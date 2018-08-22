习近平主席将主持2018年中非合作论坛北京峰会

新闻频道 来源：央视网 2018年08月22日 20:13A-A+

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央视网消息（新闻联播）：国家主席习近平将主持2018年中非合作论坛北京峰会。外交部22日举行中外媒体吹风会介绍有关情况。



2018年中非合作论坛北京峰会将于9月3日至4日举行。中非领导人将围绕“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”这一峰会主题，共叙友情，共商合作，共话未来。这是中非友好大家庭的又一次大团圆，也是中国今年举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交。届时，众多非洲国家领导人和非盟委员会主席将率团与会，联合国秘书长作为特邀嘉宾、27个国际和非洲地区组织作为观察员也将出席峰会有关活动。

据悉，9月3日上午，习近平主席和一些非洲国家领导人将出席中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会开幕式并致辞。下午，论坛北京峰会将在人民大会堂举行开幕式。习近平主席将发表重要主旨讲话。当晚，习近平主席和夫人彭丽媛将为各国领导人夫妇举行欢迎晚宴，共同观赏文艺演出。9月4日全天举行中非领导人圆桌会议，习近平主席和论坛非方共同主席国南非总统拉马福萨将分别主持上下午两个时段的讨论。会议将通过《关于构建更加紧密的中非命运共同体的北京宣言》和《中非合作论坛—北京行动计划（2019—2021年）》。圆桌会议后，习近平主席将同拉马福萨总统、新任论坛非方共同主席国领导人共同会见记者。峰会期间，习近平主席还将分别同出席峰会的外方领导人举行双边会谈会见。

中非合作论坛成立18年来，论坛框架下的中非合作成效显著，成果有目共睹。举办论坛北京峰会，是中非双方全面深化中非友好合作、积极应对全球挑战的一致要求，也是中方贯彻习近平外交思想、践行真实亲诚理念和正确义利观的应有之义。期待北京峰会发出构建更加紧密中非命运共同体的新呼唤，谱写“一带一路”对接非洲发展的新乐章，制定中非合作朝着更高水平迈进的新路径，奏响中非人民心手相连亲如一家的新旋律，树立中非友好团结合作新的历史丰碑。