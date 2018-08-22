（原标题：中央军委党的建设会议再次提醒全军：我们为什么出发）

8月17日至19日，中央军委党的建设会议在北京召开。习近平在会议上强调，党的领导和党的建设是我军建设发展的关键，关系强军事业兴衰成败，关系党和国家长治久安。实现党在新时代的强军目标、把人民军队全面建成世界一流军队，完成好党和人民赋予的新时代使命任务，必须持之以恒、久久为功，下大气力解决我军党的领导和党的建设方面存在的矛盾问题和短板弱项，把我军党的领导和党的建设工作抓得更紧更实，把我军各级党组织建设得更加坚强有力。

中央军委党的建设会议2018年8月17日至19日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。 记者周朝荣 摄

舆论认为，这次会议是古田全军政治工作会议的“下篇文章”。4年前，习近平在古田的讲话言犹在耳：“我们来到这里，目的是寻根溯源，深入思考我们当初是从哪里出发的、为什么出发的……”

古人云：“一切为民者，则民向往之。”一个政党，一个政权，一支军队，其前途和命运最终取决于人心向背。翻开我党我军历史，中国共产党人多次发出“初心之问”——

1941年，延川县代县长李彩云在参加政府召开的县长联席会议时在会场被雷电击死。事后，一个农民说：“老天爷不睁眼，咋不打死毛泽东？”保卫部门闻讯后要把此事当作反革命事件追查。毛泽东知道后制止：“你们倒是应该调查老百姓为什么会骂我们？”调查小组到固临蹲点两个月，发现边区军政人员太多，征收公粮增加，百姓负担过重，产生不满情绪。此事触动了毛泽东，这也正是发起轰轰烈烈大生产运动的动因之一。

毛泽东同志（资料图）

1942年，当沂蒙根据地被蚕食压缩为“一枪就可以打穿”的狭窄地带，山东工作陷入敌强我弱的被动局面。刘少奇调研后问山东分局：为什么没有取得对敌斗争的优势？为什么没有树立起基本群众的优势？为什么群众没有真正发动起来？时任山东军区政治部主任肖华，记下了刘少奇的“按语”：党是无产阶级，是群众的儿子……

刘少奇同志（资料图）

1991年，耿飚重返半个世纪前战斗过的陇东某县。晚饭后，他住的招待所外忽然人声鼎沸，黑压压来了一群老百姓，诉说他们对一些县乡干部的不满。耿飚随后召集省地县的干部讲起了一件往事。一名战士犯了错误，部队要按纪律处分他，没想到来了一大群老百姓为他求情，连受害者的父母都向部队请求让他戴罪立功。看着眼前的党员干部，耿飚不禁高声发问：“你们这些人，不管哪一个，如果做错了事，老百姓还会不会替你们求情？”

耿飚同志（资料图）

2014年全国两会期间，习近平参加贵州代表团审议时语重心长地说：“我现在看到贫困地区的老百姓，确实发自内心地牵挂他们。作为共产党人一定要把他们放在心上，真正为他们办实事，否则我们的良知在哪里啊？” ?

我们从哪里来，我们要向哪里去。在庆祝中国共产党成立95周年大会上，习近平告诫全党要永远保持对人民的赤子之心：“一切向前走，都不能忘记走过的路；走得再远、走到再光辉的未来，也不能忘记走过的过去，不能忘记为什么出发。面向未来，面对挑战，全党同志一定要不忘初心、继续前进。”

不忘初心，要有“三慎意识”。习近平要求干部要“养成慎始、慎独、慎微的意识”。“慎始”方能开好头，“扣好人生第一粒扣子”，走好人生第一步；“慎独”方能行得正，“诚于中，形于外，故君子必慎其独也”；“慎微”方能走得远，积土成山、积水成渊。如此，才能树立正确的世界观、事业观，成为让党放心、让群众满意的党员干部。

2016年7月1日，庆祝中国共产党成立95周年大会在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在大会上发表重要讲话。新华社记者 刘卫兵 摄

不忘初心，要有“三个敬畏”。耿飚之问，在今天也具有其深刻的现实意义。现在老百姓为什么不会为“做错了事”的党员干部求情？其根本原因就是我们有些党员干部已经脱离了群众，对老百姓没有了感情。习近平指出：“各级领导干部要牢固树立正确权力观，保持高尚精神追求，敬畏人民，敬畏组织，敬畏法纪。”他提出的这“三个敬畏”，既是各级领导干部安身立命之本，也是为官从政之要。

走进新时代，共产党人必须不忘初心，永远牢记“江山就是人民，人民就是江山”！习近平多次强调，“一个党员，如果与群众距离远了，就与党拉开了距离；心中没有群众，就不配再做共产党员”“党员领导干部是人民的公仆，人民是领导干部的主人，这个关系任何时候都不容颠倒”……因为人民群众是我们力量的源泉，而民心是最大的政治。人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。

今天，回望井冈翠竹、延安宝塔，思考西柏坡“两个务必”，我们不能忘记毛泽东在《论持久战》中挥笔写道，“战争的伟力之最深厚的根源，存在于民众之中”；我们也不能忘记邓小平强调，“不发展经济，不改善人民生活，就是死路一条”；我们更不能忘记在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上，习近平饱含深情地说：“人民军队的根脉，深扎在人民的深厚大地；人民战争的伟力，来源于人民的伟大力量。”

作者 | 记者刘丽群；部分图片来源于网络

来源 | 解放军报记者部（ID：jfjbjzb）