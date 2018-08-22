人民时评:让“放管服”释放更多改革红利

来源：人民网

李 斌

《 人民日报 》（ 2018年08月22日 05 版）

2020年底前基本实现行政许可事项“应放尽放”；2020年底前实现国际贸易进出口业务全部通过“单一窗口”办理；5年内将企业开办时间压缩到5个工作日以内……不久前，《全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案》甫一公开，立即收获无数点赞。36项改革任务，全部列出路线图、时间表，明确了谁牵头、谁负责，充分显示出“放管服”改革攻坚深水区的责任担当。

作为一场刀刃向内的自我革命，“放管服”改革近年来一直是重塑政府和市场关系、激发市场活力和社会创造力的当头炮、先手棋。从国务院部门行政审批事项提前两年实现削减1/3的目标，到中央和省级政府取消、停征和减免收费1100多项，再到权力清单、负面清单、责任清单厘清政府与市场边界，“放管服”改革牵一发而动全身，有力带动价格、财税、金融、社会事业等其他领域改革。哪里“放管服”改革搞得好，哪里营商环境就改善得快，哪里的市场活力就强、发展势头就好，改革溢出效应日益显现。

改革越深入，越能体现含金量，这个道理一再得到实践的证明。像减证减税减费之类的改革举措，带给企业和社会实实在在的利好。各地“容缺受理”“不见面审批”“移动办事之城”“一枚公章管审批”“一门式一网式服务”等改革创新举措层出不穷，极大减少了企业、群众办事奔波之苦。改革深入到毛细血管，意味着更多获得感和改革红利。譬如，许多政务服务在实现“最多跑一次”的基础上，能不能进一步实现全城随意办、全国随意办？除了养老保险、医疗保险之外，还有多少政务服务可以实现异地办理？以简政放权放出活力和动力，以创新监管管出公平和秩序，以优化服务提升便利和品质，撬动的必是经济稳中向好、提质增效的“大成效”。

改革走向深入，意味着要以更大的决心啃硬骨头、涉险滩。简政放权是最需耐心与决心的拉锯战，面对“差不多”“歇歇脚”的松懈思想，尤需激发壮士断腕的改革勇气和久久为功的改革担当。不久前的吉林长春长生公司问题疫苗案件，就暴露出监管不到位、疫苗生产流通使用存缺陷等诸多问题，明晰和落实监管责任、加强监管队伍能力建设是当务之急。改革期待大担当，改革呼唤行动派。针对改革推进中存在的“最后一公里”“中梗阻”和“最先一公里”问题，全国深化“放管服”改革重点任务分工方案特别提出，要加强改革协同攻关、狠抓改革举措落实和督查问责。陈旧的观念、僵硬的思路、盘踞的利益、怠惰的作风，这些改革“拦路石”亟待坚决清除，从而收获雨润大地、利归万民的改革成效。

权力就是责任，管理就是服务。在移动互联时代的大背景下，这句话意味着更多改革期待。在时下流行的一款支付类手机APP上，不仅支持查公积金、查交通违法、挂号就诊等常见事项，甚至还涵盖了办税服务、高考成绩查询、小客车摇号、婚姻服务等几十项百姓日常服务，以至于有人戏言：没有什么是一部手机无法办成的。“放管服”改革如何做好手机端的大文章，促进政府数字化转型，实现智慧政务？如何打破“数据孤岛”“部门隔阂”，实现政务信息资源共享和业务协同？新时代“互联网+政务服务”催生更多改革新任务，对接好人民对美好生活的新期盼，就需要以人民为中心、以数据共享为原则，不断提升政府治理和服务水平。

“利民之事，丝发必兴”。习近平总书记强调，把改革方案的含金量充分展示出来，让人民群众有更多获得感。一切有益于人民的改革，都应该万难不辞、万险不避。坚定不移把“放管服”改革向更深层次、更高水平推进，把不该管的事交出去，把该管的事管好、该服务的服务到位，切实转变政府职能，一定能以看得见摸得着的成效，增进人民群众的改革获得感，为经济社会发展凝聚起强大动力。（网站首页图：晨报微信制图）