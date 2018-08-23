太夸张！|一套宠物婚纱价值60万

亚洲宠物展上各类智能化养宠“神器”更实在





价值60万元的宠物婚纱 /晨报记者 朱影影

记者 潘文

晨报讯 昨日，第二十一届亚洲宠物展在上海新国际博览中心拉开帷幕。据了解，本届亚宠展的规模再创新高，汇集16000个品牌，覆盖宠物行业完整产业链。在展会现场，一款价值60万元的宠物婚纱吸引不少人驻足，也引发不少议论。

记者现场看到，这款婚纱裙摆上镶嵌着几十颗不同颜色的宝石和颜色鲜艳的刺绣。该品牌工作人员介绍说：“这款宠物婚纱是专门为此次亚宠展定制的，是首次进行展示，同时如果有消费者有意愿也可进行购买。婚纱裙摆上镶嵌着50多颗彩色宝石，整套婚纱纯手工制作，由五六个人耗时四五个月完成。明年还将推出采用紫色钻石作为点缀的春夏款。

对于如此昂贵的宠物婚纱，不少观众惊叹的同时也望而却步。逛展的周女士称：“60万买不起，肯定不会买这么贵的。”还有观众表示，虽然制作婚纱花费了很大的人力物力，但是觉得这样在宠物身上花钱，还是太夸张。

相对靠奢华来吸引眼球，科技感十足的用品吸引更多人。一款可解放“铲屎官”双手的自动猫砂盆，只需按下按钮，就能实现自动冲水清洗；智能碗可进行食物称重，关联APP后可综合宠物的体重、年龄、品种、绝育情况等给出喂养建议；宠物运动仪可监测宠物每天的运动步数、强度等；智能冷暖宠物窝可让宠物一年四季都享受到舒适的温度环境。