城事|新中运量公交线相关方案正在研究中

晨报记者钟晖 通讯员贺昉报道 昨天，从数百名报名者中筛选出的10多名中学生，佩戴乘务员吊牌和定制活动胸牌应邀走进中运量71路外滩起讫站、申昆路枢纽车队大屏监控中心、新能源车辆修理车间，亲身体验了一番中运量公交给市民出行带来的新变化。记者在活动中获悉，继71路中运量公交线路开通后，上海将增加新的中运量公交线路，相关方案正在研究中。

自去年2月1日中运量71路试运营以来，以快速准点、乘坐舒适、绿色环保、优质服务及智能集控成为久事公交集团品牌服务新标杆。目前，中运量71路高峰时段的发车间隔已缩短到2-3分钟，运行时速达18公里。其日均客流量保持在五万人次以上，远远高于原先行驶在延安路高架下三条公交线路的日均客流总量。

随着71路的开通，延安路上各条公交线撤销调整后减少近700个班次，沪青平公路上退出约250个班次，算上中运量71路新增班次，通道合计每日净减少350班次，通过对公交线网的抽密补疏，整体上内环以东公交线资源得到充分整合优化，公交运营里程有所减少，内环以西公交供应水平得到提升。

昨天上午9∶15，体验者们来到位于延安路外滩的起讫站。在站台上，二星级乘务员沈燕萍在导乘台手把手指导大家服务细节：解答问询、导乘指引、零钱兑换、行李包扎、茶水供应、客流疏导、维护秩序……9∶30，大家上了一辆71路全程车，正式开始了暑期实践体验日之旅。（网站首页图：晨报资料图片）