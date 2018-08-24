进博会医疗器械展前供需对接会举行-全球首台婴儿专用核磁共振仪将亮相

记者 潘 文 实习生 饶舒玮

晨报讯 昨日，“首届中国国际进口博览会医疗器械及医药保健展区展商客商展前供需对接会”在国家会展中心（上海）举行。现场邀请了强生、罗氏、拜耳、默克、皇家飞利浦、诺华、GE医疗等签约参展企业参会。同时，根据展商需求有针对性地邀请了全国范围内大型三级甲等医院、私营医疗机构，各省市知名医药连锁零售企业和大型医药流通企业在内的一批采购企业。

对接会现场，阿特蒙集团、富士胶片、德尔格等6家企业签约报名2019年度中国国际进口博览会。据了解，全球首台婴儿专用核磁共振仪、氢氧气雾化机、3D医疗网络产品等将亮相博览会，多项业内顶尖新产品、新技术将在展会期间首发。

●潓美医疗科技带来的氢氧气雾化机不停地释放出“雾气”，吸引了不少人前来了解咨询。据了解，氢氧气雾化机可以把水裂解成氢气和氧气，利用氢气的抗氧化和抗炎等作用，对人体疾病进行干预。目前主要用于气道疾病患者，例如慢阻肺、哮喘、支气管扩张等。

潓美医疗科技副总经理徐宏汇介绍说：“氢分子的体积非常小，可以透过细胞膜进入肺部干预疾病，达到一些常规药物达不到的效果。现在大家对抗氧化的需求很大，将来氢氧气雾化机适用的场景会很广泛。”这款氢氧气雾化机将在11月份举行的中国国际进口博览会上进行展示。

●全球首台婴儿专用核磁共振仪也将在首届中国国际进口博览会上进行展示，这是其首次在亚洲进行展出。

美时医疗产品研发部高级副总监庄新耀介绍说：“现在医院里面给婴儿和儿童做磁共振用的是成人的机器，相对来说风险比较高，而且做出来的图像没那么精细。我们展出的这款微小型磁共振是小孩专用的，一般的核磁系统大概是5到6吨，一般的地面是承受不了的，需要做加固。我们这台核磁系统总重量在2.5吨左右，可以放在新生儿重症监护室的隔壁，减少了来回途中的时间，且精度更高。”

目前这款婴儿专用核磁共振仪还未进入市场，美时医疗正在进行相关的法规认证。

●对接会上，阿特蒙集团、富士胶片、德尔格、上游株式会社、西门子医疗、永远幸医疗集团6家企业现场提出申请，签约报名2019年中国国际进口博览会。其中，富士胶片也是首届进口博览会的参展企业，将在今年的中国国际进口博览会上展示医疗健康领域的全线产品。

富士胶片（中国）投资有限公司副总裁姚佳锋介绍说：“即将展出的产品包括最尖端的用于女性乳腺癌早期诊断的产品，它可以通过很小的剂量实现高精度的早期病变诊断；可以实现立体化图象显示的3D医疗网络产品，可为医生制定手术治疗方案时提供更精确的参考；A I智能方面，结合A I技术和传统的影像技术，通过一些数据库进行比对，方便X射线医生更早地诊断出病情等。”