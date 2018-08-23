市场走势扑朔迷离-哪种投资基金更适合你

见习记者 王禹心

今年以来，A股市场一路震荡下行，多只指数接连创下新低。东方财富Choice数据显示，上证指数从年初的3558.13点，接连跌破整数关口，至本月中旬，上证指数在2700点左右反复徘徊。有业内人士认为，当前市场仍处于震荡调整之中，未来A股走势仍扑朔迷离。

新华基金认为，市场震荡之际，基金定投的方式可能更适合投资者，如果未来市场上涨，不会踏空行情；如果市场下跌，则可以在下跌过程中积累筹码。

指数基金更适合定投

“要在市场中准确地踩点入市，比在空中接住一把飞刀更难。”从华尔街流传开来的这句话，得到无数投资者的认可。而基金定投似乎就解决“准确踩点入市”，不用考虑择时的问题。

简言之，基金定投是在固定的时间以固定金额投资于某只基金。市场处在低点时，固定金额买入的基金份额多；市场高点时，固定金额买入的基金份额少，这样长期平均下来，可以平滑掉市场上的短期波动。

针对基金定投的特性，融通基金表示波动大、品质稳定的指数基金更适合定投。因为，定投相对一次性投资的优势之一，就是摊薄建仓成本。波动性大，意味着高位少买，低位多买，能捡到更多便宜筹码。

其次，广发基金表示，指数基金在操作层面更稳定，不易被操纵。因为指数基金属于被动型投资，不需要基金经理进行大量的分析，这也决定了指数基金对基金经理的主动管理能力依赖性较小。虽然很多优秀的基金经理通过主动管理会创造出惊人的超额回报，但一方面选择优秀的基金经理是个难题，另一方面主动管理型基金受基金经理情绪、行为模式的影响较大，具有较强的主观性。

此外，费率设置上，指数基金的费率更低。因为指数型基金被动模拟指数，不需要基金经理进行额外的分析，因此成本较低，而费用也随之降低。以管理费为例，主动基金一般是1.5%左右，指数基金作为被动基金，管理费一般为0.5%；主动型基金的托管费通常为0.25%，而指数基金的托管费通常为0.10%。

做好“止盈”是关键

基金定投在最初的时候，每笔投入的金额相对于总投资占比都比较大，但日积月累，账户里的收益和本金规模逐渐变大，每次新投入的资金相对于总投资占比变小，所以能起到的摊薄风险的作用变小。市场的小波动就可能会使大部分盈利化为泡影，所以找到合适的时机赎回，做好“止盈”是关键。

博时基金认为，可以设置好目标收益率，假定事先设置好的目标收益率是20%，那么基金定投收益达到这个值，就要果断赎回。融通基金也认为，定投止盈没有必胜良策，找一种适合自己并能坚决执行的就是好的。对于大多数人，目标收益率是相对简单、易行的止盈方法。

目标收益率设置多少合适，可以据此大致估算：目标收益率＝定投年限×(理财产品年化收益率＋年通胀率)。融通基金表示之所以采用这个目标收益率，是因为定投不是让投资者“一夜暴富”的投资方式，战胜通胀、跑赢理财产品收益率是更现实的目标。

此外，广发基金认为在牛市的高点是止盈的关键点，可以观察市场情绪，全民都在炒股或者全民炒基的时候，市场疯涨，可以考虑止盈；其次可以根据市盈率来做止盈，参考上证指数的市盈率，其处在高估值的时候可以卖出，具体可参考它的历史估值。

10元定投迎合市场需求

打开支付宝App，经常会看到“10元开启定投”、“每天10快钱，提前入市等牛来”等宣传字样。针对这一情况，广发基金表示，不同于其他基金代销渠道的客户，支付宝客户中对基金没有接触或了解少的人群比重较大，因此客户对常规的基金投资及基金定投都不太了解。每天10元的轻定投满足了小白客户无感知储蓄+争取投资收益的需求，相对来说比较受年轻人欢迎。

记者也采访了多位90后，他们表示在支付宝或者微信理财通买的10元定投基金，很大程度上是出于熟悉产品。“我主要是为了进行试验，先当作了解产品感受一下，然后一段时间过后如果发觉某只基金还不错的话再加大金额定投”一位95后投资者对记者说。

对此，招商基金也表示，定投是一种积少成多的长期投资。目前很多基金投资门槛都是10元起，定投门槛也是10元，对于新手来说可以成为其投资理财之路的起点。