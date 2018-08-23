岳强

如果我们对汉字的识读不局限于现代汉语的层面，那么，从节气命名上，就能对节气性相领悟个八九分。就像今天“处暑”节气的“处”字，在《说文解字》中释义即：“止也，得几而止，从几从夂。”处的繁体是会意字，所以在《说文解字》中释为“得几而止。”那节气处暑是得了什么而止住了暑气呢？我们从处暑三候里去寻找答案吧。

节气处暑的初候是 “鹰乃祭鸟”，具体描绘了一个图景，老鹰捕食后要先祭拜猎物才会食用。现代人联想的解释是，可能是老鹰把猎物排列在那里教雏鹰捕食吧？如果我们联系雨水初候“獭祭鱼”来看，其实，动物对自然的敬畏和对食物的感恩是自然生发的一种举动，与原始先民们的春秋二祭同理，就如《礼记·祭义第廿四》中所言：“是故君子合诸天道，春禘秋尝。”在孔颖达疏《礼记正义》中道：“禘者，阳之盛也；尝者，阴之盛也。阴阳气盛，孝子感而思念其亲，故君子制礼，合於天道。”此言即指出了处暑后秋祭的物候条件：阴气盛，暑气于此处而止。也由此看出，中国传统文化的系统结构是人和自然互相关联互相印证互相关照，并与自然物侯生命规律相吻合的全息生态文化。

处暑二候是“天地始肃”。秋令属金，于五行德性为义，《孟子·告子上》曰：“恻隐之心，仁也；羞恶之心，义也；恭敬之心，礼也；是非之心，智也。”金气肃杀，所感为羞恶之心，其实用“金气整肃”比肃杀似更准确一些。所以，这个时节是整肃风纪的好时机，不妨自我约束下，反躬自省，谨言慎行，合于道则为之，悖于道则知止。这个“道”并非宗教信仰所言之“道”，而是自然与社会的秩序之“道”。

处暑末候“禾乃登”的“禾”为五谷之总名，黍、稷、稻、粱等五谷在处暑节气后就可收成，此时，就到了秋祭时节。在《礼记·祭统廿五》中，对禘尝二祭又写道：“禘、尝之义大矣，治国之本也，不可不知也。”秋尝之祭，对应性德为义，《礼记·祭统廿五》更进一步释曰：“夫义者，所以济志也，诸德之发也。是故其德盛者其志厚，其志厚者其义章，其义章者其祭也敬。祭敬，则竟内之子孙莫敢不敬矣。”由此可以看出，古人的祭祀，其实是一种淳化民风、敦厚人心、上行下效的教化手段。

在祭祀前，对参与者还有斋戒的要求。《礼记·祭统廿五》道：“及时将祭，君子乃齐。”这个齐，即通斋，就是斋戒的意思。斋戒的目的就是整肃身心，斋戒期间节制嗜好，不听音乐，心不驰逐乱想，手足不乱动，这样就合于道依于礼了。

这些在我看来，对今天忙碌的大家来说，值得尝试一下，所以，处暑的表意字我选择了“肃”，就是提醒大家不妨偶尔整肃下身心。