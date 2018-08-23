财经|沪深股市调整日化行业领跌

高端产品反拖累，龙头股上海家化毛利率下降

晨报记者 曹西京

周三沪深股市再度调整，日化行业领跌，刚披露半年报的龙头股上海家化更是如此。尽管从已经披露的报表或快报、业绩预告的5家A股公司看，上半年国产化妆品公司营业收入和利润继续增长。“部分宏观数据表明，美妆、护肤品类6月开始增速放缓或下滑，目前投资者担心消费降级。”

低价品销量增长

上海家化半年报显示，上半年实现营业收入37亿元，同比增加9%；归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，同比增加40.89%，扣非后净利润2.38亿元，同比增加0.01%，每股收益0.47元。非经常性损益主要是与公司新工厂运营有关的政府补助，公司在上海青浦工业园区的新生产基地6月起陆续投产运营。2018年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为5.05亿元，同比减少15.95%。5亿元现金流中4.4亿为政府补贴。

此外，上半年公司整体毛利率65%，下降一个百分点。公司管理层解释，主要低价产品销量快速增长，而高端品牌佰草集和高夫销售不及预期。

高端品不如预期

据悉，受线上经销商和特渠（平安渠道）影响，今年前6个月佰草集表现不理想,若剔除特渠影响,佰草集销量双位数增长。而且，公司线上经销商为上市而调整库存，家化上半年存货周转138天。公司表示，主要由于环保压力，二季度对重要产品备货。“展望全年，希望线上渠道增速尽快恢复到正常水平，超过20%。”

此外，公司上半年销售费用同比增加11.37%，因明星代言与广告拍摄等费用增加。7月，佰草集启用李易峰作为彩妆和面膜两大品类代言人。“全年销售费用会下降，预计不超过收入增长。”公司高管表示。

从产品看，上半年公司六神、美加净和家安均两位数增长，花露水市场份额由70%提升至75.3%，仍然居行业第一；美加净手霜2018年1-6月市场份额达到12.5%，居第一；美加净防晒产品上半年全渠道销售同比增长47%，护手霜同比增长115%。目前增长缓慢的主要是佰草集和高夫，不过佰草集的主渠道——百货渠道仍增长不俗，佰草集高端系列上半年销售占公司零售总额的40% 。上半年佰草集中位数增长，差强人意。（网站首页图：晨报资料图片）