第二十届中国上海国际艺术节首设北方分会场-内蒙古草原迎来“上海的乌兰牧骑”

晨报记者 邱俪华

8月的内蒙古草原生机无限。上周，第二十届中国上海国际艺术节内蒙古分会场在呼和浩特乌兰恰特大剧院揭幕，这是上海国际艺术节首次在长三角以外地区设立分会场，也是第一个在北方地区设立的分会场，开幕当晚，著名歌唱家廖昌永为草原观众带去了来自黄浦江畔的深情祝福。

缘起 两封信和两地情

去年11月，习近平总书记给苏尼特右旗乌兰牧骑（红色文艺轻骑兵）的队员们回信，肯定60年来一代代乌兰牧骑队员迎风雪、冒寒暑，长期在戈壁、草原上辗转跋涉，为广大农牧民送去了欢乐和文明，传递了党的声音和关怀。

今年6月，总书记写信给83岁入党的上海电影表演艺术家牛犇，感动于他60多年矢志不渝追求进步，决心一辈子跟党走的执着，更勉励他带动更多文艺工作者做有信仰、有情怀、有担当的人，为繁荣发展社会主义文艺贡献力量。

这两封信，体现了习近平总书记对文艺事业的重视和对艺术工作者们的关心；这两封信，更拉近了沪蒙两地浓浓的情谊。巧的是，早在去年10月，中国上海国际艺术节与内蒙古自治区文化厅就签订了协议，约定2018年在内蒙古设立艺术节分会场，此举将为促进上海与内蒙古自治区的文化互动交流，满足当地市民多元的文化需求搭建国际化平台，更好地体现中国上海国际艺术节辐射全国、服务全国的办节功能。

开幕 廖昌永唱响“草原之声”

8月15日晚的呼和浩特乌兰恰特大剧院，廖昌永携手指挥大师汤沐海与内蒙古民族艺术剧院交响乐团亮相，共同为内蒙观众献演“草原之声·廖昌永独唱音乐会”。

廖昌永演唱了《我和我的祖国》《啊，草原》《父亲的草原母亲的河》《草原夜色美》等多首中外经典歌曲与富有草原文化特色的名曲，最后一首《向往》更是将现场观众的热情点燃，把气氛推向高潮。

演出前，汤沐海和廖昌永接受了记者采访。谈起与草原的缘分，汤沐海表示，“《启航》之后，这是我第二次来草原演出，草原人民能歌善舞的民族性格有很强的感染力，勇敢进取的创造力和精神也值得学习，我也是来吸取营养的。廖昌永的歌声中有豪迈也有南方人的细腻，相信内蒙古的观众会喜欢的，他在草原很红哦！”

据悉，演唱会的每一首歌都是廖昌永自己精心挑选的，他告诉记者：“这场音乐会的主题是对话，城市文明和草原文明的对话，汉族人民和蒙古族人民的对话。我一直觉得自己的血液里有一种天然的草原情结，我是用一颗赤诚的心来唱的，我很期待草原观众能够喜欢，这也是我们上海人民对草原表达亲近的一种方式吧。”

牧区 艺术家与牧民面对面

开幕演出之后，8月16日和17日，由廖昌永等艺术家组成的上海文艺团马不停蹄从呼和浩特出发，赶往300公里之外的“乌兰牧骑”诞生地锡林郭勒盟苏尼特右旗牧区，和内蒙古民族艺术剧院的艺术家们一起，为当地牧民奉献了两场演出。

为了呈现最精彩的表演，上海艺术家们精心准备。在16日晚上的演出中，结束前一天内蒙古分会场开幕演出的廖昌永，去年创作艺术节开幕演出的青年作曲家龚天鹏，上海民族乐团二胡演员姚申申，上海歌舞团歌唱演员席燕娟、梁彬及舞蹈演员王景、程韬，上海轻音乐团歌唱演员罗雨等上海艺术团的代表，不辞辛劳，“以天为幕布，以地为舞台”，真真切切地做了回“红色文艺轻骑兵”，给草原牧民们带去了耳熟能详的《赛马》《茉莉花》《红旗飘飘》《不忘初心》《我和我的祖国》以及舞蹈《野斑马》片段等节目。

8月17日上午，艺术家们又驱车深入草原牧区，在距苏尼特右旗正南70公里的桑宝拉格苏木巴彦淖尔嘎查，在当地牧民乌宁巴图家门口演出。一首《赞歌》拉开了表演的序幕，随后艺术家们带来了《莫尼山》《乳香飘》《赛马》《岗根扎鲁》《奔驰在千里草原》《淡蓝色的云》等。

在蓝天绿草间，廖昌永深情地唱起《往日时光》和《父亲的草原母亲的河》，“如今终于见到这辽阔大地，站在芬芳的草原上我泪落如雨……”激动的声音在草原上回响。演出最后，廖昌永还与内蒙古歌唱家阿·其木格清唱了一曲《敖包相会》，沪蒙两地的艺术家在七夕节这个特别的节日里，把对艺术的爱、对草原的爱、对观众的爱淋漓尽致地表达了出来。廖昌永说，能够与上海和内蒙的同行一起，真正做一回“红色文艺轻骑兵”，他觉得很幸福：“这才是真正践行‘扎根群众，坚持为人民服务’的乌兰牧骑精神。站在这里歌唱，我真切地感受到，人民需要艺术，艺术也需要人民。”

一位自己开车从旗县赶来看演出的牧民表示，上海艺术家最后的清唱，唱进了牧民的心，“能够看到这样的演出真好。”

创新 草原直播彰显青春正能量

值得一提的是，此次上海艺术家们赴牧区演出现场还引入年轻新势力——哔哩哔哩（B站）不仅进行了全程直播，还派出“网红UP主”浅浅在内蒙古苏尼特右旗牧区的草原上演奏二胡曲目《奔驰在千里草原》，年轻的正能量和悠扬的乐声感染着牧民，也力图让草原与艺术融合的独特魅力以及“乌兰牧骑”精神，冲破空间的限制影响更多当下的青年。

今年20岁的大四学生浅浅告诉记者：“以前，‘乌兰牧骑’、‘文艺轻骑兵’这些词对我来说只出现在新闻里，而这次，我自己体验了这一角色，才理解了背后的含义。”浅浅表示，能代表青年文化内容创造者，做一回真正的“文艺轻骑兵”，为草原人民带去更多欢乐，看到他们满足的表情，觉得特别自豪骄傲。

演出之余，中国上海国际艺术节中心党总支与苏尼特右旗乌兰牧骑党支部进行了结对共建。乌兰牧骑新老队长、队员为此次下旗演出的艺术家们上了一堂主题为“不忘初心种文化，全心全意为人民”的党课，乌兰牧骑的历史与发展，让文艺工作者们和年轻的“UP主”都获益匪浅。

记者了解到，上海国际艺术节内蒙古分会场的精彩演出还在继续——8月19日，成立20多年的白俄罗斯国家功勋“好声音”五重唱乐团在内蒙古民族艺术剧院以浑厚坚韧的声音带来多首俄罗斯经典曲目。此外，上海歌舞团的原创舞剧《朱鹮》也将于8月25日晚在乌拉恰特大剧院翩翩起舞，为草原观众献上一个凄美动人的故事。

第二十届中国上海国际艺术节将于10月19日至11月22日在沪举办，而作为中国上海国际艺术节的延伸，首个在8月份举办的分会场——内蒙古分会场秉承艺术节“艺术的盛会，人民大众的节日”的办节宗旨，在加强两地艺术家和演艺剧目交流与合作的同时，也实现双方文化资源共享、文化优势互补，最大程度实现文化惠民的共同目标。