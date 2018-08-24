财经|银行业外资股权比例松绑了

银保监会公布新决定，为中外资创造统一、公平、透明的规则体系

晨报记者 林劲榆

昨天，银保监会公布 《中国银保监会关于废止和修改部分规章的决定》，取消中资银行和金融资产管理公司外资持股比例限制，实施内外资一致的股权投资比例规则，持续推进外资投资便利化，这标志着我国银行业对外开放进一步扩大。

三部管理办法被废止

《决定》明确，废止《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》，遵循国民待遇原则，不对外资入股中资金融机构作单独规定，中外资适用统一的市场准入和行政许可办法。同时，相应取消了《中国银监会中资商业银行行政许可事项实施办法》《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》和《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》对外资入股中资银行和金融资产管理公司的股比限制。

《决定》删去上述3部许可办法相关条款中关于单个境外金融机构及其关联方作为发起人或战略投资者，向单个中资商业银行、农村商业银行以及作为战略投资者向单个金融资产管理公司的投资入股比例不得超过20%、多个境外金融机构及其关联方投资上述机构入股比例合计不得超过25%的规定。

《决定》同时明确了外资入股的中资银行的监管属性和法律适用问题。按照中外资同等对待的原则，明确境外金融机构投资入股中资商业银行和农村中小金融机构的，按入股时该机构的机构类型实施监督管理，不因外资入股调整银行的机构类型。

随着法律条款的变更，我国银行业对外开放迈出了关键的一步。今年早些时候，国家发改委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施 (负面清单)(2018年版)》，自2018年7月28日起施行。新版负面清单取消银行业外资股比限制，而银保监的最新举措进一步在法律上扫除了银行业开放的限制。

外资行尚难控股中资大行

中外资银行将获得统一、公平、透明的规则体系，外资银行将有可能进一步增持中资银行。

银保监会有关部门负责人指出，在现行监管规则体系下，中资银行包括国有控股大型商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、村镇银行等机构类型。《决定》规定，外资入股上述银行，按照入股时被投资银行的机构类型实施监督管理。不因外资入股而将上述银行变更为《外资银行管理条例》所规范的外商独资银行或中外合资银行。对外资入股的上述银行，在市场准入、业务范围、经营地域等方面，适用与该机构类型相对应的许可规章和其他审慎监管规定。此种规定为外资投资入股中资银行提供了稳定的制度预期，为中外资创造了统一、公平、透明的规则体系，有利于保持金融监管的稳定性和连续性。

公开资料显示，目前在A股26家上市银行中，有8家银行的前十大股东名单中存在外资银行股东的身影。汇丰银行及其子公司截至今年一度末合计持有交通银行141.38亿股H股；荷兰商业银行持有北京银行27.55亿股股份；法国巴黎银行持有南京银行12.61亿股股份；新加坡华侨银行（含QFII）持有宁波银行10.14亿股；澳洲联邦银行持有杭州银行6.59亿股股份；马来西亚丰隆银行持有成都银行6.5亿股股份；三菱UFJ银行持有中国银行5.2亿股H股；西班牙桑坦德银行持有上海银行5.06亿股股份。

其中部分外资银行股东持股比例已接近监管规定的20%的持股比例上限，有的外资银行已成为中资银行的单一第一大股东或第二大股东。如新加坡华侨银行（含QFII）持股比例为20%，汇丰银行及其子公司合计持股比例为19.04%、澳洲联邦银行与马来西亚丰隆银行对各自中资银行的持股比例均达到了18%。

交通银行有关分析人士认为，境外机构大规模持股国内大型银行的可能性不大，但逐步提高对中小型银行的持股力度的可能性会相对更大一些。（网站首页图：晨报资料图片）