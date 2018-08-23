京东金融研究院：-AI正在让金融发生三大改变

文 达

8月19日，在联合国开发计划署、东盟组织秘书处与中国驻柬埔寨大使馆共同举办的“可持续发展项目本土化与根除贫困”国际专题研讨会的场外活动中，京东金融研究院、京东金融A I实验室联合香港大学亚洲国际金融法研究院(A IIFL)共同发布《智能金融白皮书》。白皮书认为，人工智能技术的运用正在使金融的商业逻辑发生三大变化：从千人一面走向定制、从风险较高走向安全可控、从边界有限走向连接。

当日，来自联合国开发计划署、东盟组织秘书处、柬埔寨外交部等部门的高级代表、官员，以及泰国、老挝、新加坡等国家的公共部门和私人部门代表受邀出席。与会者一致同意，虽然人工智能在金融领域的运用现状尚不足以开创一个全新智能金融时代，但智能金融的轮廓却已日渐清晰，不容忽视，尤其在普惠金融领域，智能金融将会大有作为。

整体来看，对于人工智能在金融领域的应用，大多数从业人士仍保持乐观。白皮书对超过2000名科技、金融、法律等专业人士的调研结果显示，高达95.8%的受访者认为智能金融对金融领域的影响总体上促进多于抑制。

但与此同时，也有41.3%的银行从业人士以及23.9%的支付清算从业人士表达了对于自身工作可能受到智能金融影响的担忧。甚至有观点认为，智能金融会影响财富的再分配，某些算法可能会加强强者恒强，弱者恒弱的二八趋势。

为了推进智能金融的健康发展，白皮书提出，智能金融应当担当金融生态秩序的守护者，遵从“内部自我监管，外部多方监督”，遵循基本金融发展规律。尤其是在自动化监管决策的过程中，智能金融应当有效地兼顾效率与公平。

“借助技术发展能力，智能金融能够更高效的优化金融资源配置，这对于防范化解重大风险、精准脱贫、防治污染将提供巨大助力。”京东金融研究院院长孟昭莉认为，智能金融的发展应当以监管科技作为发展的一条路径，实现辅助监管，推进金融业务的全链路合规。