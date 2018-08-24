要闻|黄浦江苏州河沿岸规划征求您意见

打造世界级滨水区 规划远景展望2050年

记者 胡 迎 实习生 李文雅

晨报讯 昨日，上海市规划和国土资源管理局发布《黄浦江、苏州河沿岸地区建设规划》（公众版），并于9月22日前广泛征求公众意见和建议。规划以“发展为要、人民为本、生态为基、文化为魂”，建设世界级滨水区，实施期为2018-2035年，同时规划远景展望2050年。

黄浦江沿岸

在本次黄浦江沿岸地区建设规划中，规划范围包括黄浦江闵浦二桥至吴淞口的沿岸地区，河流长约61公里，进深约2-5公里。未来，黄浦江沿岸地区将发展成为全球城市核心功能的载体、世界一流的城市公共客厅以及具有宏观尺度价值的生态廊道。

根据全球城市核心功能发展需求及沿江各区段资源与发展态势，在黄浦江沿岸形成“三段两中心”的功能结构。其中，核心段由杨浦大桥至徐浦大桥，是集中承载全球城市金融、文化、创新等核心功能的引领性区域，并提供具有全球影响力的公共活动空间；上游段由徐浦大桥至闵浦二桥，以生态位基本功能，注重宜居生活功能的融合，并依托战略预留区域培育创新功能。下游段由吴淞口至杨浦大桥，基于港区转型升级，大力发展创新功能，并强化生态与公共功能的融合。

两中心则以陆家嘴-外滩-北外滩地区为核心，进一步集聚国际金融、贸易、航运和总部商务等全球城市功能。同时，重点打造世博-徐汇滨江地区的文化功能核心区，引领创新、创意、文化等全球城市功能集聚。基于上述结构，规划提出功能发展、公共空间、生态体系、历史文化、空间景观五个方面的规划策略，以展示浦江的历史积淀和海派特色的滨水空间景观。

苏州河沿岸

苏州河沿岸地区规划范围包括苏州河黄浦江河口至市域行政边界线，长度50公里，中心城段进深约1-3公里，郊区段进深约2-8公里。未来，苏州河沿岸将成为多元功能复合的活力城区、尺度宜人有温度的人文城区、生态效益最大化的绿色城区。

综合考虑苏州河沿岸功能、发展和建设情况，规划将苏州河区分为三个区段：内环内东段（恒丰路以东），打造高品质公共功能；中心城其他区段，体现城市品质，服务周边居民；外环外区段，主要为生态廊道，实现生态保育和休闲游憩功能。

同时，规划划定苏河湾、北京东路、M 50、长风西片区、临空商务园区五个重点转型提升区，引入文化、创新、科研、生活服务等功能。基于上述分类分区的规划结构，规划中还提出滨水空间、城市功能、生态环境、历史文化、滨河景观五个方面的规划策略，将苏州河沿岸地区打造为更加开放、更富活力、更加绿色和更赋内涵的文化水岸。（网站首页图：晨报资料图片）