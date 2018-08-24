焦点|3个月一收会不会成3个月一涨

不得一次性收费超3个月，家长担心培训机构趁机涨价





有教育机构打出“涨价在即”公告 /晨报记者 徐斌忠





新规出台后，教育培训市场有望越来越规范。/晨报记者 陈征



晨报记者 杨青霞 李星言 徐斌忠 朱晓芳

不得一次性收费时间跨度超过3个月；培训机构不得布置课后作业；生均面积不低于3平方米；从事语、数、外等学科培训的教师必须具有相应的教师资格证……日前，国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》（下文简称《意见》）。

眼下，正是教育培训续费期，对培训收费不得一次性超过3个月，有家长表示担心：以往培训机构一年要涨1到2次价，现在3个月一收，会不会让机构有机可乘，乘机“3个月一涨”呢？对此，昨天晨报记者兵分四路走访教育培训市场，发现不少机构是一年一付费。

记者从市教委了解到，上海出台“一标准两办法”后，已取缔500多家存在较大安全问题或者无资质的办学机构，叫停了15个中小学生学科竞赛项目。按照上海目前“一标准两办法”规定，培训机构一次性收取费用不得超过12个月，即可以收取一年费用。但市教委也明确表示，将严格落实《意见》，尽快出台补充条例，将收费时间限定在3个月内。

培训机构

“每年都会上调价格”

昨天，记者来到闵行区莘庄仲盛5楼的精锐·至慧学堂。墙上醒目地贴了一张学费涨价通知。拿语文科目为例，48课时（半年）、单价202.5元、学费9720元，原来同课时的价格为9600元。数学科目96课时（1年）、单价190.4元、学费18280元，原来同课时的价格为17280元。通知上备注为原至慧学堂常规课程学费政策售卖截至8月26日，8月27日起执行新价格。

工作人员表示：“公司每年都会涨价，目前所有科目涨价浮动在1000元左右，去年公司是5月份涨过一次，今年则在8月份涨，过了8月27日报名的，都以新价格为准。”

当记者询问学费能否按照单价计算，一个月一付，或者三个月一付时，工作人员表示，一般推荐家长报一至两年的班，根据公司的最新规定，8月27日起开始合同课时要求单科最高报名96课时（1年）。

附近的乐宁少儿英语工作人员介绍，一年为84课时，学费为14980元。“必须是年付，但如果几堂课后孩子觉得不适应，也可以中途退款。”该工作人员还透露，乐宁少儿英语去年相同的课时学费为13980元。每年10月份左右，乐宁学费会上涨，今年目前还未接到公司上涨学费的通知。

莘庄的英孚教育工作人员介绍，预估学费18000-19000元，学费缴付为9-10个月，不接受3个月或半年付。学费一般每年1月份做一次调整，涨幅为10%。花木地区的英孚少儿英语培训机构前台工作人员则表示对“3个月一收”不知情。英孚教育国际留学机构的负责人也表示尚不知道“收费不能超过3个月跨度”的要求。该负责人推荐了一项7个月跨度的收费课程，共约30次课，总费用1万多元。

古美路上的乐在四季青少儿培训中心，看图说话课是150元/节，秋季班总共20节课，工作人员称仍是一学期一报，历时约5个月，学费加教材费总共约为3050元。

瑞思学科英语的工作人员告诉记者，课程费用从100-160元/节课不等，按年收费，一年课程包约为万余元。

除了“年度课程包”“学期课程包”以外，还有培训机构是以课程类别收费。例如，在东宝兴路的高宝大厦三楼，昂立少儿英语与金砾教育两家机构的培训课程不以月份为周期，而是以某类课程为收费单元。

昂立教育的《新概念英语2》要求一次性付清全部100次课程费用；金砾教育则将《新概念英语2》划分为四个阶段，缴费分两次。不过记者获悉，按照目前的授课进度，即便分两次缴费，每次缴费的时间跨度也超过半年。

有趣的是，两家培训机构这两天都刚刚张贴了公告，告诉家长“9月起相关的培训课程收费都将上调”。金砾教育还打出了这样的口号：“我们的价格只涨不跌”。

昂立少儿教育前台接待老师介绍说，以成人版《新概念2》为例，目前全册100次课程的收费（含教材）在18200元左右。而9月份将涨到21000元左右，上涨幅度约在10%左右。工作人员无法给出培训费上涨的原因，也不了解最新规定，只接到总部通知，全市所有校区都将在9月新学年开始时统一涨价。

主打音乐培训的好莱坞音乐学校，在四川北路和曲阳路均有教学点。记者昨日走访了解到，好莱坞的器乐等培训项目的收费，均以3个月为一个周期，校方通常每隔一个时段会上调学费价格。按照工作人员的解释，上调价格与收费周期的设置没有关联，而是和培训的难度有关。比如一种乐器的培训，通常分为初阶、进阶和高阶等阶段。这些阶段的划分以相应的考级等级作为依据，随着考级等级的提高，相应的培训费用也会上涨。记者了解到，该培训机构收费每次上调的幅度不算大。

记者在闵行、普陀、虹口等多家培训机构走访中发现，不少机构对“收费时间跨度不能超3个月”尚不了解，还未来得及做出反应。但不少机构的确如家长普遍反映的那样，9月开始涨价。

家长疑问

已购买的课程可退费吗

在记者调查中，有家长对“3个月一付”表示欢迎，认为保障了学生的权益，降低了培训机构卷款走人的风险。有家长说，自己曾在一家英语机构买了全年的课，结果几个月后该机构莫名被转手，师资大换血，且拒绝退费，“如果3个月一付的话，就可避免此类情况发生”。

但也有不少家长表示，“3个月一付很可能单价就贵了，算下来不比年付便宜。”也有家长担心：以往培训机构一年要涨1到2次价，现在3个月一收，会不会让机构有机可乘，趁机“3个月一涨”呢？

还有家长表示：“有的紧俏课程，学校采用饥饿营销，能买到就不错了。”一位家住田林地区的家长杨女士说：“我在一家机构买了暑假加上秋季的课程，大概5个月，这种课程名额紧张，都是一抢而空。”

另外，以往多数培训机构都是报暑假连秋季班，再寒假连春季班，基本都超过3个月，已经收费的能退费吗？一位家长说，他买了WOWKIDS课程,属于STEM科技类的动手课，是一年一买的。还有一位浦东家长买了一年的英语和物理的初中课程，花了1.5万元。“现在课程都打包卖，许多机构都是一年起卖，不肯拆零，那怎么办？对于卖课程的机构，是否有规范的办法？”

还有网课，往往“一卖就是一堆”，如何进行监管呢？还有一位家长表示，他买了上万元的网络英语课程，上课的时间到底1年还是两年，要看自己是否勤快，这如何界定3个月的期限？类似的，还有按次购买的课程，浦东肖先生表示：“我现在买了很多课程，跳舞的、打鼓的、画画的，都是一年几十次，机构也不肯拆零卖出，让我们找方便的时间去现场学习。希望可以规范一下。”