城事|有街道提出设狗狗公厕引导定点排便

报道引发广泛共鸣，10多个基层管理部门拿出具体举措根除遛狗不清理狗粪





仙霞街道一小区试点推广“蚯蚓塔”改善狗屎污染问题/晨报记者 张佳琪

晨报首席记者 张益维 见习记者 荣思嘉 实习生 向袁媛

一个多月来，晨报、周到上海持续关注不文明遛狗导致的狗粪扰民问题，引发广大市民共鸣，也得到管理部门的积极响应。针对管辖区内存在问题，10多个基层管理部门纷纷拿出具体举措，或者组织志愿者加大宣传提高市民文明自觉，或加大保洁力度，或派出执法队员实施处罚……这一长期存在的顽疾在最短的时间内已然大为改观。

这些基层管理者们齐声表示，会采取积极措施提升路面环境，也呼吁市民能够文明遛狗。

●仙霞街道

设蚯蚓塔引导遛狗者清理

隶属仙霞街道的茅台路，狗粪扰民问题一直饱受诟病。为了根治这一顽疾，8月中旬开始，仙霞街道组织文明巡访团、居民志愿者、仙霞街道暑期班的小朋友们共同行动，针对不文明遛狗行为展开志愿活动。

参加活动的小朋友们，每人手拿一柄文明遛狗的告示牌，告示牌上标有“做文明养宠人”、“狗狗便便及时清理”等卡通字样，借此向遛狗者普及文明遛狗知识。参加活动的大人们，除了身着绿色的志愿者马甲外，每人还拿着一只垃圾袋、一个垃圾夹。除了宣传文明遛狗外，他们还将对路面上、绿化带中的狗屎，进行集中清理。

“让小朋友们参加，既是为他们提供了一次完成暑期实践的机会。也是希望他们能够将文明遛狗的知识带回家中。通过小手牵大手的方式，督促身边的家人，文明遛狗。”仙霞街道党建办范主任说，有关茅台路上不文明遛狗行为的报道刊出后，仙霞街道给予高度重视，他们希望能够通过组织开展志愿服务的方式，让文明养犬的意识逐步扎根在居民心中，从根源上解决茅台路上狗粪多的情况。

记者在茅台路沿路看到，仙霞街道在沿路多处张贴了文明养犬的告示。仙霞街道的工作人员介绍，多年来，仙霞街道一直进行着有关文明养犬的宣教活动，在一些小区，这样宣教活动已经卓有成效。

“几年前，我刚到小区的时候，小区内不仅狗粪多，甚至还能看到成袋的垃圾被随意堆放在路边。”虹旭小区的居委会吴书记说，几年来，虹旭小区通过成立文明养犬先锋队的方式，以点带面，一点点将文明遛狗的观念深植于每一名居民心中。“文明养犬先锋队的成员，都是养狗者，他们会主动告诉其他遛狗者，要即时清理狗粪。而小区因文明遛狗而发生的变化，又增加了志愿者的参与热情。”

吴书记介绍，依靠居民自治展开的文明养犬宣教活动，效果是循序渐进的。居委会在其中发挥的主要职能，就是根据居民的意愿，消除在文明养犬普及道路上的障碍。“比如说，面对志愿者的劝阻，有居民辩解，狗将粪便排泄在绿化带里可以不清理，因为狗粪有利于植物生长。于是我们就为居民建立了专门存储狗粪用以堆肥的蚯蚓塔，鼓励遛狗者将狗粪放在蚯蚓塔里。这样，面对志愿者的劝告，遛狗者也无话可说，文明养犬的意识就一点点扎根在居民心中了。”

仙霞街道表示，在下个阶段，仙霞街道会引导小区志愿者将文明养犬的观念，从小区内向小区外的路面普及，努力从根源上杜绝居民不文明养犬的行为，创造和谐的路面环境。

●长白新村街道

不听特保队员劝或开罚单

早前，引发众多市民强烈共鸣的“狗屎重灾区”——控江路靠近内江公园一段被周到和新闻晨报报道，长白新村街道就对这个他们管辖范围内的“狗屎重灾区”予以重视，城管执法大队正面回应：“以后将加大执法力度，严管遛狗不清理狗粪的现象。”

8月6日早上，记者来到了控江路靠近内江公园一段，由于天气炎热，沿途几乎没有看到遛狗的人，而街面上的情况相对早前市民反映的“短短500米步步都‘惊心’”情况已大有好转。不过，绿化带里、护树板上、甚至马路中央仍然有部分的“漏网之鱼”。据记者统计，500米的范围当时仍有四五坨狗屎。

“我们已经加派保洁人员加大对这个区域的清扫了，只要是看到狗屎清洁工人都会第一时间把他们清扫干净的，清洁的环境也能给大家一个示范作用。”城管执法队王队长说道。

除此之外，这段“狗屎路”还有一点和之前有所不同——增派了身穿“市容巡查”马甲的特保队员。他们的主要工作就是对路面上的不文明遛狗现象进行监督，一旦发现遛狗不清理狗粪的现象，他们第一时间就会上前劝阻，如果劝阻后居民仍旧不纠正不文明行为，便可根据《上海市养犬管理条例》，由特保队员开出罚单，处以二十元以上二百元以下的罚款。王队长告诉记者，未来他们将加大执法力度，严格打击不文明遛狗行为。他表示：“我们首先还是要劝导不文明遛狗的行为，只有他们拒不执行我们才能开罚单，一般我们劝导居民的时候他们都还是会执行的，到不了开罚单的阶段。”

除了路面，附近的121弄小区也加入了“向不文明遛狗行为说不”的“大军”中。此前，记者走访时发现，这个小区的“狗屎”现象同样非常恼人，而在8月6日，记者来到小区时，发现这里的环境比之前好了很多，路上没有发现“炸弹”。对此居委会的工作人员告诉记者，小区的志愿者们都加入到了“向不文明遛狗行为说不”的行列中，之后居委会还会通过座谈会、海报、喇叭等方式宣传“文明遛狗”，让小区和周边街道更加文明、更加美丽。