虹桥商务区对乱停放说不-核心区开始尝试非机动车归类停

晨报首席记者 李 芹

这两天在虹桥商务区核心区，一场向非机动车乱停乱放说不的整治正在悄然上演。得益于商务区充足的地下停车空间，核心区正在尝试中心区域“归类停放”的做法，希望能引导非机动车规范有序地停放，既能方便市民的出行，又能提升核心区的环境面貌。

为快递、外卖设专停点

约86平方公里虹桥商务区内坐拥虹桥综合交通枢纽，密集的人流不断提升人气的同时，也带来了别样的烦恼。其中，非机动车的乱停放可谓是顽疾。申长路绍虹路集聚了虹桥天地与龙湖天街两大购物中心，这一带的马路也是乱停乱放的重灾区。

昨天当记者再度来到这两条马路周边现场探访时，发现路面乱停的非机动车辆都没有了踪影。

原来，包括虹桥天地在内的核心区很多商务楼的地下车库都设计了专门的非机动车停车库，这两天，随着“向非机动车乱停说不”的整治开始，这些车辆都停入了地下车库。

考虑到快递、外卖小哥的时间成本，在各商务楼的地面，都划定了相应的临停区域，以解决小哥的实际困难。在虹桥天地的北区，记者见到了为快递、外卖小哥划定的临停区域，从绍虹路进来，还是十分显眼的。

有商务楼车库对外开放

虹桥万科中心物业项目负责人嵇晨伟说，万科中心的地下非机动车库可以停1091辆车，目前他们正在进行硬件上的更新，将邻近的部分区域进行改造，对非机动车库予以适当扩容，并且允许外来车辆的停放。

据悉，在虹桥商务区内，像虹桥万科中心这样有条件向社会开放的地下非机动车库都主动加入了“开放联盟”，比如虹桥天地、冠捷大厦等。这段时间，他们或是进行硬件上的改造，或是进行软件上的提升，希望能够通过引导让更多的人习惯“中心区域的归类停放”，将车辆从地面停到地下。

前瞻设计让整治有底气

上海虹桥商务区管委会（指挥部）相关负责人曾浙一告诉记者，在对国内多个城市进行实地调研与走访后，结合商务区的实际特色，管委会尝试在核心区的中心区域，开始归类停放。目的是通过探索试点分类疏导规范有序停放的精细化管理措施，来与最美环境最高标准的人性化管理机制相结合。

对于共享单车，虹桥商务区管委会正在牵头与相关企业磋商，希望企业能拿出切实可行的方案来对共享单车进行管理，而不是“只管投放不管运营”。“目前，大家就共享单车的运维力量、惩罚措施进行细节性的讨论，”曾浙一表示，共享单车的出现是为了方便市民，而不是仅仅满足“一小部分人的方便”，给城市管理、市民出行制造新问题。只有企业愿意主动承担起社会责任，共享单车才能真正成为城市亮点。