部分乘客争抢电梯，老人、残障人士反需让行-地铁无障碍电梯无障碍人士请勿争抢

晨报记者 谢克伟 实习生 李文雅 饶舒玮

“老爸年近七旬，可是为了不与普通乘客争无障碍电梯，只得晚就诊或等拥挤的人流过后再上电梯……”近期一个自称“让位年轻人”的帖子出现在网上，称乘坐地铁的乘客争抢无障碍电梯，反而让老人、残障人士常常被挤在最后。

记者走访发现，不少乘客违背无障碍电梯“老弱病残孕”优先的初衷，不仅不礼让，还纷纷争抢电梯。相关人士呼吁：普通乘客尽量少乘坐无障碍电梯，没有特别需要不要占用特需资源。

市民发帖

地铁拥挤、等候无障碍电梯耗时，老伯推迟就诊

帖子中的“老爸”姓陈，年近七旬，住在普陀区岚皋路上，平时他只在家附近散散步，很少行远路。近来他因肺部疾病需定期去曙光医院看中医。由于腿脚不便，陈老伯每次去医院都由他儿子陪着。“我们一般早上8点过后出门，9点前后到医院。9点不到从地铁8号线大世界站出来。”看病时间和早高峰重合，让陈老伯行动上遇到了一些困难。

第一次就诊，拉卡出地铁闸机口，找到无障碍电梯，却发现很多人在此等候，陈老伯等了两波才进了电梯。几次就诊后，老人感觉赶在9点就诊的话地铁太拥挤，乘无障碍电梯又要等候，十分不便，无奈只好将就诊时间推迟到上午10点以后。

就诊延迟以后，上下班高峰是过了，但游客、顾客却多了。因为大世界站位于市中心，周边有大世界、淮海中路以及很多观光旅游景点、购物商厦等。陈老伯告诉记者，人多人少说不定，10点之后地铁有时蛮空的，但遇到游客、旅游团队等，人就很多，“有时我排队等电梯，一些年轻人连招呼都不打，抢在前面上电梯”。

多站走访

与“老弱病残孕”抢无障碍电梯现象频现

近日，记者分成三路，去地铁2号线、8号线、9号线、11号线的4个站点实地蹲点了解情况。蹲点过程中，记者了解到，上下班高峰、周末、地铁延时等会出现客流高峰，这时争抢无障碍电梯的乘客特别多。如果无障碍电梯旁没有自动扶梯，无障碍电梯更会被高频率使用。“老弱病残孕”等人群常常被挤在了后面，成为最后乘坐电梯的人。

上午8∶30至9∶30

地铁8号线大世界站

轮椅老人等了两部电梯才上去

地铁8号线大世界站一共有4个出口，其中2号出口对着金陵东路亚龙广场，3号出口对着金陵中路上海广场。在该站点B1层，2号出口处有自动扶梯和楼梯，3号出口处只有楼梯，而无障碍电梯就设在3号口边上。

上午8∶30一过，出站的人多了起来，临近9点，出现一波人流高峰，人流最多时，无障碍电梯、自动扶梯都很拥挤。记者注意到，3号口的楼梯相对较空，从地铁闸机口拉卡出站的乘客有一半走楼梯，另一半则乘坐无障碍电梯到地面。记者询问正排队等候无障碍电梯的小伙子为啥不走楼梯时，小伙子回答：“省力呗。走楼梯到地面，要爬三层，大热天还没上班就一身汗。”

恰巧此时，一位坐着轮椅的老人正由一位女士推着排队等候电梯，此时排队的人大概有10多位，期间记者未发现有人“特别关照”轮椅老人。大概等候了一两分钟，等到无障碍电梯第二次开门时，才轮到老人进了电梯。

上午8∶50至9∶20

地铁9号线小南门站

部分乘客不愿多走几步而乘电梯

早高峰8∶50，记者来到地铁9号线小南门站，发现此时人流比较多。无障碍电梯设在地铁停靠的站点旁，很多年轻人图方便，从列车车头或车尾下车后不愿多走路（自动扶梯、楼梯都离得较远），就直接搭乘无障碍电梯上楼。

记者同时注意到，两边的列车同时到站后，不少乘客根本不顾及他人，挤上无障碍电梯的人最多时估计超过20人。从现场拥挤的程度和争先恐后的态势看，若此时出现老人、残障人士等，乘客让位的可能性不大。

下午5∶30至6∶30

地铁11号线曹杨路站

乘客蜂拥而上，老人无奈一旁等候

记者下午5∶30来到地铁11号线曹杨路站，发现此站通往4号出口有2个通道通向地面，其中一个是迂回的楼梯，另一个则要走很长的过道才能到地面，而不远的拐角处有通往地面的无障碍电梯。在记者蹲守的一个小时里，大多数步履匆匆的上下班乘客选择乘坐该无障碍电梯到达地面而不是费力地爬楼梯。

下午5∶50，地铁站广播不停循环播放“高峰时注意事项”。4号出口处的无障碍电梯口排队等着20多位乘客，一位老人和一位下肢残障人士则在一旁等候。记者上前询问，两位表示他们担心排队等电梯，会被人流推倒，只好先等在一边，等人流过了再上电梯。老人告诉记者，她知道上下班高峰人流集中，本来不想此时出来，只因为正在休息的女儿突然接到通知要赶去单位，自己才不得已此时赶去女儿家帮女儿看管小孩。

文明呼吁

乘坐地铁无障碍电梯“老弱病残孕”优先

在地铁2号线的人民广场站，一位工作人员反映，一旦遇到人流高峰，很多市民、游客会争乘无障碍电梯，老人、残障人士等却排在后面。

部分普通乘客争乘无障碍电梯，这种情况是否允许？

市交通委综合交通处副处长顾剑锋表示，地铁无障碍电梯主要服务于老弱病残孕等弱势群体，以及携带大件行李等特殊需要人群。

他强调，如果遇到大客流，在楼梯和自动扶梯很拥挤的情况下，无障碍电梯可用于疏散人流。但不管是用于疏散大客流还是在平时，都应该倡导老弱病残孕等弱势群体优先，在普通人与弱势人群同时想乘无障碍电梯的情况下，普通市民应该礼让，让弱势人群优先乘坐。

残联相关人士也表示，虽然法律没有明确规定，普通市民不能乘地铁无障碍电梯，但无障碍电梯的本意就是给行动不便等特殊人群使用的，如果普通人占用，至少从道义上说不过去。如果普通市民还要抢先于弱势人群乘坐无障碍电梯，那就违背了一个文明人应有的做人准则。在越来越倡导文明的上海，全社会应该呼吁普通市民尽量少乘坐无障碍电梯，没有特别需要不要占用特需资源。