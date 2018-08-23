“2018暑期职业体验季”特别报道四 “回头客”准时驾到 揭秘暑期职业体验的“圈粉”秘籍-职业体验燃爆今夏 带娃一族竞相点赞

晨报记者 杨虹 □吴婉莹 实习生 陶玉洁

进入暑假以来，家长们的朋友圈是否被这样一群孩子刷屏？他们一会儿变身“小水手”，在大海中“乘风破浪”；一会儿系上围裙，制出多道美味点心；一会儿又“临危受命”，亲身实践火海逃生、紧急救援……其中也不乏许多熟悉的“身影”。

原来，是暑期职业体验活动的“忠实粉丝”又回来了。能“战胜”连日高温和多场台风的暑期职业体验活动究竟有何魅力？听听这些“回头客”是怎么说的吧！

消除职业认知“盲区”深入内在“遇见”未来

孩子对于职业的最初认识，大多还是来源于父母。面对孩子的好奇，父母往往很难提供相应的条件对孩子进行职业启蒙。而这个任务就落到了“暑期职业体验”活动头上。在这里，孩子们既能了解多个职业的具体工作内容，又能在体验中开发兴趣、挖掘潜能、发现未来。

由于爸爸的工作与电路焊接有关系，陈同学对于焊接电路板充满了好奇。终于，他在上海信息技术学校的“电子摇摇棒制作”项目中一偿夙愿。多次练习后，陈同学的动作愈发熟练，接连焊接了多个电路的节点，成就感也油然而生。突破有限的职业认知，鼓励孩子深入了解职业，有助于孩子的职业启蒙，这也是暑期职业体验活动的目的之一。

与传统的课堂不同，暑期职业体验活动更注重孩子们在实践体验中获取知识，从而激发孩子们对某一行业、某一职业产生兴趣。郭同学告诉我们，自去年体验过上海市医药学校的“书香门第”项目后，自己对国画产生了浓厚的兴趣。在父母的支持下，她开始在课余时间深入学习国画。“为了找到孩子的兴趣所在，我鼓励她再到各中职校体验一下，今年也报了不少新项目‘尝鲜’。”她妈妈向我们展示了孩子参加的9个项目。兴趣是最好的老师，产生兴趣后，孩子们学习起来也更有动力。

职业体验变“同城交友”志同道合成“完美拍档”

由于体验活动太火爆，体验项目基本靠“秒杀”。周女士今年给孩子报名了七个体验项目，她向我们透露了这几年报名体验项目的“抢课妙招”：提前和孩子沟通好感兴趣的项目，并将这些项目都放入收藏夹。孩子除了在活动前要与家长合作报名，在体验过程中，也能结交到一些志同道合的小伙伴。

今年的体验项目有很多都涉及到团队合作：两人合作搭建会展模型、五人协作测量室内空气质量、多人共同完成影视短片……在团体合作中，孩子们需要迈出勇敢的一步，和陌生人协调分工、讨论各个步骤。不少家长正是看中这一点，才多次带孩子参与暑期职业体验。秦女士告诉我们，孩子的性格比较拘谨，平时只会接触自己熟悉的人，但在多次职业体验中，来自全市的同龄人走近他、带领他、帮助他勇敢地说出自己的想法。“经过几年职业体验，小孩的心思也活络了不少。”她说道。

在暑期职业体验活动中，孩子们走出“舒适圈”，重新认识朋友、分享想法、互相配合，在“不太完美”的团队协作中收获了一群志同道合的新朋友。体验结束后，许多孩子开始互加微信好友，开启了网上热聊模式，俨然将暑期职业体验当成了同城交友的极佳平台。

打破原有刻板印象家长点赞中职学校

今年是上海市中小学生暑期职业体验活动走过的第五个年头，暑期职业体验活动的“主场”——中职校也在不断探索与创新。在经验中总结、在传统中突破，使得学校的服务和管理与时俱进。

一进学校，学生志愿者组织签到、发放资料，并分组带领孩子们前往活动地点。课堂中，志愿者们的专业授“课”也令郭同学的妈妈印象深刻：不论是专业知识，还是在实践操作中的疑惑，都能得到学生们的耐心讲解和适时帮助。

除了出色的志愿服务，各学校的后勤保障工作也布置得细致有加。部分亲子体验活动，也能让家长们趁着假期加强亲子之间的互动和交流；而多数不建议家长参与的项目，中职校也组建了职业体验微信群，实时上传孩子们在体验过程中的照片以及视频。“这几年举办暑期职业体验活动的学校服务都很不错，孩子在里面很开心，我们家长也很放心。”陈同学的妈妈笑着说。

多次体验后，不少家长对中职校的“固有印象”有所改观。一位家长向我们透露，以前对中职校了解少，对于孩子报考中职校有所顾虑。经过两年的暑期职业体验活动后，她的观念有所改变，“如果孩子凭借过硬的专业技术也能成材，能够找到好工作的话，这条出路（入读中职校）也不错。”