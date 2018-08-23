交234万元意向金该退款了却无人理-电话不通，现场无人回复，记者介入后退款到账 开发商一次收了超37亿，意向金监管亟待规范

晨报首席记者 叶松丽 实习生 李雨函

日前，陈先生打算购买浦东新区晶耀名邸的新房时，遇到了一件焦心的事：开发商规定，只有交纳234万元购房意向金，才可以参加摇号。如果没摇到号，开发商会在10个工作日内，把这笔钱无息退还到意向购房者的指定账户。

然而，陈先生交纳234万元购房意向金后，一直没有被告知他有没有中签？也没人告诉他什么时候退钱？当他试图拨打《购房意向书》上留的电话时，却发现根本无人接听：“等待退钱的每一天都很煎熬。”

意向购房者

是否中签根本无人通知

陈先生是通过朋友介绍才去看晶耀名邸的房子的。“房子的品质和地段，我都能够接受，只是要交234万元的购房意向金让人困惑。”

不过，售楼处的人说，一旦摇到号了，这笔钱立即转入首付款。迟交早交都一样，而且这已经是行业规则，所有开发商都在收意向金。陈先生便不再犹豫。

“因为他们没有人具体告诉我怎么走流程，我跑了两次才办齐他们所需要的材料。所以，直到7月20日，我们才在东方体育中心附近某大楼里签了《购房意向书》，这时候，我前面已经有1526个人。而我们要买的房子只有近160套，中签的几率是1/10。”

陈先生向记者出示了一张银联签购单，7月20日下午，他用招商银行的银行卡，向“上海晶耀名邸晶耀前滩”的浦发银行账户“消费”了234万元。

然而，钱交完后，什么时候摇号？销售人员没有具体说，只说8月7日可以在网上查询摇号结果。“可是，我在8月10号的时候，都没有看到他们的摇号公告，自己是否摇到号了，也不知道。”

《购房意向书》第九条载明，如果陈先生在开盘当日没有认购成功，也就是没有摇到号，可以到接待中心办理退款手续，开发商在10个工作日内，会把这笔钱无息退还到陈先生的指定账户。

陈先生说：“《购房意向书》没有写明哪一天摇号，或者说哪一天开盘，摇号日是不是就算开盘日？退款日期从哪一天算起？都没有明确交代。”

“我就去开发商的接待中心，跑了几次，都没有找到人。有一次找到了工作人员，他们说销售的人不在，也不给我联系方式。我要给他们留联系方式，他们说不会回复的。”陈先生只好拨打《购房意向书》右上角的联系电话，一直无人接听，然后电话会自动挂断。陈先生说，他感到很奇怪，“要不是楼盘在那里，我都怀疑他们跑路了”。

客户服务中心

开盘后已致电意向购房者

8月20日晚上，陈先生再次查询时，钱依然没有到账。

8月21日，记者来到晶耀名邸的客户服务中心，看见墙上张贴了将近一面墙的名单，总共1604个人。陈先生的名字排在1527号。服务中心的人告诉记者，这个名单上的每个人都交了234万元的意向金。但是，实际参与摇号的人只有1540个人，因为有一部分交了意向金的人，不具备购房资格，或者材料不全。

那么，既然没有摇到号，陈先生交的意向金，为何没有退回呢？

服务中心工作人员回应说，钱可能还在路上。他们是7日摇号的，8日开盘，9日才算开盘后的第一个工作日。从8月9日算起，10个工作日还没有满，所以，陈先生没有收到钱属于正常情况。

记者问，这个日期为什么不写在《购房意向书》上？

工作人员说，这是格式文本，不是他们规定的。

记者问，开盘日期应该属于重要事项，为什么不在《购房意向书》上补充载明？工作人员说，他们

是卖房的，不要为难他们，具体情况要去问开发商。

记者问，开发商的办公地点在哪里？工作人员说，他们不会告知，让记者自己去找。

该服务中心的工作人员还说，开盘后，无论是否摇到号，他们都打电话通知过意向购房人，而且每个电话都截屏记录了。记者提出能否查询一下电话截屏记录。工作人员说，断电了，开不了电脑。但就在当时，记者注意到，服务中心的空调冷气开得很足。

随后，记者现场拨打《购房意向书》右上角的电话，无人接听，然后自动挂断。对此，服务中心工作人员表示不知情。

随后，工作人员拿出陈先生的资料档案袋，找出《购房意向书》的副本，说陈先生留的电话号码只有10位数。记者指出“1”字在表格边框上。工作人员又说，他们不认识那个“8”字。陈先生说，虽然复写纸上的电话号码有点模糊，但是他们签意向书时，还专门给工作人员留下了电话号码，《购房意向书》并非跟他联系的唯一凭据。

就在记者离开这家服务中心时，陈先生来电说，他收到了234万元的退款。

开发商

收意向金是为了“验资”

据相关工作人员介绍，开发商是按照房价的20%收取意向金的，这笔钱退还时是没有利息的，合同都写清楚了：“如果你不认同我们的条款，可以不认购。我们收意向金的目的，就是为了‘验资’，把一部分达不到要求的人挡在门槛外。”

在开发商位于T4楼的办公室，记者向开发商财务人员胡先生了解相关情况。记者问，这笔钱放在开发商的账户上，怎么监管？胡先生回答，他们是按照相关要求做的，符合规范。

记者又问，这么多钱在开发商的账户里一个月，产生的利息如果被开发商拿走，是否属于正当得利？

胡先生说，如果购房人不接受这个条款，可以不买他们的房子：“你在意向书上签字了，同意无息退款，现在又来质疑这个利息，诚信在哪里？如果大家都像你这样，什么事都干不成！”

［业内说法］

收取意向金合规利息归属无规定

陈先生说，对任何一个人来说，234万元都不是一个小数目。即使他不要这笔钱周转，只是用来理财，一个月的收益也很可观。1604个234万元，资金总额高达37亿5336万元，就算活期存款，一个月产生的利息也有近百万元。

记者请某银行柜面工作人员算了一下，37亿 5336万元放在开发商账户里，即使不进行任何投资，按千分之三的活期利息，一个月也有93.8万元的收益；如果购买该行年化收益率百分之三的理财产品，收益甚至高达938万元。在陈先生看来，这么一笔巨资的安全与监管，应该引起注意。

如此高额的购房意向金放在开发商的账户里，是否存在侵害意向购房人利益的可能？记者从申城一家大型房地产公司了解到，购房意向金的监管问题的确亟待规范，毕竟这笔钱一旦被开发商挪用，后果不堪设想。

一位业内人士告诉记者，开发商收取的意向金金额，往往是根据不同行政区相关部门的法律法规来执行的，有些区的意向金要求收取不低于房屋平均总价的20%。这么做的目的，是为了让认筹的人数减少一些，精准锁定购房人群。

至于巨额意向金锁定期间产生的利息，到底属于谁等相关问题，该业内人士表示，目前有关部门还没有明确规定，通常都是被开发商所支配。

律师杨维江也表示，这一块的确还是法律盲区，暂时还没有法律规定开发商在返还购房意向金时需还本带息。所以，也就不好说开发商的做法违规。但是，在他看来，没有违法并不表示相关做法就合理。

至于意向金的监管问题，上述业内人士表示，现在规定开发商只能在取得预售许可证之后，才能向购房人收取意向金。所以，在有预售许可证的前提下，各家开发商也就能合法地收取客户的意向金到自己的账户了：“据我所知，目前还没有哪个开发商会动用这笔钱。毕竟开盘之后，客户申请退还意向金的时间是事先规定好的。如果到时候退不出钱，那就是大事了。”