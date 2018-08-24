城事|一小区上百套房成长租公寓

平台装修房源后，房租也“升级”租客嫌贵但同等条件下选择余地太小





制图/张继



晨报记者 胡 迎

近日，长租公寓受到了广泛的关注。那么，长租公寓在上海的发展情况如何，上海租房市场行情又是怎样呢？

近期，记者实地了解了上海的几个小区，发现不少出租房源都被长租公寓平台 “包场”，且销路颇为抢手。一些年轻租客在认可长租公寓规范、便捷的同时，也吐露出 “选择渠道不多”、“房租压力较大”的无奈。

［记者调查］

通过传统中介找房较难

前天上午，晨报记者以一名租客的身份前往上海几个次新房小区实地了解租房情况。记者提出的价格是3000元/月左右的“大众”价位，要求是租一个单间。

实地走访发现，通过传统的几个中介机构，要找到此价位的合适房源非常困难。在中介的带看过程中，大部分都是整套房源，便宜的也要5000元左右，而且装修颇为陈旧，老旧的彩电和老气的五斗橱等配置，很难入得了目前一些年轻租客的法眼。而装修稍微好一点的整套两室房，租金都在7000-8000元/月的区间，这对于一些刚刚毕业的租客来讲，单枪匹马地签下合约，会使经济压力过大，而找到称心如意的室友一起合租又可遇而不可求。

于是记者问，有没有一些价位合适的合租房源时，该中介则无奈地表示：“3000元这个价位，你又要住得舒服，最快的只有找长租公寓了，它们这方面的房源选择会多很多。”

该中介告诉记者，这些代理经租机构会集中收进大量房源，进行整体装修再一间间化整为零的租给租客：“我们都‘ou t’了，现在越来越多的年轻租客都通过这样的途径租房了，管家带看一下，（房间电子锁）密码一发就住进去了。”

10㎡合租房一月3500元

那么，3000元 /月的单间，在长租公寓的选择会不会相对多一些呢？记者又来到市北这几个次新房小区了解长租公寓的出租情况。记者通过长租公寓平台的管家得知，在一个上千户的居住小区中，有上百套这样价位的出租房源被长租公寓平台“包场”，且销路颇好。

第一站，记者就跟随某长租公寓平台的管家小余前往靠近地铁3、4号线的某次新房小区看房。在前一天晚上的信息沟通中，小余就告诉记者，随着大学生毕业就业，6月至8月正是出租旺季，该小区所剩的房源不多，让记者做好心理准备，“遇到合适的房源就别再犹豫，该签马上就签”。果然，一到小区门口，该管家熟练地刷新了长租公寓平台的Ap p后告诉记者，目前这个小区只剩一套可拎包入住的合租房源，在获取了看房密码后便匆匆带着记者前去看房。

推开大门后，记者观察到，这套原本3室2厅的大户型被隔成了4个房间，而仅剩的一间位于过道的最里面，简单配置了书桌、衣柜和一米五的床，还没有安装电视；公共空间则摆放满了“室友”们的鞋子、衣服，显得有点凌乱。整套房子位于高层住宅的4楼，采光一般还临近轨道。这套10平方米左右、不带独卫，装修简约甚至有点简单的房间，租金加上服务费，每月所需费用超过3500元。或许是看到记者有些“踌躇不定”的表情，小余立马解释说：“其实这个小区我们代理的房源很多，有上百套，但是销路一直很好。这套你现在不能决定，其他中介那里你也找不到这个价位的了。”

据小余介绍，目前该小区内的大户型多数已被他们“包场”后拆分租给各个“散户”，价格多在2500元至3600元左右（不含服务费）。“贵是贵了点，但是靠谱的选择也就这些了。”该管家说道。

平台“管家”月入达万元

见记者迟迟未做决定，小余便迅速调整策略，向记者推荐起了附近另外一个次新房小区的合租房源。

在前往另一个小区的途中，她向记者谈起了她的“从业”经历。令记者颇为意外的是，这位穿着有些“嘻哈”的年轻小姑娘居然还未毕业，只是趁着暑期从北方某高校前来体验“生活”。她告诉记者，上个月刚来上海的她还没入门，收入“仅有”6000元左右，这月经验丰富许多，基本工资加提成到月底收入过万不成问题。“现在带你看的小区，在你来之前，上午我刚签完两套。”小余颇为得意地告诉记者，她如今推荐房源基本是一推一个准，像记者这样带看多套的租客还挺少见。“上午那两个租客，其中一个之前也是通过我们平台租的，所以需求、情况很清楚，带他看完第一套立马就定了。”

小余说她现在带看的小区栋数不多，这套房源不同于多数4人合租的房源，是两室，属于“稀缺产品”。当记者问及为何稀缺时，小余解释道，他们收的房源多数都是大户型，因为小户型相对好出租，“但大户型就不一样了，你看这里的三室整体出租月租金得9000多元，很难租出去，租出去房东也怕群租。所以干脆以低于8000元的价格转给我们经营，经过装修和隔断，涨个三成，（合租的房间加起来）租个12000元/月不成问题。”小余说道。

记者也了解到，长租公寓平台非常喜欢“收”整套的大户型，然后进行装修包装，分割成几个单间，整套房租要价也会比装修分割前要明显“升级”。

［租客心声］

长租公寓优势大，但选择它也有点无奈

在记者看来，这些经过代理经租机构简单装修后的合租房源，价格似乎并不“亲民”，但为何还是受到不少租客尤其是年轻租客的青睐呢？

一方面，申城的主流长租公寓平台为了吸引年轻客源，多会针对应届毕业生推出免押金、可月付甚至直接给予租金折扣这样的“福利”政策。

今天下半年刚刚毕业的大学生小李就是通过某代理经租机构的应届生签约“活动”，租到市区一间带有独立卫生间的合租主卧。据他介绍，通过“活动”优惠之后，他每月所承担的房租加管家服务费在3700元左右。不过，即使是这样，加上水电等开销，小李的居住成本已过4000元。对于还在试用期，到手工资5000多元的他，光租房这一块，就已耗费他收入的一大块。而据记者了解，像小李这样的应届大学生甚至硕士生并不在少数，他们追求精致生活、偏好精装修房源，不勉强压缩租金预算。

另一方面，长租公寓相对正规也比较省事，具有付款便捷、拎包入住、租期稳定、管家服务等优势。

刚毕业的租客小范告诉记者，“看房、选房确实是一件折腾人的事，通过几次教训，我现在已经不相信有什么物美价廉的手拉手房源了。”记者今年上半年针对58同城、赶集网、百姓网等一些分类信息网站调查也印证了小范的说法：12条网上租房信息有10条存在不实情况。“网上挂的图片中，房子看起来都很精致，但实地看到的房子，却根本不是图片中的房子，而且要比图片中的差很多。”小范说，像他这样的年轻人，整套房租不起，其他渠道的合租房源又越来越少，而较多“靠谱”又觉得还算舒适的房源往往都集中在代理经租机构手上，“所以贵一点就贵一点吧”。（网站首页图：晨报资料图片）