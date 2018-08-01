中非合作论坛北京峰会即将召开，会议怎么开？有哪些预期成果？

2018年中非合作论坛北京峰会将于9月3日至4日在北京举行，本次峰会主题为“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”。中国国家主席习近平将主持峰会并举行相关活动。

此次峰会，是中非合作论坛继2006年北京峰会和2015年约翰内斯堡峰会之后，中非友好大家庭的又一次相聚，也是中国今年举办的规模最大，外国领导人出席最多的主场外交。

中非合作论坛会徽。会徽左翼红色“C”代表中国，整个标志是字母“a”代表非洲，寓意中非团结与合作，绿色象征和平与发展，红色表示活力与繁荣。

今天（22日）上午，外交部举行中外媒体吹风会，外交部长王毅对论坛的相关情况进行了介绍。

外交部：期待峰会取得四个方面的成果

外交部长王毅表示：“我们相信，论坛北京峰会的成功举行将再次彰显中非团结合作的强大生机，我们期待北京峰会取得四个方面的重要的成果。”

第一，峰会将发出构建更加紧密的中非命运共同体的新呼唤。本次北京峰会旗帜鲜明地把“合作共赢，构建更加紧密的中非命运共同体”作为主题，反映了中非双方希望弘扬传统友好的共同心声，也表明了中非双方谋求合作发展的坚定决心，中非领导人共商国事，加强战略引领，将充实中非命运共同体的时代内涵，为推动构建人类命运共同体做出积极的贡献。

第二，峰会将谱写“一带一路”对接非洲发展的新乐章。非洲是“一带一路”的自然和历史延伸，是“一带一路”建设的重要方向，很多非洲国家都强烈地希望参与“一带一路”的国际合作，中方愿意同非方平等和充分协商，本着共商、共建、共享的精神，为非洲的发展振兴开辟新的空间，提供新的动力。

第三，峰会将制定中非合作朝着更高水平迈进的新路径。中非合作已经步入提质增效的新阶段，峰会期间将通过宣言和行动计划两大成果文件，签署一系列双边合作协议，全方位地规划未来三年，以及今后一个时期的中非合作的优先领域和重点方向。

第四，峰会将奏响中非人民心手相连，亲如一家的新旋律。本次论坛峰会前后，中非双方将举办14场分论坛和配套的活动，重点涉及到青年、地方、民间、减贫、智库、媒体等人文领域的交流合作，将充分体现中非合作的全面性和多元化的趋势，极大地调动中非各界参与峰会的热情和信心。

中非合作论坛北京峰会日程安排

9月3日上午

将举行中非领导人与工商界代表高层对话会，暨第六届中非企业家大会的开幕式，这是峰会的重要的配套活动，将为峰会系列活动拉开序幕。

开幕式之前，习近平主席将为与会的非方领导人举行迎接仪式，双方领导人将举行集体合影。

9月3日下午

中非合作论坛北京峰会将在人民大会堂举行开幕式，习近平主席将发表重要的主旨讲话，全面阐述中国加强对非关系的新理念、新主张，宣布中国对非务实合作的新行动、新举措。

论坛共同主席国南非总统、非盟轮值主席国卢旺达总统，联合国的秘书长、非盟委员会主席也将分别致辞。

9月3日晚上

习近平主席和夫人彭丽媛教授将为各国领导人夫妇举行欢迎晚宴，并共同观赏文艺演出。

9月4日全天

将举行中非领导人圆桌会议，习近平主席和南非总统拉马福萨将分别主持上下午两个阶段的讨论，中非领导人将就中非关系发展以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

圆桌会议结束之后，习近平主席将同南非总统拉马福萨以及新任的论坛的非方共同主席国领导人共同会见记者，全面介绍此次峰会的成果。

峰会期间，习近平主席还将分别同与会的非洲各国元首和政府首脑，非盟委员会主席等举行双边会谈会见。

9月4日上午

习近平主席夫人彭丽媛教授将主持召开艾滋病防控主题会议，非方领导人的配偶和世界卫生组织，以及联合国有关的组织的负责人将出席。

中非合作论坛介绍

【成立日期】为进一步加强中国与非洲国家在新形势下的友好合作，共同应对经济全球化挑战，谋求共同发展，在中非双方共同倡议下，中非合作论坛——北京2000年部长级会议于2000年10月10～12日在北京召开，中非合作论坛正式成立。

【宗旨】平等磋商、增进了解、扩大共识、加强友谊、促进合作。

【成员】中国、与中国建交的53个非洲国家以及非洲联盟委员会。