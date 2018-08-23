操盘工作室-利好麻木

风雨

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A股市场将迎来新的长期资金。有消息称，日前，中央单位职业年金托管人评选工作正在进行，目前进程过半。针对托管人的标书已下发，下一步将是托管人现场述标和评标工作。最快本月中下旬就会组织托管人相关评标工作。市场人士指出，一旦当前的托管人评选完成，下一步就是投资管理的评选工作。

业内普遍认识是：职业年金在投资风格方面将会延续社保基金、企业年金、基本养老保险基金等的长期稳健投资风格，重点投资一些经营稳定、业绩优、低估值、高分红的行业或股票，所以选择蓝筹股的概率会比较高。

“大盘虽然低迷，但‘引水’工程好像一直不断，不但职业年金入市，A股将迎来逾千亿元资金，8月15日晚，证监会还宣布了有关放开两类外国人在A股市场开立账户的消息，自9月15日起，在境内工作的外籍人员可按通知要求办理开户手续，同时还将进一步放开符合规定的外国人开立A股证券账户的权限。另外，最近管理层还积极支持A股纳入富时罗素国际指数，提升A股在MSCI指数中的比重。修订QFII、RQFII制度规则，统一准入标准，放宽准入条件，扩大境外资金投资范围。我认为，这些新进入的外资会跟随QFII的投资风格，将使原来对QFII重仓股的关注度进一步提高。”高智说。一方面股市连续下挫，一方面资金源源不断进场或者候场，从量变到质变，A股终有企稳反弹的一天。

“职业年金入市有助于提振股市信心，同时作为机构投资者能起到稳定股市行情的作用，提高机构投资者比重，可以减少暴涨暴跌的可能性。只有让更多的机构资金进入股市，大A才会有赚钱效应。”郁教授道。预计5年后职业年金市场规模有望达万亿元，是真正的长线资金。

“最近面对这么多资金要入市的消息，大盘居然还是这么疲弱，难道真是应了熊市末期所有利多都刺激不了麻木的神经了吗？”高智自言自语道。他提醒好运营业部工作室的炒股高手们，那些千里迢迢从海外跑到中国来投资的资金，肯定是有独特、独到眼光的，假以时日，一定会体现出他们的优势。

今日行情预测：探低回抽

仓位：70%