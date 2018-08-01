【大江奔流——来自长江经济带的报道】壮士断腕破“化工围江”治“长江病痛”

来源：央视网

破“化工围江”，还长江蓝天白云绿水青山。图为巫峡风光。（孔华/摄）

央视网消息（记者 孔华 何川）今年4月24日至25日，习近平在湖北宜昌市和荆州市、湖南岳阳市以及三峡坝区等地考察时指出：“要下决心把长江沿岸有污染的企业都搬出去，企业搬迁要做到人清、设备清、垃圾清、土地清，彻底根除长江污染隐患。”

从宜昌开始，沿江而下，中游的武汉城市群，下游的长三角，紧邻长江岸线的大大小小化工厂正威胁着长江的生态安全。破“化工围江”，治“长江病痛”，沿江各地目前均已出台相关整改计划。专家表示，治好“长江病痛”，必须拿出壮士断腕的决心和久久为功的战略定力。

从宜昌，看“化工围江”困局

化工企业向来有沿江布局的传统。图为长江瑞昌段沿江的一家化工企业。（孔华/摄）

宜昌，是举世瞩目的三峡工程所在地，承担着长江流域水环境安全重任。然而，由于磷矿储备丰富，多年来围绕磷矿开采和磷化工精耕细作，让化工成为宜昌的支柱产业：产值近2000亿元，占湖北省石化行业的1/3、占全市工业的1/3，沿江1公里范围内的134家化工企业产值占全市的1/3。

宜昌段面临的这种局面只是整个长江流域“化工围江”的一个缩影。

据了解，长江沿岸共有几十万家化工企业，长江经济带以21%的土地承载着全国30%的石化产业，仅从重化工业产量看，长江沿岸占到全国46%左右，集聚了全国43%的废水。

作为沿岸数亿人的饮水之源，母亲河长江缘何成了化工企业的“摇篮”？

“化工企业有临海、临江、临湖等‘三临’布局的特点，这跟化工产业用水量大，排水量大，原材料及产品运输方便有关。”生态环境部环境工程评估中心总工程师、长江经济带战略环评“三线一单”编制技术专家组组长李天威告诉央视网记者，莱茵河、密西西比河也都是这样的化工布局。

南通大学原党委书记、江苏长江经济带研究院院长成长春说，长江上中下游经济阶段发展不同，资源禀赋不同，环保意识和执法水平不同，早年在长江沿岸布局的重化工企业，后来在产业转移时又成为中上游的香饽饽。

“化工围江”的环境代价

1980年10月建成投产的九江石化，近年来投入数亿元用于环保建设。（孔华/摄）

以宜昌为例，二十多年化工产业的集聚发展，带来了真金白银，却牺牲了蓝天绿水，付出了巨大的环境代价，也让长江“苦不堪言”。

2016年底，湖北沿江部分重化工企业环境违法问题突出，沿江8市（州）87个工业园区，近50%未配套建设集中式污水处理厂。布局在长江两岸的部分重化工企业偷排、超标排污等问题时有发生。据长江水利委员会2017年核查确认：长江流域（片）现存规模以上入河排污口6092个。

化工企业的偷排、超排严重威胁到饮水安全。湖北省长江支流总体呈现“好水变少、差水增多”的趋势。沮河（长江一级支流沮漳河西支）宜昌段受磷化工企业排污等影响，总磷污染严重。

此外，化工污水长期排放直接威胁长江生物多样：长江水系水生野生动物旗舰物种——中华鲟因长期过度捕捞、水质污染、航运干扰、江底挖沙等问题，面临濒危的命运；“微笑天使”江豚目前只剩1000多头，极度濒危，不仅如此，连普通的鱼类资源也在衰退。

破解“化工围江”必壮士断腕

湖北三宁化工负责人介绍，该公司距长江最近距离只有五六十米，目前正在建设新厂房准备搬迁。（孔华/摄）

在“共抓大保护，不搞大开发”的行动指南下，2018年，成为长江经济带化工污染整治专项行动关键之年。

宜昌市委书记周霁介绍，宜昌已启动化工企业专项整治和转型升级三年行动，推进沿江1公里范围134家化工企业“关、改、搬、转”分类治理，最迟于2025年10月底以前做到长江沿线1公里“留白”。

长江干流的起点四川宜宾也在对长江两岸1公里范围的重化工企业进行搬迁，其中，辖区内西南地区最大的氯碱化工企业8月底1000亩厂区要全部搬迁拆除。

重庆市要求，到2020年实现长江、嘉陵江和乌江干流岸线1公里范围内落后产能企业清零。

安徽省要求，长江沿线1公里范围内严格禁止各类高污染、高风险项目，不符合环保和安全要求的重化工、重污染企业，全部依法搬迁实现达标；。

化工发达的江苏省，过去三年里，累计关闭沿江地区5937家污染严重的化工企业，仅2017年沿江八市共关停落后化工企业1119家……

一方面，“关、转、搬”带来财政收入的减少；另一方面，修复长江生态需要大量资金投入。这一减一增，也正在考验沿江各地的“定力”。

“跟普通污染不同，化工企业的污染，尤其一些企业偷排带来的污染不仅污染水体还渗透土壤，如果不及时发现和修复，会造成半永久或永久污染。”成长春说，污染容易，治理难，破局“化工围江”、治好“长江病痛”，必须拿出壮士断腕的决心和久久为功的战略定力。