚投资有限公司综合管理部副总经理瑞汉·海德（Rehan Haider）

瑞汉·海德（Rehan Haider），来自巴基斯坦，是中国三峡南亚投资有限公司综合管理部副总经理，同时也是推向全世界的多语种图书《习近平谈治国理政》的“粉丝”。瑞汉在“老外的中国映像”节目摄制过程中说：“我正在读《习近平谈治国理政》，我十分喜欢这本书，这本书讲了中国的政策、中国的文化，以及中国共产党在治国方面未来的方向。”

瑞汉说，他发现《习近平谈治国理政》这本书的信息十分丰富，可以了解中国文化的过去和现在，还有中国未来的发展方向，很受启发。书中提到了命运共同体，强调合作共赢，瑞汉认为，这些关于合作的理念、共同的目标，能让所有国家共同获益。

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瑞汉说，这本书是他在三峡集团南亚投资有限公司的中国同事送给他的。2016年入职三峡集团南亚投资有限公司后，与公司里的中国同事建立了深厚的友谊。一个比较亲密的同事了解到他想了解中国的文化、传统以及治国理政的方式，就推荐他读《习近平谈治国理政》。从此，他便成了《习近平谈治国理政》的“粉丝”。瑞汉说：“我推荐我所有的中国和巴基斯坦的同事都来阅读这本书。”

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