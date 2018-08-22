40年戎装风采 | 改革开放以来我军军服发展

军服是一个国家和军队外在形象的重要体现，也是军队正规化建设的重要内容。改革开放40年来，随着经济条件的改善和军队建设的需要，我军先后对军服进行了多次调整改革，取得了令人瞩目的成就，目前已基本实现制式统一化、品种系列化、功能综合化、号型标准化，整体装备水平接近和部分达到国际先进水平。

78式军服以减轻单兵负荷为主，扩大化纤在军服材料中的使用

上世纪70年代末我军进行了以减轻重量为主要目的的服装改革。这次服装改革方案于1978年定型生产，名为78式军服，改进和增加的21个品种，均按计划从1979年起陆续装备部队，到1983年换装完毕。

上世纪70年代我军冬季单兵负荷

这次服装改革的特点是进一步扩大采用化纤与棉花混纺织物，增加服装品种，改进生产工艺，在冬服配套和携行规定上也作了较大改进。主要将冬服罩衣、棉衣和大衣面料改为涤卡布料；化学纤维扩大为涤纶、锦纶、晴纶、维伦、丙纶等多种；新增加了两用衬衣、毛毯、背囊、盔式帽、绒背心、干部皮鞋等被服品种；皮帽和毛皮大衣采用新工艺生产，并减轻了罩衣重量；对战士军服、女军人夏服加强收腰，裙子由前身两个折改为六个折，陆海空军统一为藏蓝色。

78式陆军干部、战士涤卡冬服。

总体上看，78式军服在服装式样、颜色上基本上没有改动。所以外界对78式军服不太了解，老百姓对这次服装改革也不太在意。但78式服装在我军军服发展史上还是具有重要地位的。它不仅为国家节省大量棉花，而且由于化学纤维优良的机械性能、抗皱性能和抗霉蛀功能，军服使用牢度，挺括保型性、储存安全性等有很大改善，特别是因为化学纤维的比重小，使我军冬服重量有一定程度的减轻。78式服装装备全军，使单兵冬季行军负荷得到较大幅度减少；寒区减轻15.6%、温区减轻12.6%、热区减轻19.2%；夏季行军负荷减轻了19.5%。也使军服外观得到有效改善。

女兵们穿着热区部队配发的可当衬衣内穿和戴领章外穿的两用衬衣，裙子也是藏蓝色78式军裙。

反映改革开放成果的85式军服，在我军军服史上如久旱逢甘霖

改革开放几年后，随着我国综合国力的提高，改革我军体制单一、样式呆板、面料落后的服装势在必行。中央军委1984年1月批准服装改革方案，计划在1985年恢复军衔制时装备部队，因此定名为85式军服。后因部队精简整编等问题，恢复军衔制推迟至1988年进行。而原计划的换装照常进行，只是暂不佩戴军衔识别标志。

85式陆海空三军干部夏常服

1984年国庆节，北京天安门广场举行盛大的国庆三十五周年阅兵式。受阅部队身着新式军服列队通过天安门广场。见到了久违的大檐帽、肩章、毛料服等，全军都振奋了！但直到1985年5月1日，全军才装备了新式服装，结束了长达20年的65式军服的历史。

国庆三十五周年阅兵上穿85式军服的女兵方队。

85式服装主要特点是取消红领章、红五角星帽徽，恢复以“八一”军徽为主体的圆形帽徽，干部、战士戴大檐帽，佩戴缀钉有军种符号的肩章和领章，增加制式衬衣，团以上干部发毛料服装，服装号型由正负号改为每个号三个型。在当时对改善军容、提高适体率、增加军服调节功能起到了积极作用。特别是在制式单一的65式军服穿了20年之后，85式军服的装备，真有“久旱逢甘霖”的感觉，极大地振奋了士气，同时也为87式军服的研制打下了良好基础。但作为一种过渡服装，85式军服无常服、礼服之分，也没有制式的作训服，仍是单一军服体制。

第二套军衔服装——87式军服，向服装系列化迈进一大步

中央军委在1984年批准装备“85式”服装的同时，就决定“我军服装应逐步实行礼服、常服、作训服系列化”。1987年8月新的服装方案正式定型并投产，称87系列服装。

87式服装的主要特点：一是军服系列较完善。建立军礼服、军常服、作训服和工作服系列，适应军人执行不同任务的要求。二是改进了常服样式。夏常服由立领改成了翻领，封闭数十年的领口终于打开了。三是军服号型设置科学新颖。根据服装用途和着装场合，军服号型分为5号5型和5号3型两个系列。四是军服质量有提高。军官夏常服和士官、学员夏常服，均为毛料织物。五是军衔肩章标志清楚，分级明显，军种符号具有象征性。

穿87式陆海空军夏常服的三军官兵。

1988年10月1日，为配合军衔制的实行，87式军服正式装备全军部队。87式军服建立完善了我军军服系列，实现了军服装备配套化、品种和号型系列化，使我军军服的结构、质量和供应有了显著改善。但由于受到国家经济建设水平等因素的制约，87式军服许多品种没有一步到位，从90年代初开始对87式服装陆续作了补充完善。如87式制式衬衣、87式士兵冬常服、87式校官大衣、87式夏作训服、87式冬作训服、87式迷彩作训服、87式尉官冬常服、87式士兵仿毛料夏常服等，都是90年代初开始陆续装备的。但是87式礼服大部分没有配发到位，只配发了驻外武官，实际上全军普遍装备的只是常服和作训服。

刚刚装备92式文职干部服装的女文职干部接受检阅。

迎接香港、澳门回归大典，驻港澳部队装备97式军服

从1993年起，我军着眼革命化现代化建设的新要求，开始研制面向21世纪的、与先进国家军服接轨的新一代军服，并决定1997年香港回归时首先在驻港部队试穿，所以也称为97式军服。1997年和1999年，中国人民解放军驻香港和驻澳门部队，先后装备97式军服。

驻港部队陆军女军官接受检阅。

97式军服保留了87式军服的优点，吸取了世界先进国家军服的长处，与87式军服相比，在结构、用料、颜色、服饰及配套方面均有较大的改善，尤其是样式和颜色更为美观、大方、协调，并形成了陆军以棕绿色为主色调、海军以白色和藏青色为主色调、空军以蔚蓝色为主色调的三军军服颜色体系。

97式军服主要设计了礼服、常服、作训服和工作服4个系列。具体分为礼服、春秋常服、夏常服、毛(绒)衣、大衣、作训服、体能训练服及其配套的军鞋(靴)和服饰9个部分。而且，像贝雷帽、毛(绒)衣、作战靴、服饰、体能训练服等，许多品种都是我军第一次装备。

中国人民解放军驻澳部队

97式军服适应世界军服发展大趋势，军服的识别功能更加丰富，军服上可佩戴姓名牌、军种胸标、年度、级别资历章和功勋章以及绶带、臂章等服饰标志。97式军服更好地展现了军人的阳刚之美和军队的群体美，对充分展示威武之师、文明之师的形象具有积极作用。

世纪之初对军服的几次局部调整

2000年以后，陆续在全军装备了部分新式军服品种。

99式夏服

99式夏服主要包括陆、海、空军男女长袖夏服上衣，男女茄克（短袖）夏服上衣和92－1男女夏裤，以及贝雷帽。

99式夏服（衬衣）款式采取了束腰式、茄克式、开关领等设计。重要场合穿着扎领带、戴大檐帽，比较庄重；一般场合穿着戴贝雷帽。99式夏服陆军为浅棕绿色；海军为增白色；空军为浅蔚蓝色。陆、空军夏服材料为多异涤棉色织布；海军夏服采用多异涤丝凡立丁。92－1男女夏裤采用涤纶长丝仿毛军港呢。颜色陆军为深棕绿色；海、空军为深藏青色。

贝雷帽样式采用世界通用样式；陆军为深棕绿色，海军为深藏青色，空军为深蔚蓝色；分别缀钉陆、海、空军的电脑提花布质帽徽；用料为进口澳毛，采用毛纱针织物经缩绒处理。

穿99式夏服的陆海空三军军官。

戴99式贝雷帽的女兵。

04式士兵常服

2004年12月1日，全军士兵统一换发用仿毛面料制成的04式冬常服。2005年5月，全军士兵换发用同一材料制成的04式夏常服。

04式士兵常服样式与87式常服相同，服装板型有一定改进，腰身比较明显，共有04式士兵夏常服、士兵冬常服、水兵服、士兵大檐帽、水兵帽、士兵冬帽等6个品种。

为配合04式士兵常服着穿，我军首次为除海军海勤和驻香港、澳门部队以外的士兵配发02式士兵皮鞋。

刚刚换发04式军服的战士接受检阅。

05式空军常服

从2005年冬季起，空军统一换发新式服装。这次空军换装的服装被称为“05式常服”，颜色为蓝灰色，即以蓝色为基调，与国际通行颜色相一致，同时又与其他国家空军服装的颜色有所区别，有利于对外展示我国空军的特色。

05式空军常服的正式装备，标志着我军空军服装颜色自成系列，改变了保持了55年的上棕绿、下藏青颜色，其样式、用料不变。

身着05式常服进行阅兵式训练的空军士兵。

身着05式常服的空军女学员。

建军80周年之际，全军装备07式军服

自1997年驻港部队装备97式军服后，全军将士翘首以待，盼望早日穿上新一代军服。原计划2000年前后，全军逐步更换新式军服。但因经费等原因，只在2000年之后陆续装备了99式夏服、04式士兵常服、05式空军常服。

从2005年4月开始，以97式服装为基础，系统组织了军服改革总体论证。2007年建军80周年之际，全军终于装备了新一代军服——07式军服。07式军服是对97式军服的改进和完善，与87式军服相比，三军服装颜色都有调整，服装样式结构有较大改进，材料质量和制作工艺明显提高，标志服饰扩展了军服的识别功能，科学确定了新的冬服保暖量和军服号型标准。

07式陆海空三军军官春秋常服。

07式陆军女军官礼服。

07式军服共有礼服、常服、作训服、标志服饰四大类644个品种，系列更加完整、配套。这次换装首次为全军军官配发礼服，为士兵配发作训大衣，并增配了与礼服、常服配套的内穿衬衣。此外，军官还增发了内衣裤、袜子、常服手套等品种。新军服全部配发部队后，官兵从上到下、从内到外全都是制式服装，不能再穿着自购服装了。

三军女军官短袖夏常服

16式夏常服帽

07式军服的装备，使我军军服装备水平与发达国家军队军服装备的差距进一步缩小，对于提高我军在世界军事舞台上的形象和地位，产生积极的促进作用。同时，中国人民解放军服装发展将积极适应世界新军事变革的潮流，加强整体筹划和综合论证，进一步向系列化、功能化方向发展，反映新时期我军风貌，适应新形势下军事斗争和军队建设的需要。