晨报记者 孙俊毅

本周四被列入中国体彩足球竞彩项目的重点赛事是欧联杯附加赛。

周四002欧联杯 24日01:00

奥洛穆茨VS塞维利亚

奥洛穆茨上赛季在捷克联赛中获得第四，时隔九年后重返欧战，球队新赛季国内联赛前五轮遭遇三败。塞维利亚前两轮资格赛保持全胜，4场比赛打入13球。主流机构对本场初盘开客让一球低水，虽后市调整为客让一球/球半中低水，但对客队大胜的支持力度仍不够坚挺，塞维利亚一球小胜最有可能。

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奥洛穆茨（+1）VS塞维利亚 平

周四005欧联杯 24日02:00

奥林匹亚科斯VS伯恩利

奥林匹亚科斯上赛季在希腊联赛中获得第三名，上一轮资格赛总比分7比1淘汰了瑞士球队卢塞恩。伯恩利本赛季的4场资格赛全部战平，上轮加时赛淘汰了伊斯坦布尔。伯恩利虽然韧劲十足，但是竞技状态一般，上周末英超主场输给了沃特福德，奥林匹亚科斯上赛季欧冠小组赛主场曾击败过尤文和巴萨，首回合更值得支持主胜。

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周四006欧联杯 24日02:30

卢甘斯克黎明VS莱比锡红牛

卢甘斯克黎明上一轮依靠客场进球优势淘汰布拉加后晋级，上赛季球队杀入欧联杯小组赛，曾在主场2比1击败同样来自德甲的柏林赫塔。莱比锡红牛前两轮资格赛都在首回合确立优势的情况下客场1比1战平赫根和克拉约瓦大学。主流机构对本场开客让一球中水，对比上赛季欧联杯卢甘斯克黎明主场面对柏林赫塔受让平半和面对毕尔巴鄂受让半球，此番莱比锡红牛让一球并不算浅，客胜可捧。

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