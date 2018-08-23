中国桥牌青年队首夺世青赛冠军

晨报记者 黄宇龙

8月21日，刚刚在第十七届世界青年桥牌团体锦标赛上为中国勇夺首枚世界青年桥牌锦标赛金牌的中国桥牌青年女队召开了赛后总结会。就在8月18日，这支由隧道股份赞助支持的中国桥牌青年女队在江苏吴江，以245∶160的成绩大胜波兰，一举夺得青年女子组（U 25）冠军，完成了中国队在该组别的首次夺冠登顶，为中国智力运动发展创造了历史性的突破。

世界青年桥牌团体锦标赛始于1987年，是代表世界最高水平的青年桥牌赛事。为期11天的比赛吸引了全球32个国家和地区77支代表队的550多名运动员参赛。

本次代表中国参加世青赛的上海桥牌青年队，由教练傅学明、赵冰，队员傅博、倪馨仪、杨扬、李欣怡、胡承珂、蔡祎婧组成，其成员均来自上海。她们先是在2017年全国青年桥牌团体赛上获得了女子团体冠军，并且在韩国举行的亚太青年桥牌锦标赛上拿到了这一组别的冠军，从而获得了代表中国青年女队参加本届世青赛的资格。

在循环赛中，中国青年女队以204.06 VP的成绩位列积分榜榜首，晋级淘汰赛；并在四分之一决赛、半决赛、决赛中先后以领先66分、116分、85分的优势击败传统劲旅美国队、法国队、波兰队，最终夺得冠军。

上海桥牌运动的腾飞，离不开上海多年以来的积淀与发展。2011年，上海基础设施建设领域大型国企——隧道股份与上海市体育局合作，组建上海城建桥牌俱乐部与上海桥牌青年队，由企业提供日常训练及参赛所需的场地、资源、人员、器材和后勤服务，为上海桥牌培养后备人才、完善梯队建设贡献力量，共同推动上海智力运动走向全国，迈向世界。

由隧道股份支持的上海桥牌青年队，在三届全国智力运动会中共计获得了7金1银的优异成绩，并在全国青年桥牌团体赛等赛事中多次荣获冠军，为上海赢得了诸多荣誉。