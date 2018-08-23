里拉汇率大跌引发蝴蝶效应-到土耳其血拼大有诀窍

见习记者 商依琳

里拉汇率大跌不仅引发全球金融市场动荡，也触发了一连串赴土耳其旅游和“买买买”的蝴蝶效应。

来自马蜂窝旅游网的大数据显示，土耳其旅游关注度近期快速上涨，且幅度已超过30%。而携程的数据则显示，8月12日以来，土耳其线路的搜索报名人数一夜暴涨150%。目前到中秋、国庆不少班期已供不应求。

事实上，里拉汇率大跌除了利好剁手族们“买买买”外，对一些准备赴土旅游的人来说，巧用信用卡消费还能节省一笔不菲的费用。现在就来看看晨报记者梳理出来的一份完整的土耳其旅游购物攻略吧。

买买买：

奢侈品差价仍惊人

进入8月以来，土耳其货币——里拉就开启了大跌模式，其中8月10日当天就暴跌了18%。统计数据更是显示，今年以来，里拉兑美元已大跌了40%。

里拉汇率连环下跌，对于正在土耳其旅游的游客来说，无疑是捡到了大便宜——由于汇率差异，目前在土耳其消费购物同比去年相当于直接打了6折。

精明的消费者显然意识到了这点，据媒体报道，8月份以来，土耳其伊斯坦布尔的多家奢侈品门店，都迎来了长长的购物队伍。剁手族们想要进店，少则排上半个小时的队，多则1个小时。

上周在土耳其旅游的夏女士，甚至放弃了行程特别前去购物。她直言：“买到就是赚到，现在土耳其奢侈品店内都是人挤人，好多商品被抢购一空。”

虽然不少商家开始对游客限购或提价，但目前在土耳其购买奢侈品仍有较大差价。比如购买某奢侈品牌某款皮包需要18500里拉，按照8月21日的汇率计算相当于3030.8美元，而在欧洲同款包的价格却是3700美元，换算成人民币可节省大约4500元。

这样的价格差异对于消费者的吸引力必然是巨大的。加上土耳其实行的是电子签证，网上申请最快填完资料付款后即可实时拿到签证，因此网上报名跟团游最快只需要提前8天，多则提前15天。

携程出境游负责人肖吟元透露，目前携程已接到不少8月下旬的新订单。另外8月下旬到中秋、国庆，到土耳其不少班期已供不应求。

玩玩玩：关键是要用对卡

值得注意的是，由于国内旅行社的产品多半是提前采购定价，因此里拉贬值短期内对旅游报价影响不大。但国庆以后，受机票和酒店价格下跌影响，土耳其旅游产品同比夏季价格将会优惠20%-30%。

业内人士提醒，有计划到土耳其的消费者，近期是不错的外币兑换时间点，可以提前兑换一些现金，或提前预订当地酒店，并且密切关注当地政策变化。

除了密切关注利率变化外，巧用信用卡将能大大降低出游土耳其的费用，甚至帮你省下又一个包包。

出行前报团：即日起至2018年12月31日，光大银行信用卡客户到中青旅遨游网PC电脑端、手机WAP端和“遨游旅行”APP购买土耳其相关的旅游产品，并使用银联渠道支付，就有机会享受单笔订单金额满300元（含）及以上立减100元的优惠。

出行前订机票：即日起至2018年 12月 31日，招商银行V isa信用卡金卡、白金卡、无限卡持卡人本人通过海航服务热线95339，购买海航自营航线的中国始发到土耳其单程、往返程机票可享最高13%优惠。

目前直飞往返土耳其的机票大约在7500元左右，也就是说，最高可省下近1000元人民币。

出行前订酒店：即日起至2018年12月31日，所有银联卡（卡号以62开头）持卡人预定土耳其伊斯坦布尔锦绣宫酒店、伊斯坦布索福酒店和艾美伊斯坦布尔艾提乐酒店，都可享受最优门市价9折优惠。

出行前订 W iFi：即日起至2018年12月31日，工商银行V isa白金卡、金卡持卡人在环球漫游预定境外免费W i-Fi5天或以上，可减免2日租赁费用。

机场泊车：若是选择自行开车去机场，机场停车费用不菲，如何泊车就成了大难题。即日起至2018年12月31日，工商银行万事达、银联、运通、大来品牌个人信用卡持卡人享全国机场代泊首单首日免费优惠，如超过免费天数自行按门市价85折和e代泊方结算。即日起至2019年4月3日，只要在工行、中行、建行、光大银行、民生银行、平安银行、招商银行、中信银行、上海银行、浦发银行办理的JCB白金及以上等级信用卡持卡人，都可以在浦东、虹桥两大机场附近的专属停车场享受5天（120小时）的免费代泊停车服务。如果超出时间，需要支付相应的停车费用。

若是在机场暂时停靠车辆的可享“1元停车”。即日起至2018年12月31日，银联白金信用卡及钻石信用卡持卡人在指定机场停车场或银联停车区，刷卡消费1元即可尊享2小时停车或者48小时停车服务。

到达后粗车：自由行游客到达土耳其之后，可能会需要租车服务。即日起至2018年12月31日，所有银联卡（卡号以62开头）持卡人使用安飞士租车可享受7.5折优惠。或可在专线车预订A lfred享受8.5折优惠，不会开车的游客也可以全天候租用A lfred的专职司机。

到达后消费：土耳其旅游必备娱乐项目、餐饮、购物也都能打折：即日起至2018年12月31日，所有银联卡（卡号以62开头）持卡人选择卡帕多奇亚Voyager热气球、SU Yachting私人游艇海峡观光或Shape Club & Blue Harm ony SPA土耳其浴最高可享8折优惠；在伊斯坦布尔的多家餐厅用餐可享受9折优惠；在土耳其各大机场免税店和部分商户购物可享9折优惠和免税。

回程后退税：就算购买的商品需要退税也不用烦恼，即日起，凡工商银行V isa信用卡持卡人回国至北京联合货币兑换有限公司的网点即可便捷办理退税服务。可享受免联合货币服务费办理购物退税业务；单张退税单的退税金额达到等值200欧元及以上，还可获得额外100元人民币的现金回馈。另外，工商银行V isa白金信用卡持卡人在联合货币营业网点可免排队优先办理。