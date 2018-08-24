外白渡桥护栏又受伤|扶手出现30多厘米缺损

疑似遭外力敲击导致 养护部门近期将修复





8月23日，上海外白渡桥，桥面东向一侧护栏扶手的中央位置，出现了一块长度约30多厘米的缺损。/晨报记者 任国强



外白渡桥上的护栏扶手现缺损，手摸上去就掉木屑。/晨报记者 任国强



记者钟晖

晨报讯 昨天，有市民反映外白渡桥上的护栏扶手出现缺损，有碍整体美观。记者向路政部门求证此事后获悉，市民反映的情况属实；这段缺损为疑似遭外力敲击所致，养护部门这两天就会进行更换整修。

昨天下午3点，记者来到外白渡桥桥面，发现大桥西向的护栏扶手外观还不错，涂料及木质材料基本保持原样，局部位置稍有瑕疵；而在桥面东向一侧的护栏扶手的中央位置，出现了一块长度约30多厘米的缺损，内芯的木屑已经裸露，手触摸上去还会将木屑带落下来。对这样一块缺损部位，路人并没有注意到。

在护栏缺损部位附近，有一名身穿制服的市容保安人员在来回巡逻。该保安告诉记者，这里始终安排有人进行巡逻，但的确没有看到这块护栏的缺损是如何发生的，他判断肯定是这两天出现的。至于会不会是晚上出现的人为情况，还无法得到确认。

记者从路政部门了解到，外白渡桥上的护栏扶手安装至今已有较长时间，已到了一定的更换年限，养护维修部门已经有计划地进行更换。而这段缺损应该是有外力硬物敲击导致，木头损坏的地方看上去是新茬，说明就是这两天出现的损坏。“护栏时间较长了，木质可能变软了一些，但不是外力敲击的话，不可能掉下这么大一块的，应该是遇到外力作用才出现了缺损。”相关人士表示。

这几天，养护维修单位将对损坏的木质扶手进行维修，目前不影响桥梁护栏的使用安全；养护维修部门后续还将对桥梁的木质扶手逐步进行更换。他们也恳请市民不要随意损坏桥梁设施。