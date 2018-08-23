财经|地量地价，值得期待

晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市早盘双双低开，个股呈现普跌态势，ST板块延续强势，受业绩利好刺激，中国平安高开3%。从盘面上看，煤炭、电子发票、分散染料、供应链金融、ST板块等涨幅居前；午后大盘继续低位横盘，直至收盘都没有起色，最后沪市下跌近20点，跌幅0.7%，创业板回落1.2%。成交量创近期新低。地量地价，值得期待。

三批混改惹关注

随着国企改革的不断推进，备受市场关注的第三批混改试点名单，有望不久公布。

据悉，现在第三批混改试点名单已经确定，一共是31家，其中中央企业子企业是10家，地方国有企业21家，前三批混改试点加起来一共是50家。目前，这31家试点企业的具体名单尚未公布，有媒体报道，10家中央子企业涉及领域包括军工、油气能源等，其类企业至少2家，军工企业至少2家。还有不低于2家入围企业，来源于一家商贸物流类央企旗下的两子业。

机构认为：第三批混改油气领域的混改最值得期待。油气领域资产体量大，垄断程度较高，混改对相关公司业绩的改善空间具备更大想象力。

大消费有潜力

近期持续遭到杀跌的酿酒和医药等大消费品种迎来较大幅度的反弹，市场悲观情绪有所缓解。

其实，机构长期看好电子、医药和食品饮料等板块。电子板块受益于国内公司已掌握核心技术，行业景气度逐渐升高；医药板块将长期受益于中国的人口老龄化，同时，近期药监局的药品审批速度显著加快，预计未来药企的业绩增速将会加快。并且，随着中国人均收入水平的提高，中国的经济增长模式将从投资拉动逐渐转变为消费拉动，大众消费的崛起是必然趋势，在这一过程中，必然会诞生一批具有持续增长能力的食品公司。

配置价值凸显

短期来看，A股是个久治难愈的病人，企稳是第一步，慢慢调理，完全走出泥淖还需要一段时间，投资者面对底部重建，还需要很多的耐心。市场面临的不确定因素仍然较大，指数还将继续延续震荡、反复的格局。但我们一定要清楚：市场整体估值水平较低，已经处于历史底部区域，指数下跌空间有限，不少优质成长股已经出现很好的配置价值，市场犹犹豫豫正是低吸的好机会。

技术上，目前短线指标都在中轨下方，市场整体抛压不大，这也是成交量极端萎缩的一个重要原因。沪市从2015年6月12日高点5178点以来最大跌幅已近50%，3年时间，构筑出一个大底模样是完全可能的，所以大家还是需要耐心等待或者逢低持股，底难熬，但底一定会出现。（网站首页图：新华社资料图片）