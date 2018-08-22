【云游新疆】鸟飞鱼跃水草丰 塔里木河生态重焕生机引客来

2018年08月22日 09:26 来源：亚心网

夕阳下，一望无际波光粼粼的水面上，野鸭、白鹭等各种鸟儿在戏水。站在新疆塔里木河尾闾的台特玛湖边，一片湖光“沙”色中蕴含着勃勃生机。

塔里木河尾闾台特玛湖。图 /塔里木河流域管理局提供

来塔里木河观光的游客，现在很有眼福，可以看到塔里木兔、沙鼠、跳鼠、沙蜥的踪迹，也能拍到赤嘴潜鸭、红嘴鸥、灰鹤、文须雀等近30种鸟类的“水鸟图集”，塔河干流下游植被物种已由17种增加到46种。

尉犁县罗布人村寨景区受到游客的喜爱。图 /通讯员 庞博

游客纪先生就在塔河沿岸的尉犁县罗布人村寨景区里，过了一个热闹难忘的生日。他和亲戚朋友18人组团从上海来新疆旅游，“在这里和亲朋一起庆生很难忘，大家围坐在篝火旁，看着大漠里静谧悠远的星空，谈天说地，有种远离城市喧嚣的轻松感”。

“以前这片干涸的剩个‘盐壳’，起风能吹一嘴沙，现在这儿竟又成了鸟儿的天堂，越来越多叫不上名字的鸟儿，像我一样搬走又回来了。沿着公路能看到数千只水鸟展翅而飞的景象，很壮观。”在台特玛湖附近居住的牧民帕提古丽•阿帕尔看来，现在水天一色的自然环境离不开生态输水的功劳。

每年都会有许多游客到尉犁县罗布人村寨景区游玩。图 /通讯员 庞博

塔里木河下游19次生态输水，累计输送70亿立方米生态水，相当于500个西湖；连续干涸近30年的下游河道沿岸，如今植被又恢复了往日的郁郁葱葱，相当于100个天池的水面面积……

航拍塔里木河源头。图 /塔里木河流域管理局提供

“现在河道两边绿草青青，再不用去很远的地方放牧了。”塔河下游若羌县的牧民吐地•艾买提说，“前一年水漫过的沙地，第二年就新长出芦苇，红柳、骆驼刺、铃铛刺等植物也多起来，多年不见的狐狸、黄羊、野兔不时都能见到。”

塔里木河边的胡杨。图 /若羌县宣传部

看着两岸绿意盎然的新生胡杨林，塔管局大西海子水库管理站副站长徐生武沿着河道边巡查边说:“以前河道断流后，不少胡杨死亡，干流下游地区两侧逐步沙漠化，218国道多处路段常被流沙掩埋。”现在枯死多年的老胡杨，春天也都生绿叶了，塔河干流中下游在塔克拉玛干沙漠与库鲁克塔格沙漠间，形成一道绿色生态走廊，阻隔了两大沙漠的“牵手”。

生态环境焕发的生机，得益于十余年持续努力的积累。回望2001年国务院批复塔河综合治理项目以来，国家投资107．39亿元实施生态输水、节水改造、生态建设保护等九大类措施，不仅让生态环境得到保护和恢复，也给塔里木河流域的特色旅游带来了源源不断的客源。骑骆驼在沙漠中赏落日余辉，看百年胡杨奇特风姿，晚上吃着红柳烤鱼感受篝火音乐会……

摄影爱好者吕女士从四川专门来看胡杨林，“在沙漠骑骆驼时，能看到寂寥的胡杨；在塔河漂流时，有两岸郁郁葱葱的胡杨作伴。前者饱含沧桑，后者蕴含生机，一路看景，拍摄的灵感就这样迸发出来。”

两岸郁郁葱葱的胡杨与塔里木河相映成趣。图 /通讯员 庞博

塔河流域有全国90%的胡杨林，这里有世界分布最密、保存最完整的胡杨林保护区，吕女士和朋友一行在这里逗留了三日，觉得美景太多，时间不够。

塔河沿线的地州县市也紧随游客的目光，依托优势资源开发旅游项目。在尉犁县，沙漠游、漂流游、村寨游等线路，让来自各地的游客、摄影爱好者都能找到喜欢的旅游项目。

当然，爱好摄影的发烧友也能来拍摄野外生态大片，“在塔里木河流域东南区域，有俗称‘沙漠鸟’的白尾地鸦，是新疆特有鸟类；涉水进入塔里木河尾闾附近的康拉克湖湿地，胡杨芦苇间出没着塔里木兔、马鹿等野生动物，这在其他地方都很难见到。”新疆观鸟协会监事张耀东说。

康拉克湖湿地的反嘴鹬。图 /通讯员 张耀东

今年，共有12亿立方米生态水输入，继续滋养日渐恢复生机的塔河流域，也为塔河沿线各地州旅游开发带来了更多优势资源。水鸟回归、野生动物聚集的台特玛湖湿地和康拉克湖湿地，在苍茫沙漠中延伸出绿色走廊的沿河胡杨林，正被纳入若羌县旅游发展规划，让各地游客在这里都可以观赏到塔里木河流域如今的灼灼风姿。

文 | 新疆经济报新媒体中心记者 康颢严