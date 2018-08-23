新华社评论员：把握根本遵循，肩负使命任务——一论学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议重要讲话

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新华社北京８月２２日电 题：把握根本遵循，肩负使命任务——一论学习贯彻 习近平 总书记在全国宣传思想工作会议重要讲话

新华社评论员

新时代开启新征程，新使命呼唤新作为。在全国宣传思想工作会议上， 习近平 总书记发表重要讲话，站在新时代党和国家事业发展全局的高度，深刻总结党的十八大以来党的宣传思想工作的历史性成就和历史性变革，深刻回答一系列方向性、根本性、全局性、战略性重大问题，深刻阐明新形势下党的宣传思想工作的历史方位和使命任务，作出一系列重大工作部署。认真学习领会 习近平 总书记重要讲话精神，以此为根本遵循，全力以赴抓好各项部署落实，是摆在我们面前的一项重要政治任务。

意识形态工作是党的一项极端重要的工作。党的十八大以来，以 习近平 同志为核心的党中央把宣传思想工作摆在全局工作的重要位置，加强党对意识形态工作的领导，全面推进党的理论创新，推动中国特色社会主义和中国梦深入人心，广泛弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，不断巩固壮大主流思想舆论，大幅提升国家文化软实力和中华文化影响力，使全党全社会思想上的团结统一更加巩固。实践证明，党中央关于宣传思想工作的决策部署是完全正确的，党中央在实践中提出的“九个坚持”的新思想新观点新论断，深化了对宣传思想工作的规律性认识，是做好宣传思想工作的根本遵循。

统一思想、凝聚力量，是宣传思想工作的中心环节。当前，我国发展形势总的很好，我们党要团结带领人民实现党的十九大确定的战略目标，夺取中国特色社会主义新胜利，更加需要坚定自信、鼓舞斗志，更加需要同心同德、团结奋斗。做好新形势下宣传思想工作，宣传思想战线必须自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，更好地强信心、聚民心、暖人心、筑同心。

举旗帜，就是要高举马克思主义、中国特色社会主义的旗帜，完成好用 习近平 新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民、推动工作的战略任务；聚民心，就是要唱响主旋律、壮大正能量，把全党全国人民士气鼓舞起来、精神振奋起来；育新人，就是要坚持立德树人、以文化人，履行好培养担当民族复兴大任的时代新人的重要职责；兴文化，就是要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国；展形象，就是要讲好中国故事、传播好中国声音，向世界展现真实、立体、全面的中国，提高国家文化软实力和中华文化影响力。