外交部就习近平主席主持2018年中非合作论坛北京峰会举行中外媒体吹风会

新华社北京8月22日电（记者伍岳）外交部22日举行中外媒体吹风会。国务委员兼外交部长王毅介绍习近平主席主持2018年中非合作论坛北京峰会有关情况，外交部部长助理陈晓东回答记者提问。

王毅表示，2018年中非合作论坛北京峰会将于9月3日至4日举行。中非领导人将齐聚北京，围绕“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”这一峰会主题，共叙友情，共商合作，共话未来。这是中非合作论坛继2006年北京峰会和2015年约翰内斯堡峰会之后，中非友好大家庭的又一次大团圆，也是中国今年举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交。届时，众多非洲国家领导人和非盟委员会主席将率团与会，联合国秘书长作为特邀嘉宾、27个国际和非洲地区组织作为观察员也将出席峰会有关活动。

王毅表示，9月3日上午，习近平主席和一些非洲国家领导人将出席中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会开幕式并致辞。下午，论坛北京峰会将在人民大会堂举行开幕式。习近平主席将发表重要主旨讲话，全面阐述中国加强对非关系的新理念新主张，宣布中国对非务实合作的新行动新举措。当晚，习近平主席和夫人彭丽媛将为各国领导人夫妇举行欢迎晚宴，共同观赏文艺演出。9月4日全天举行中非领导人圆桌会议，习近平主席和论坛非方共同主席国南非总统拉马福萨将分别主持上下午两个时段的讨论。中非领导人将就中非关系发展以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，会议将通过《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛－北京行动计划（2019－2021年）》。圆桌会议后，习近平主席将同拉马福萨总统、新任论坛非方共同主席国领导人共同会见记者，全面介绍此次峰会成果。峰会期间，习近平主席还将分别同出席峰会的外方领导人举行双边会谈会见。

王毅指出，中非合作论坛成立18年来，坚持共商共建共享原则，形成平等务实高效特色，论坛框架下的中非合作成效显著，成果有目共睹，受到非洲人民一致欢迎和国际社会高度评价。今天，中非合作论坛已成为中非合作的响亮品牌，也成为引领国际对非合作、提升南南合作的一面旗帜。举办论坛北京峰会，是中非双方全面深化中非友好合作、积极应对全球挑战的一致要求，也是中方贯彻习近平外交思想、践行真实亲诚理念和正确义利观的应有之义。相信峰会的成功举行，将再次彰显中非团结合作的强大生机，助推发展中国家整体发展的良好势头，汇聚国际社会促进和平发展的正义力量。我们期待北京峰会取得以下四个方面重要成果：

第一，峰会将发出构建更加紧密中非命运共同体的新呼唤。本次峰会主题反映了中非双方希望弘扬传统友好的共同心声，表明了中非双方谋求合作发展的坚定决心。中非领导人共商国是，加强战略引领，将充实中非命运共同体的时代内涵，并为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

第二，峰会将谱写“一带一路”对接非洲发展的新乐章。中方愿同非方把“一带一路”建设同落实非盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程、非洲各国发展战略更好地结合起来，积极推进中非政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为非洲的发展振兴开辟新的空间，提供新的动力。

第三，峰会将制定中非合作朝着更高水平迈进的新路径。峰会成果将把双方深化务实合作的强烈意愿转化为实际行动，全方位规划未来3年以及今后一段时期中非合作的优先领域和重点方向，特别是攸关非洲民生与就业、契合非洲经济转型升级需要的领域。把中方优势同非洲禀赋进一步对接，助力非洲培育形成自主发展能力，加快工业化和现代化进程，同时推动中非合作迈向更高水平。

第四，峰会将奏响中非人民心手相连亲如一家的新旋律。峰会前后，中非双方将举办14场分论坛和配套活动，充分体现中非合作的全面性和多元化趋势。峰会将进一步推出以人民为中心的多项合作举措，鼓励中非人民更多参与其中，深化中非人民相知相亲，为中非关系发展提供更充沛甘甜的“源头活水”，使中非友好永续推进、薪火相传。

王毅表示，北京已经准备好了，将热烈欢迎来自非洲大陆的兄弟姐妹，将盛情接待始终与中国人民站在一起的非洲各国朋友。相信在中非双方共同努力下，2018年中非合作论坛北京峰会一定能取得圆满成功，树立中非友好团结合作新的历史丰碑。