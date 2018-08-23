长江后浪推前浪 三缸凭什么成为内燃机技术新趋势

如今，汽车已经成为人们茶余饭后津津乐道的谈资。说起汽车，三缸发动机无疑是汽车圈里的敏感话题之一。的确，在过去很长一段时间，三缸发动机因振动和噪音等问题而饱受争议。但随着动力系统技术逐步成熟，以及人们的消费价值观开始向环保转变，三缸发动机受到了不少主流汽车厂商的青睐，并获得了市场的高度认可。

作为三缸发动机技术的集大成者，上汽通用汽车去年引入了全新一代Ecotec 1.0T/1.3T双喷射涡轮增压发动机，并应用在别克全新英朗、阅朗、GL6车型上，掀起了新一轮三缸动力技术风暴。从市场反响来看，经过近一年的试验验证，全新一代Ecotec双喷射涡轮增压发动机已经赢得了消费者的好评。

三缸PK四缸？

“单缸最优”不是瞎吹的

纵观内燃机技术的演变过程，可以发现，小排量发动机早已成为不可阻挡的趋势。就发动机气缸数量而言，从八缸到六缸，从四缸到三缸，在这个过程中，虽然曾伴随着消费者固有观念的质疑，但新技术的推广是历史发展的必然，三缸发动机正不断实现突破，未来势必会成为市场主流。

那么，相比目前仍然占据主导地位的四缸发动机，三缸发动机如何证明自身已凭借不俗实力实现超越？

在上汽通用汽车看来，发动机从四缸向三缸的转变与升级，是创新科技驱动的结果。在主流1.0-1.5L排量区间内，当四缸技术遇到瓶颈时，围绕发动机热效率和单缸排量而开发“合理精简”的三缸发动机成为上汽通用汽车追求的目标。

一般而言，单缸排量过小会造成燃烧室面容比增大，从而加大热损失，发动机热效率明显降低；而单缸排量过大则使得火焰传播距离加长，易引发爆震，发动机热效率无明显改进甚至下降。为此，上汽通用汽车根据整车实际需求，对如何让发动机实现动力性能和燃油经济性之间的平衡进行了研究。

经过一番评估，针对国内市场1.0L-1.5L的主流排量，单缸排量0.33L-0.5L的三缸发动机显然是最佳选择。全新一代Ecotec 1.0T/1.3T双喷射涡轮增压发动机分别基于0.33L和0.45L的单缸排量，通过发动机燃烧与架构的优化，2000rpm&2bar燃油消耗率仅355g/kw h和366g/kw h，在行业内处于领先地位。

所以，如果从热效率这一因素进行考量，三缸发动机真正做到了燃烧系统的高效利用，实现了“单缸最优”，完全不逊色于四缸发动机的表现。

全新一代Ecotec开启三缸新时代

至于动力和燃油经济性方面，以全新一代Ecotec 1.3T双喷射涡轮增压发动机为例，其最大功率输出为120千瓦，峰值扭矩达230牛·米。与上一代1.4T四缸发动机相比，其动力提升15%，油耗下降5%。毋庸置疑，凭借着强劲的动力与卓越的燃油经济性表现，全新一代E-cotec双喷射涡轮增压发动机将为消费者带来焕然一新的驾乘体验。

另外，相较市面上的四缸发动机，全新一代Ecotec双喷射涡轮增压发动机还具有体积小、重量轻、结构紧凑、涡轮迟滞更轻微、低扭表现更出色等优势。与此同时，其NVH表现依然出色，可靠性耐久性也得到了保证。

总之，全新一代Ecotec双喷射涡轮增压发动机作为通用汽车全球驱动系统技术的最新成果，汇集了众多创新智能科技，实现了高智能电控、高效率集成、高科技静音和高可靠耐久的优异特性。

面对日趋严格的排放法规，上汽通用汽车在正向研发的基础上，前瞻性地在三缸发动机领域进行布局，实现了革命性的突破。随着国内消费不断升级，三缸发动机也将倚靠自身的优势迎来新的春天。在这场三缸动力技术风暴中，上汽通用汽车已经走在了前头。 （于大卫）