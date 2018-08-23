王平章：优秀的红军政治工作领导者（为了民族复兴·英雄烈士谱）

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新华社武汉8月22日电 （记者齐菲、陈俊）在湖北省汉川市平章小学门口，立着一座铜像，一位军人身着戎装，目光坚定地望向前方。他就是曾任红25军、红28军政治委员的王平章。

王平章，1901年生，湖北汉川人。1920年考入武昌省立第一师范学校，开始接触马列主义。后参加陈潭秋创办的进步团体“湖北人民通讯社”，并在党领导的“启明工读学校”和“汉江印刷社”从事印刷革命书刊的工作。

1924年，王平章加入中国社会主义青年团，同年转入中国共产党。后回家乡创办济人、全人小学和《汉川青年》杂志，宣传革命思想，发动爱国反帝斗争，建立中共基层组织和农民协会。1927年3月被选为湖北省农民协会执行委员。

大革命失败后，王平章参加南昌起义。起义部队南下后，他奉命重返湖北，任中共鄂中特委书记兼汉川、天门、京山、应县四县暴动总指挥，领导恢复发展各级党组织和农民武装，发动鄂中地区秋收暴动。

1929年11月起，王平章任中共鄂豫边特委常委、鄂豫皖特委常委、鄂豫皖中央分局常委、鄂豫皖省苏维埃政府人民委员会委员长、中国工农红军第25军政治委员，参加领导鄂豫皖苏区的建设和历次反“围剿”斗争。

1932年10月红四方面军主力转移后，王平章任中共鄂豫皖省委委员兼皖西北特委书记，参与领导重建红25军，任政治委员。在国民党军实行重兵“清剿”的严重情况下，领导军民继续坚持鄂豫皖边区的斗争。

1933年1月，王平章参与组建红28军，任政治委员。曾和军长廖荣坤指挥双河山等战斗。在艰难困苦的形势下，王平章十分重视发挥政治工作的威力。他和红25军秘书长程坦合作写了一首《红军三大任务歌》，在红军和边区群众中广泛传唱。歌中唱道：“红军三大任务：打倒帝国主义，铲除封建势力，实行土地革命。要建立起工农政权，坚决斗争，革命到底……”

1933年3月中旬，红28军奉命向鄂东北转移，与那里的红25军会合，以集中兵力与敌作战。28日，部队行进至河南商城门坎山（今属安徽金寨）时，与敌一个旅遭遇。激战中，王平章壮烈牺牲，时年32岁。

为纪念王平章烈士，湖北省人民政府于1952年将他创办的汉川“全人小学”改名为“平章小学”，汉川市人民政府于1996年在学校内设立王平章纪念馆。2005年，纪念馆被评为孝感市青少年思想道德教育示范基地，2014年入选孝感市中共党史教育基地。

汉川市党史办原主任余波说：“王平章烈士是一位典型的中国传统知识分子。他心系祖国与人民，积极寻找救国救民的道路，并为此奉献了一生。”

《 人民日报 》（ 2018年08月23日 04 版）