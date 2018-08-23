财经|昨地块三连拍 均以底价成交

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，申城土地市场迎来了城中村改造地块的三连拍，来自宝山大场和奉贤南桥新城的三幅含商品住宅属性地块挂牌出让。最终，三幅地块均以底价成交。

大场镇联东村等“城中村”改造 区 域 E1-18、E1-02地 块 和C1-06地块，均为上海睿华房地产开发有限公司摘得。竞得方为大华集团和大场镇经济联合社联合控股的企业，大华集团为主要控股方，其在大场镇及周边区域有着丰富的开发经验。

两幅地块的规划比重有着较为明显的区别，E1-18、E1-02地块商业部分占据一半以上的规划建筑面积，而C1-06地块则以住宅为主。这也造成两幅地块的起拍楼板价有着7000多元的差距。

根据上海市住房和城乡建设管理委员会批复，为保障村民权益，两幅地块内商业用房由集体经济组织以成本价回购后在出让年限内整体持有。在今年7月闵行区梅陇镇一商办地块出让中，也有商办类物业回购条款，不过其回购比重仅有10%。

大场板块是今年新房市场的主力，根据上海链家市场研究部监控的数据显示，今年该项目共计成交房源超过700套，其均价为5.05万元。

奉贤南桥新城18单元02-04区域地块，同样以底价成交，竞得方为国资背景的上海肖塘投资发展有限公司。该地块性质为普通商品房，是奉贤首幅以经营性用地出让的“城中村”改造地块。地块位于南桥新城北部，由于临近未来的5号线南延伸段，区域的交通条件将得到很大的改善，也基于这个因素，该地块中小套型比重达到80%。（网站首页图：晨报微信制图）