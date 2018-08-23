男孩遭父虐饿晕不实|常离家出走流浪

警方辟谣：因与父亲发生口角后离家出走 男孩屡次离家出走折射家庭教育对成长的重要

父子俩在派出所内隔着几排椅子而坐，没有交流，仿佛陌路人。 本文图片/晨报首席记者 杨眉

男孩称遭父亲“虐待”，但据警方等核实，与事实出入较大。

见习记者 荣思嘉

8月21日起，一则“救救孩子”的微博引发众多网友关注。微博称，松江某小区有一个小男孩在父母离异后经常惨遭父亲殴打，不让进家门，不给饭吃，上个月竟然还把孩子扔在河里，可怜的孩子没地方睡，（只能）睡在地下车库中，警察几次上门还是无济于事：“昨晚又不给饭吃，一夜睡在外面，今早饿晕在小区门口。”

微博的配图中，一个满身泥泞的小男孩睡在马路上，看着令人心疼。那么，这个躺卧地上、满身泥泞的男孩，是否真的遭遇其父殴打与虐待呢？

昨天，松江警方给出调查结果：照片中的11岁男童乐乐（化名），是在8月20日晚与父亲张某发生口角后离家出走至附近绿地玩耍时不慎跌入泥塘，因不愿回家，便在绿地露宿过夜。据查，该男童曾多次与家人发生矛盾或离家出走，其父张某并未对其有经常性殴打虐待行为。

“任何一个有问题的孩子背后，都有一个问题累累的家庭。”一位知情人士表示，男孩屡次离家出走的背后，折射了家庭教育对于孩子成长的重要性。

■小区保安

小孩好像喜欢流浪的感觉

8月22日，记者来到微博中提到的小区，小区保安都对男童乐乐非常熟悉，但对于网上所称的“父亲虐待”的说法一口否认。

据保安朱师傅回忆，21日早上，他上班时看到乐乐在小区门口玩泥巴，好几个居民也看到乐乐自己往身上抹泥巴，后来晕倒在路中央后，派出所和救护车都到现场了，当天下午，乐乐便和家人一起回到了小区，从外部看来，孩子也无任何异样。

据朱师傅介绍，乐乐是从今年年初开始过上这种“流浪生活”的。“这个小孩好像喜欢流浪的感觉，我之前也劝过他，让他晚上一个人在家看看电视，他仍每天都要往外面跑。”朱师傅说，乐乐见到每个人都说他的爸爸不要他了，或者说爸爸不给饭吃等，由此换取大家给他食物、玩具或零花钱。

“我以前也可怜他，给过他20块钱。后来发现他说的都是专业术语，骗人的。”朱师傅还告诉记者，乐乐爸爸其实早前也拜托过他帮忙看住孩子，自己曾多次送乐乐回家，附近派出所的民警也曾无数次送乐乐回过家，但乐乐总是“回家了又跑出来”，大家都拿他没有办法，“这小孩和警察都混成熟人了，我们保安室也总收留他，他有家就是不回，喜欢在马路或者停车场睡觉。”

在居委会，记者也得到了差不多的答复。居委会的工作人员告诉记者，21日乐乐送医院回来后，居委也曾介入，发现乐乐身体一切正常。该工作人员表示，早在今年6月放暑假，他们也曾多次找到乐乐，也请了心理医生给乐乐做辅导，但仍旧未能改变乐乐的“流浪生活”。

■乐乐爸爸

四五天不回家是常事

昨天，记者在松江公安分局广富林派出所见到了乐乐的爸爸张先生。说起微博上流传的照片以及自己虐待儿子的传言，张先生满脸委屈。记者在采访中了解到，乐乐离家出走，在张家已算是常态，无论是张先生还是乐乐的奶奶都已经习以为常。这一点得到了小区保安、居委干部和派出所民警的证实。

“他有时四五天不回家都是常事，几乎每次都是保安或者民警送回家里的，我都习惯了，也找烦了。”张先生近乎赌气地说，“我也就是这个孩子名义上的爸爸了，他认不认我，我也都无所谓了。”虽然张先生话说得近乎绝情，但回忆起拉扯乐乐的经历，仍是感慨万千。

乐乐两岁半的时候，张先生和前妻离婚，他成为了乐乐的监护人，当时张先生还在工厂上班，一边工作一边照顾孩子。虽然当时很辛苦，但乐乐听话，也让张先生觉得自己的付出很值得。“可能是因为那时候他还小，不懂事吧，很乖的。”

可是后来，乐乐开始不爱学习了，用张先生的话来说就是“学白上了”。对于乐乐的突然转变，张先生认为孩子的妈妈有不可推卸的责任：“因为我和前妻离婚时不是太愉快，孩子妈妈总给孩子灌输一些负面的东西。”

乐乐第一次离家出走发生在他8岁的时候。当时张先生一家租住在松江某小区内。那次，乐乐离家出走前，张先生连续好几天都“教训”了孩子。他承认，“打了孩子，但就是意思意思。”

离家出走以后，乐乐坐公交车到了松江大学城，是大学城的两位好心大学生将迷路的他带到了派出所。当时，派出所没有通知张先生，而是将电话打给了乐乐妈妈，随后，乐乐妈妈又将乐乐转交给了他姑姑，而焦急寻找孩子的张先生最后是从乐乐的姑姑处将孩子领回的。

在张先生看来，乐乐这次离家出走后与妈妈会面，也为之后的经常离家出走埋下了伏笔。

“当时孩子的妈妈见到小孩，也不问他为什么会离家出走，就给孩子‘灌输’：‘爸爸打你，是虐待的想法’。”张先生说，以后，“爸爸虐待我”就成了乐乐的口头禅，而离家出走也成了乐乐的“保留节目”。

拟把孩子监护人换成前妻

就这样，父子的“博弈”断断续续持续了近四年。

事件的再一次升级是在今年年初。由于新搬进动迁安置房，乐乐的房间还没来得及布置，张先生便让孩子和自己同睡一张床，但是乐乐上床的时候没有洗漱，这又引得张先生有些不满。“我说，不洗脚就别和我睡觉，就催他去洗漱。”张先生说，因为这场“洗漱风波”，乐乐隔天便连学校都不去了，过起了“流浪生活”，“后来我让他去上学，他就哭，死活都不去，我也拿他没办法”。

之后，乐乐总是一出门就呆上两三天，回家时也是民警或者居委干部、保安“护送”回家的：要是张先生在家，乐乐便躺在床上赖着不肯起来——装睡，只要张先生稍微出个门，乐乐便会“逃”出去，一走又是好几天。

在张先生眼里，乐乐其实也并不是不想回家，问题出在孩子没有时间概念：“这孩子说白了就是有点‘傻’，到点吃晚饭了也不回家，天黑了也不回家，以前小时候也是，玩累了就随便在小区树林底下或者草丛里面睡了。”

“以前我也找，但是这个事情发生得太频繁了，派出所我也报过案，后来我都成派出所老熟人了，我都不好意思再去找了。不过，我也不担心他，他绝对不敢跑出前后两个小区的，我心里有底的。”张先生嘴里说“自己不担心、不着急”，但记者能感觉到他心里还是一直悬着的。

“前两天，乐乐和一个小女孩打闹，他先把人家女孩推到河里了，后来自己也掉进去了。我听到也是很着急的，马上就冲过去了，当时急得直接从桥上跳下去了，后来看到他没事才放心。”张先生说，这次“落河事件”，其实就是网上流传的“爸爸将儿子扔在河里”，事实和网上的传言出入很大，张先生显得很无奈。

对于网上流传“张先生虐待孩子，不给孩子吃饭”的说法，张先生同样感到很委屈，“我以前跟他说，要把作业做完了才能吃饭，到他嘴里就成了‘爸爸虐待我，不给我饭吃’。其实饭菜就放在桌子上。”

对于乐乐现在的状况，张先生感到很无奈，也很无力，他告诉记者，自己正准备走法律程序，将孩子的监护人换成孩子妈妈。

对话11岁乐乐：

选择“流浪”，是对于爸爸的反击

相比于张先生的心力憔悴，11岁的乐乐并不知道，网上有近千人对他的照片发表了评论。坐在派出所办事大厅的他，悠然地喝着一瓶奶茶，手里摆弄着一包膨化零食。看到记者，乐乐热情地打着招呼，机灵的样子丝毫没有张先生所说的“傻”样。

当记者向乐乐询问21日早上事情发生的经过时，乐乐称，他当时已经离家出走两天两夜了，一直没有进食，睡在路中央是因为饿晕了，而身上的泥印子，是因为之前失足摔倒造成的。他一边说，还一边向记者展示自己手上的小伤口。

提到父亲，乐乐脸上的笑容逐渐消失，他说：“我很小的时候，就对爸爸一点爱都没有了。”

对于父亲是否曾经虐待自己，乐乐有些闪烁其词，只说爸爸态度很凶，有时候会打自己，有时候还不给饭吃，感觉家里没有温暖。

当记者追问是否有无饭可吃的问题时，乐乐又改口说，家里的饭菜都凉了，自己又有胃病，吃不了凉的饭菜。同时，乐乐还说，除了爸爸，奶奶对自己也不好，他感觉不到两个人对自己的关心：“我喜欢妈妈，我想跟妈妈生活在一起，可是妈妈的新老公又不喜欢我。”

家里没有温暖，乐乐自称在学校里也没找到安全感。“在学校里，大家都不跟我玩，有一次，有个转学来的新同学，我和他好好相处，旁边的同学就‘阴阳怪调’的，后来新同学也不跟我玩了。”乐乐说着眼眶有些湿润。

说起“流浪”的原因，乐乐起先始终不正面回答，只是说“晚上不回家因为外面风凉”。后来，说到学校，说到朋友，他才说：“在外面玩的时候大家都不知道我的‘丑事’，小朋友也愿意跟我玩，不会像之前那么孤独。”

他甚至说，之所以选择 “流浪”，是自己对于爸爸的反击。除了流浪，他在学校和家里干过很多出格的“大事”。在学校，不做作业、打架、破环公物是常有的事；在家里，他曾经点火烧蛇皮袋，高空掷物到有人乘坐的小车车顶。反正，一切爸爸让做的事，他就不做；爸爸不让做的事他就偏做，“我是有点报复心态吧，我就要跟爸爸反着来。”

谈到未来，乐乐满不在乎地说：“回家之后我还要逃出来，反正我爸爸也不在乎我的死活。”