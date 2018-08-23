晨报记者 顾文俊

本周，93岁的马来西亚总理马哈蒂尔结束中国之行。过去这些年，合作一直都是中马关系的主旋律，而马哈蒂尔本人就是中马友好的推动者。但是，细心的观察者还是会问，马哈蒂尔所到之处，无不展示出中马传统友谊与务实合作的厚实，几个被叫停的中资在马项目却没有因此被放行。马哈蒂尔究竟怎么想？

《顾问》本期访谈嘉宾：

中国社科院亚太与全球战略研究院首席研究员 许利平

马哈蒂尔来过了

新闻晨报：以此高龄出访本身就令人称奇，您从新闻画面中看到了什么？93岁的马哈蒂尔总理跟2003年之前那位马哈蒂尔总理在思考问题的方式上有没有大的不同？

许利平：外界戏称他是“90后”，但和当时70多岁的年纪来比较，除了动作相对迟缓以外，实际上看不出明显的差别。他的思维依然相当敏捷，这可能要归功于他母亲教给他的“饭桌文化”、“饭桌哲学”，面对美味佳肴，不可大吃大喝，必须有所保留、有所克制，吃到三成饱就应离开饭桌，这是他的养生秘诀，也是他的践行之道，也就是说，更讲究可持续发展。

新闻晨报：此次访问，中马签署了一系列合作文件，具体涉及棕榈油、橡胶、榴莲等方面的合作，金融领域则继续坚持本币互换，在南海问题、“一带一路”合作等问题上也表达了共同的声音。怎么评价这些成果以及此访的意义？

许利平：中马都是亚洲新兴经济体，都属于发展中国家，在反对贸易保护主义上有共同的立场和利益。没有强势的美元，就没有美国今天浓厚的贸易保护主义。而本币互换是应对逆全球化与贸易保护主义的有力武器。同时，本币互换也可以维护马来西亚这样一个中等国家的金融稳定。增加对马棕榈油进口某种程度上可以减缓因为中美贸易争端对我们食品安全造成的冲击。在热带水果的进口上，我们过去更多进口的是马来西亚的鲜榴莲，将来也将扩大到冰冻的榴莲。这些合作对双方都是共赢和有益的，通过签署协议，能够更加夯实共同利益的基础。从他与习近平主席、李克强总理达成的共识来看，双方更坚定地认为，中马之间是你中有我、我中有你的命运共同体，政治互信得到进一步加强，马国内无论发生什么变化，对华友好的政策不会发生改变，同样，中国对马的友好政策也不会发生根本变化。

新闻晨报：大家注意到，马来西亚国内发生政党轮替之后，新政府有新思路，马哈蒂尔在不同场合也极力阐述新政府与上届政府的不同，这种不同主要体现在哪些方面？

许利平：我觉得首先可能是执政风格与执政重点的不同，这届政府更加注重减少外债，他认为马来西亚背负的外债过于沉重，所以，他并不主张兴建大量的基础设施。第二点不同是坚定地反腐，任何项目必须公开透明，经得起历史的检验，这届政府希望更亲民、倾听民众的呼声，也希望中马合作的项目能够更多解决马来西亚的民生问题，增加就业，带动经济发展，使马来西亚有更多的获得感。

马哈蒂尔作何想

新闻晨报：您刚才提到他对国内债务的重视。债务问题也被他作为搁置或“重新探讨”中资在马项目的原因解释。您怎么看待这种解释？为什么新政府对举债这件事情这样忌讳？在中资项目搁置问题上，马来西亚有何苦衷？

许利平：实际上，我觉得中资项目被取消或搁置的原因更多地是基于马来西亚国内政治的因素。其次，也确实是因为考虑到债务过高的现实，占GDP的80%，按照国际标准，已至警戒线的水平，新政府认为应当刹车。第三，可能他觉得中资项目在与上届政府的合作过程中有些腐败的现象，并且他认为东海岸铁路这个项目的议价过高。总而言之，他并非反对中资企业在马投资，而是对上届政府大型项目的重新评估。

新闻晨报：其实新政府上来之后叫停的不只有中资项目，马来西亚还将与新加坡重新磋商高铁项目。在新资项目的问题上，是不是也是基于国内政治因素的考虑？

许利平：他对外公布的理由是高铁不太符合马来西亚国情，因为马来西亚和新加坡的高铁距离太短，运行效率不高，但我想，他更多的考虑应该还是不太希望增加马来西亚的财政负担。当然，他对这个问题的立场也是在反复变化的，目前更有可能是搁置，并不意味着以后不会重启。

新闻晨报：无论是农业、汽车制造，还是数字经济、高科技，都是这位政坛宿将访华期间关注的重点，马哈蒂尔此行似乎也是一趟学习之旅。中马合作哪些方面会令马方受益，而中国自身需要从中获得什么？

许利平：马哈蒂尔在此次访华过程中说过一句话，他说，中国的发展是马来西亚的榜样。他非常赞叹中国的发展，特别是中国在一些高科技领域的突飞猛进。马来西亚人口不多，只有3000万左右，低技术产业的工人主要是外劳，而非本土劳动力，只有发展高附加值产业，才能真正解决其就业问题，因此，他希望能和中国在高科技领域增进合作。从中国角度来说，对马合作可以拓展我们的市场，马来西亚是中国企业在海外最大的承包市场之一，华为、阿里巴巴都在马来西亚设立了区域总部，生意做得风生水起。另外，通过马来西亚，中国可以延伸到整个东南亚，延伸到中东，它是东南亚与伊斯兰世界、发达国家与发展中国家一个重要的桥梁，它被誉为“真正的亚洲”，地位非常突出。