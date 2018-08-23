秦平：让“最大变量”成为“最大增量”

来源：陕西传媒网

全国宣传思想工作会议21日至22日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。在讲话中，习近平对做好新形势下党的宣传思想工作作出重大部署，包括“坚持营造风清气正的网络空间”，以及“我们必须科学认识网络传播规律，提高用网治网水平，使互联网这个最大变量变成事业发展的最大增量”。

站在全球发展平台，“互联网+”正在改写时代走向。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央系统部署网络安全和信息化工作，推动着亿万人民在共享互联网发展成果上拥有了更多的获得感。“坚持营造风清气正的网络空间”、“科学认识网络传播规律”、“提高用网治网水平”等等，习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的讲话，更是为做好新时代网信工作指明了前进方向、提供了根本遵循。

坚持营造风清气正的网络空间。网络空间是亿万民众共同的精神家园，而不是某些人的自留地。高度发达的平台承载鱼龙混杂的信息，在带来传播便利的同时也已越来越成为网上热点生成和传播的策源地。习近平总书记就曾多次强调：网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益；网络空间乌烟瘴气、生态恶化，不符合人民利益。坚持营造风清气正的网络空间，亿万民众共同的精神家园将越来越美好。

科学认识网络传播规律。互联网是基于新技术条件所生成的传播平台，有其特定的技术逻辑。一个健康网络生态的形成，需要尊重网络传播基本规律，从而放大其在社会发展中的正能量。事实上，也只有摸透网络传播规律，创造网民喜爱的表达方式，提高感染力和说服力，因势而谋、应势而动、顺势而为，才能在众说纷纭中凝聚共识，在众声喧哗中唱响主旋律，为改革发展赢得更为深厚的群众基础。

提高用网治网水平。保持网络空间天朗气清、生态良好，需要增强大家参与治理的积极性，走出一条齐抓共管、良性互动的新路。要实现这一点，就必须做到依法管网，完善法律法规，加快信息化服务普及；依法治理，维护网络安全，打击网络传销、网络诈骗等犯罪行为；依法用网，正确引导网络舆论，加强网上意识形态工作，推动网络经济和网络产业的发展。多措并举，互联网发展将惠及更多人民。

使互联网这个最大变量变成事业发展的最大增量。时而阳光灿烂，时而电闪雷鸣，互联网引发了深刻的传播革命，已成思想文化信息的集散地和社会舆论的放大器。做好新时代的网络思想舆论工作，亟须以“能力升级”的创新精神，消除网络时代的“本领恐慌”，让“最大变量”成为“最大增量”，让日新月异的互联网发展为社会进步的助推器、实现梦想的力量源，让世界变得更多彩、让生活变得更丰富。

宣传思想工作的对象是人，人在哪儿重点就应该在哪儿。习近平总书记的讲话贯穿着对互联网发展规律的深刻洞察，并在此基础上为做好新时代网信工作指明了前进方向、提供了根本遵循。当前，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，一幅五彩斑斓的网络强国画卷正在神州大地徐徐展开。继续坚持依法治网不放松，向着建设网络强国战略目标奋勇迈进，13亿多人民群众必能在新时代续写筑梦中国新篇章。（秦平）（网站首页图：晨报微信制图）